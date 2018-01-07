Поздравления с Рождеством для близких, друзей и коллег и красивые открытки

В ночь с 6 на 7 января христиане восточного обряда празднуют Рождество. После праздничного ужина в кругу семьи не забудьте не только поколядовать, но и поздравить дорогих людей с рождением Христа.

Поздравления с Рождеством 2018

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь Рік добра!

Все небо вкрите зірочками і одна з них - твоя.

З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!

Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.

І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!!!

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

зігріє вам серце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

С Рождеством 2018

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка,

святковий стіл, отава і дідух!

Нехай любов вас зігріває вічно,

добро і мир до хати увійдуть!

Мороз малює сріблом на вікні казкові квіти.

Крокує Новий рік і наближається Різдво!

Нехай в оселі цій, теплом сердець зігрітій,

Панують щастя, радість і добро!

Хай смачна кутя удасться,

Хай в сім’ї панує щастя,

Щоб весела коляда

Мир вам в хату принесла.

Щоб співали рано півні,

Щоб велися в хаті гривні,

Щоб весело і багато

Провели Різдвяне Свято!

Хай різдвяна добра казка

Подарує щиру ласку,

Хай святкові світлі зорі

Вам освітять добру долю!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!