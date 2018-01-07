Поздравления с Рождеством для близких, друзей и коллег и красивые открытки
Поздравьте близких со светлым праздником Рождеством Христовым поздравлением в стихах. Поделитесь радостью с теми, с кем не можете быть рядом за одним столом.
В ночь с 6 на 7 января христиане восточного обряда празднуют Рождество. После праздничного ужина в кругу семьи не забудьте не только поколядовать, но и поздравить дорогих людей с рождением Христа.
Поздравления с Рождеством 2018
Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь Рік добра!
Все небо вкрите зірочками і одна з них - твоя.
З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!
Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.
І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!!!
7 января, православные отмечают Рождество Христово
Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
зігріє вам серце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!
С Рождеством 2018
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка,
святковий стіл, отава і дідух!
Нехай любов вас зігріває вічно,
добро і мир до хати увійдуть!
Мороз малює сріблом на вікні казкові квіти.
Крокує Новий рік і наближається Різдво!
Нехай в оселі цій, теплом сердець зігрітій,
Панують щастя, радість і добро!
Хай смачна кутя удасться,
Хай в сім’ї панує щастя,
Щоб весела коляда
Мир вам в хату принесла.
Щоб співали рано півні,
Щоб велися в хаті гривні,
Щоб весело і багато
Провели Різдвяне Свято!
Рецепт дня: приготовление кутьи на Рождество 2018
Хай різдвяна добра казка
Подарує щиру ласку,
Хай святкові світлі зорі
Вам освітять добру долю!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!