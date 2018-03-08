Поздравления с 8 Марта: красивые и романтичные поздравления в стихах

Не забудьте поздравить своих женщин с их праздником!

Милые женщины, с праздником,

Будьте красивы и счастливы.

Будьте загадками милыми,

Добрыми, неотразимыми!

В праздник весенний желаем вам

Пусть солнце вам улыбается.

И все, о чем вам мечтается,

Пусть непременно сбывается!

Восьмого марта, в день прекрасный,

Пусть все цветы для вас цветут,

Пусть наполняет сердце счастье,

Мечты пусть крылья обретут!

Желаю восхищать собою,

Сводить с ума и вдохновлять,

Пусть будет жизнь полна любовью,

Ведь Вы умеете влюблять!

Пусть радость Вас не покидает,

Пусть дарят близкие тепло,

Я от души Вас поздравляю

С международным женским днем!

Звонкий, чистый март пришел,

Праздник он с собой привел.

Женщин нежно поздравляем,

Счастья светлого желаем.

Чтобы жили без забот

День за днем, за годом год,

Не болели, не старели

И, как звездочки, горели.

Пожелания примите,

Всем тепло свое дарите.

Чаще смейтесь, улыбайтесь,

Этой жизнью наслаждайтесь.

Не печальтесь никогда,

Пусть не тронет вас беда.

Пусть удачу принесет

Этот день на целый год.

От души вас поздравляю -

Пусть сбываются мечты,

Пусть щебечут птичьи стаи,

И пестрят вокруг цветы.

Пусть такое настроенье

Не покинет целый год,

Пусть признание и радость

Новый день вам принесет.

Пожелаю оставаться

Обаятельной и яркой,

Восхищаться, удивляться,

Принимать судьбы подарки!

Милые, добрые, нежные: дамы,

Бабушки, тети, любимые мамы,

С праздников Вас от души поздравляем,

Быть Вам счастливыми только желаем!

Всегда улыбаться и нежными быть,

Себя, дорогих, Вам желаем любить,

Огромных букетов всегда Вам, родные,

Вы — просто "блаженство", "лучи золотые"!

Вы — солнце и небо, Вы — нежность цветов,

Вы — "свет", "теплота" удивительных слов,

Вы — праздник весенний, Вы — "мир", "красота",

Вы — "ангелы", "чудо", "любви простота"!

В Международный женский день

Поет нам радостно капель

О том, что к нам пришла весна,

О том, что счастья жизнь полна!

Пусть сердце верит в чудеса,

Блестят, как солнышко, глаза,

Чтоб с каждым прожитым мгновением

Лишь подымалось настроение!

Так много женщин в мире — самых разных,

У каждой образ свой и красота,

В весенний день приходит Женский праздник,

И всем известно, это — неспроста,

Ведь женщины нам дарят свет и радость,

Любовь, тепло, желание творить,

Вы для мужчин — единственная слабость,

Которую нельзя искоренить.

Пусть по-весеннему сияет в небе солнце,

И небо будет ясным круглый год,

Пусть от любви и счастья сердце бьется,

И каждую из вас любимый ждет!

Тюльпанов яркая волна

Накрыла в этот праздник.

Любви желает всем она,

Сверкая цветом разным.

Что пожелать вам в Женский день?

Улыбок, счастья, смеха,

Небесной красоты всегда.

И возраст не помеха.

Так будьте так же вы всегда

Прекрасны и любимы.

Мужская пусть ведет рука

К мечте неумолимо.

Поменьше вам хлопот, забот.

Побольше позитива.

Судьбы удачный поворот

Не проходите мимо.

С Международным женским днем!

Весна вступает в силу.

Пусть свежим, теплым ветерком

Она прогонит зиму.

Пусть настроенье зимних вьюг

Уносит ручейками,

Пусть исполняется все то,

Что было лишь мечтами.

Пускай горит в руках у вас

Любое в жизни дело.

Любовь, восторг и красота

Пусть царствуют всецело.