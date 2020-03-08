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Короткие пожелания с 8 марта дочери, поздравительные открытки

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Короткие пожелания с 8 марта дочери, поздравительные открытки
16:03 Сегодня Телеграф

Яркие поздравления для родной дочери с Международным женским днем.

  • 1

    Поздравляю с Женским днем

    Доченьку любимую!

    Будь всегда ты, дорогая,

    Самою счастливою.

     

    Не печалься никогда,

    Смейся, бед не зная.

    Пусть в душе поет весна!

    С Женским днем, родная!

  • 2

  • 3

    С 8 Марта, дочка,

    Будь счастливей всех,

    Пусть во всех делах тебя

    Ждёт всегда успех,

    Глазки пусть сияют,

    В душе живёт весна,

    Будь любимой, дочка,

    И люби сама!

  • 4

  • 5

    Пусть в день 8 Марта

    Солнце светит для тебя!

    Желаю, доченька родная,

    Чтоб ты счастливою была!

     

    Купайся же в любви и ласке,

    Пусть жизнь твоя будет, как в сказке,

    Сердечно я тебе желаю,

    И крепко-крепко обнимаю.

  • 6

  • 7

    С праздником тебя, родная!

    Ты счастливой будь всегда!

    И желаю, чтобы в жизни

    Не случилась вдруг беда.

     

    Яркой будь и будь красивой,

    Пусть любовь тебя кружит,

    Оставайся самой милой,

    Ангел пусть тебя хранит!

  • 8

  • 9

    Моя дочка, мой цветочек,

    Ты кровиночка родная,

    Люблю сильно очень-очень,

    С 8 Марта поздравляю.

     

    Пусть в судьбе твоей не будет

    Ни обиды и ни злости,

    Пусть тебя удача любит,

    И успех заходит в гости!

  • 10

  • 11

    Дочка, с днем 8 Марта!

    Не грусти, и не болей.

    Ты живи красиво, ярко,

    И во многом преуспей.

     

    Чтоб со скоростью кометы

    Все мечты твои сбылись.

    Получай цветов букеты,

    Только к лучшему стремись!

  • 12

  • 13

    Лучик солнца тёплый, юркий

    Смело в комнате гуляет

    И тебя, моя дочурка,

    С 8 Марта поздравляет!

     

    Будь всегда такой чудесной,

    Доброй, ласковой, послушной,

    И красивой, как принцесса,

    И девчонкой самой лучшей!

Душевные поздравления с 8 марта маме, бабушке, внучке

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