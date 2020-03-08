Короткие пожелания с 8 марта дочери, поздравительные открытки

1 Поздравляю с Женским днем Доченьку любимую! Будь всегда ты, дорогая, Самою счастливою. Не печалься никогда, Смейся, бед не зная. Пусть в душе поет весна! С Женским днем, родная!

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3 С 8 Марта, дочка, Будь счастливей всех, Пусть во всех делах тебя Ждёт всегда успех, Глазки пусть сияют, В душе живёт весна, Будь любимой, дочка, И люби сама!

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5 Пусть в день 8 Марта Солнце светит для тебя! Желаю, доченька родная, Чтоб ты счастливою была! Купайся же в любви и ласке, Пусть жизнь твоя будет, как в сказке, Сердечно я тебе желаю, И крепко-крепко обнимаю.

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7 С праздником тебя, родная! Ты счастливой будь всегда! И желаю, чтобы в жизни Не случилась вдруг беда. Яркой будь и будь красивой, Пусть любовь тебя кружит, Оставайся самой милой, Ангел пусть тебя хранит!

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9 Моя дочка, мой цветочек, Ты кровиночка родная, Люблю сильно очень-очень, С 8 Марта поздравляю. Пусть в судьбе твоей не будет Ни обиды и ни злости, Пусть тебя удача любит, И успех заходит в гости!

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11 Дочка, с днем 8 Марта! Не грусти, и не болей. Ты живи красиво, ярко, И во многом преуспей. Чтоб со скоростью кометы Все мечты твои сбылись. Получай цветов букеты, Только к лучшему стремись!

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