Душевные поздравления с 8 марта маме, бабушке, внучке

1 Поздравления для мамы

2 Прекрасней мамы нет на свете, О такой маме — лишь мечтать. За это мы тебе, как дети, Должны в весенний день сказать: Родная, ты нежней мимозы, А рук твоих ценнее нет. Всегда пусть дарят тебе розы. От нас сейчас прими букет, Который в день 8-го Марта ... порадует твой ясный взор. Радости, счастья и азарта! Умей ненастью дать отпор.

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4 Ты же самая лучшая в мире, И ты будешь всегда мне нужна. Я тебя от души поздравляю С 8 Марта, родная моя. Ты меня так всегда понимаешь И заботу мне даришь свою. Моя милая, добрая мама, Всей душой тебя очень люблю! И тебе я желаю сегодня, Чтоб твои оживали мечты, Чтоб ты просто сияла от счастья, Чтоб хорошими были все дни!

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6 Я мамочке желаю В чудесный день весны, Чтоб в сердце много было Добра, тепла, любви! Пусть с легкостью исполнятся Заветные мечты, И счастьем чтоб наполнились, Любимые черты! Здоровья пожелаю, Уюта — полный дом, Родная, поздравляю С чудесным женским днем!

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8 Милая мама, добрая, нежная, Самая лучшая ты, безмятежная, Нет тебя краше на этой Земле. Счастья, родная, желаю тебе! Ты так изящна, любимая мама, Лучшая в мире, красавица-дама, Нежность твоя, как волшебство, С тобой так спокойно и очень легко! Желаю лишь счастья тебе, дорогая, Живи, моя мамочка, бед не встречая, Помни, родная: тебя я люблю И это ещё я не раз повторю!

9 Поздравления для бабушки Мы с тобою, бабушка, Старые друзья. Поздравляю с праздником, Милая, тебя. Не болей, пожалуйста, Будь всегда бодра. Чтобы удивлялись Даже доктора. Ты, моя любимая, Мне вторая мать. Помогла меня ты Маме воспитать. В этот Женский праздник Буду я с тобой. Будем вместе чай пить В этот выходной.

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11 Для любимой, дорогой, Бабушки нашей родной Поздравления звучат С 8 Марта от внучат. Мы тебе желаем только Всегда крепкого здоровья, Чтоб сил было полно, Долго жить было дано. О тебе мы вспоминаем, Никогда не забываем. За все тебя благодарим, Целуем, любим, дорожим.

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13 В день 8 Марта бабушку родную Обниму и крепко-крепко расцелую. Нет ее прекрасней, нет ее добрее, Нет на свете лучше, нет ее мудрее. Пусть тебе, бабуля, ярко солнце светит, Навещают, любят, ценят внуки, дети! Пусть твоя улыбка душу согревает, Ты у нас, бабуля, лишь одна такая!

14 Поздравления для внучки Будь веселой, самой лучшей, Никогда ты не грусти. С 8 Марта тебя, внучка! Как черемуха, цвети. Никому не подражая, Оставайся ты собой. Пусть тебя все обожают И гордятся пусть тобой. Будь девчоночкой успешной, Будь красива и нежна, Будь здоровенькой, конечно, И любимою всегда!

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16 Я хочу любимой внучке В день весенний пожелать Быть веселою девчушкой, Никогда не унывать. Радость, счастье и удача Пусть идут к тебе в друзья. Только так и не иначе — По-другому ведь нельзя. Будь красива и любима. И душой открыта будь. Пусть проходит горе мимо, Чтобы легким был твой путь.

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