Скачать
Воскресенье, 08.03.2020
Это вы совершаете подвиги: Зеленский поздравил украинок с 8 марта
Это вы совершаете подвиги: Зеленский поздравил украинок с 8 марта
"Марш женщин" в Киеве: участницы требуют ратификации Стамбульской конвенции (Видео)
В Киеве проходит "Марш женщин" (Видео)
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место 8.03.20 (Фото, Видео)
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место 8.03.20 (Фото, Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 марта

Душевные поздравления с 8 марта маме, бабушке, внучке

Смотрите фото (11)
Душевные поздравления с 8 марта маме, бабушке, внучке
14:31 Сегодня Телеграф

Этот праздник - прекрасный повод уделить родным женщинам еще больше времени, устроив веселые и душевные посиделки.

  • 1

    Поздравления для мамы

  • 2

    Прекрасней мамы нет на свете,

    О такой маме — лишь мечтать.

    За это мы тебе, как дети,

    Должны в весенний день сказать:

    Родная, ты нежней мимозы,

    А рук твоих ценнее нет.

    Всегда пусть дарят тебе розы.

    От нас сейчас прими букет,

    Который в день 8-го Марта

    ... порадует твой ясный взор.

    Радости, счастья и азарта!

    Умей ненастью дать отпор.

  • 3

  • 4

    Ты же самая лучшая в мире,

    И ты будешь всегда мне нужна.

    Я тебя от души поздравляю

    С 8 Марта, родная моя.

     

    Ты меня так всегда понимаешь

    И заботу мне даришь свою.

    Моя милая, добрая мама,

    Всей душой тебя очень люблю!

     

    И тебе я желаю сегодня,

    Чтоб твои оживали мечты,

    Чтоб ты просто сияла от счастья,

    Чтоб хорошими были все дни!

  • 5

  • 6

    Я мамочке желаю

    В чудесный день весны,

    Чтоб в сердце много было

    Добра, тепла, любви!

     

    Пусть с легкостью исполнятся

    Заветные мечты,

    И счастьем чтоб наполнились,

    Любимые черты!

     

    Здоровья пожелаю,

    Уюта — полный дом,

    Родная, поздравляю

    С чудесным женским днем!

  • 7

  • 8

    Милая мама, добрая, нежная,

    Самая лучшая ты, безмятежная,

    Нет тебя краше на этой Земле.

    Счастья, родная, желаю тебе!

     

    Ты так изящна, любимая мама,

    Лучшая в мире, красавица-дама,

    Нежность твоя, как волшебство,

    С тобой так спокойно и очень легко!

     

    Желаю лишь счастья тебе, дорогая,

    Живи, моя мамочка, бед не встречая,

    Помни, родная: тебя я люблю

    И это ещё я не раз повторю!

  • 9

    Поздравления для бабушки

    Мы с тобою, бабушка,

    Старые друзья.

    Поздравляю с праздником,

    Милая, тебя.

     

    Не болей, пожалуйста,

    Будь всегда бодра.

    Чтобы удивлялись

    Даже доктора.

     

    Ты, моя любимая,

    Мне вторая мать.

    Помогла меня ты

    Маме воспитать.

     

    В этот Женский праздник

    Буду я с тобой.

    Будем вместе чай пить

    В этот выходной.

  • 10

  • 11

    Для любимой, дорогой,

    Бабушки нашей родной

    Поздравления звучат

    С 8 Марта от внучат.

     

    Мы тебе желаем только

    Всегда крепкого здоровья,

    Чтоб сил было полно,

    Долго жить было дано.

     

    О тебе мы вспоминаем,

    Никогда не забываем.

    За все тебя благодарим,

    Целуем, любим, дорожим.

  • 12

  • 13

    В день 8 Марта бабушку родную

    Обниму и крепко-крепко расцелую.

    Нет ее прекрасней, нет ее добрее,

    Нет на свете лучше, нет ее мудрее.

     

    Пусть тебе, бабуля, ярко солнце светит,

    Навещают, любят, ценят внуки, дети!

    Пусть твоя улыбка душу согревает,

    Ты у нас, бабуля, лишь одна такая!

  • 14

    Поздравления для внучки

    Будь веселой, самой лучшей,

    Никогда ты не грусти.

    С 8 Марта тебя, внучка!

    Как черемуха, цвети.

     

    Никому не подражая,

    Оставайся ты собой.

    Пусть тебя все обожают

    И гордятся пусть тобой.

     

    Будь девчоночкой успешной,

    Будь красива и нежна,

    Будь здоровенькой, конечно,

    И любимою всегда!

  • 15

  • 16

    Я хочу любимой внучке

    В день весенний пожелать

    Быть веселою девчушкой,

    Никогда не унывать.

     

    Радость, счастье и удача

    Пусть идут к тебе в друзья.

    Только так и не иначе —

    По-другому ведь нельзя.

     

    Будь красива и любима.

    И душой открыта будь.

    Пусть проходит горе мимо,

    Чтобы легким был твой путь.

  • 17

  • 18

    С 8 Марта, дорогая,

    Внучка милая моя,

    Счастья, девочка, желаю

    От души сегодня я.

     

    Пусть тебе все удается

    И сбываются мечты,

    Я хочу, чтобы успешной

    Стала непременно ты.

     

    Женственной будь и красивой,

    За мечтой иди вперед,

    Пусть во всех твоих задумках

    Обязательно везет.

С 8 марта! Красивые поздравления для мам и бабушек, открытки

Милые поздравления с 8 марта сестре: стихи, проза и открытки

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Праздник, Фото, Стихи, Поздравления, Весна, Открытки, 8 марта, Международный женский день, Женский день, Поздравления с 8 марта, 8 марта поздравления, Красивые поздравления, В прозе, Поздравления в открытках, с 8 марта, открытки с 8 марта, 8 марта открытки, поздравления с 8 марта открытки, 8 марта 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чумак рассказал, почему ОГП не подписывал подозрения против Порошенко
02 Теплые пожелания с наступающим 8 марта в стихах и открытках
03 8 Марта 2020: красивые поздравления с Международным женским днем
04 Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей (Фото)
05 Поздравления с 8 Марта 2020: красивые и романтичные поздравления в стихах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Подарок&quot; на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта
"Подарок" на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта
СМИ: коронавирус добрался до Болгарии
СМИ: коронавирус добрался до Болгарии
В Китае обрушилась гостиница: под завалами около 30 человек
В Китае обрушилась гостиница: под завалами около 30 человек
Трогательные поздравления с 8 Марта женщинам в прозе
Трогательные поздравления с 8 Марта женщинам в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь