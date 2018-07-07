В ночь с 6 на 7 июля 2018 года славяне будут праздновать Ивана Купала.

В ночь с 6 на 7 июля 2018 года славяне будут праздновать Ивана Купала. Телеграф собрал лучшие поздравления с этим по-настоящему мистическим праздником.