День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках

Каждый год 30 сентября по новому стилю православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Церковь чтит память этих мучениц за то, что они своим праведным образом жизни доказали свою верность Христу и вере. В целом День Веры, Надежды и Любови посвящен укреплению силы духа и мужества, которые не сможет сломить даже недостаток телесных сил.Поэтому 30 сентября Вера, Надежда, Любовь и София почитаются как святые, а также принимают поздравления женщины, которые носят их имена. В этот день они точно не будут обделены вниманием. Благодаря славе прародительниц, ведь в этот день им будут посвящать самые трогательные строки: стихи и пожелания.

Ты в жизни носишь имя святой девы,

Одной из троицы святых сестер.

Мученья страшные она терпела,

Но с твердостью стояла на своем.

Гордись тем именем, что тебе дали,

И от своих не отрекайся слов.

Пускай тебе по жизни помогают

Все три: Надежда, Вера и Любовь

С Днём Веры, Надежды, Любви,

Пусть напевают в душе соловьи,

В глазах огоньки пусть от счастья горят,

А люди, хорошее лишь, говорят!

И в день этот светлый, чудный, прекрасный,

Пусть взгляд Ваш роскошный, светлый и ясный,

Дарит всем людям вокруг: доброту,

Нежность, улыбки и красоту!

Вы сами же, просто, ну чудо природы,

Не знать никогда Вам в душе непогоды,

Ни слёз, ни печалей, не прочей проблемы,

Дарите же счастье всем людям вселенной!

Пусть ангелы от Вас

Отведут ненастье.

Здоровья крепкого,

Друзей, улыбок, счастья!

Радость пусть приносят вновь,

Ангельскую святость

Вера, Надежда, София, Любовь —

Они непредвзяты.

Купаться в море доброты,

Радость жизни всю познать,

Улыбаясь всем, сиять!

Поздравим с этим светлым днем,

О вере вам напомним вновь,

Зажжем в душе свечи огнем

Добро, надежду и любовь —

Ради любви мы все живем,

А веру в сердце сохраняем.

В надежде к лучшему идем,

О светлом искренне мечтаем,

К святой Софии и трем сестрам

Речи молитвы обратите,

У них учитесь и растите.

Надежда, Вера и Любовь

И мать их светлая, София,

Пусть унесут всю твою боль

И жизнь пусть сделают счастливой.

Пусть этот праздник принесет

Сто тысяч радостных мгновений.

Пускай везде во всём везет,

Не пропадает настроение.

Желаю счастья и любви,

Надежды, веры и веселья.

Цени ты жизни каждый миг.

Свое найди ты вдохновение.