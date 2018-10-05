День учителя 2018: красивые поздравления в стихах

В этот день принято дарить цветы, конфеты, канцелярские принадлежности, а особенно творческие личности готовят целую программу, чтобы порадовать любимых педагогов. Например, можно подготовить тематическую короткую сценку или организовать целый спектакль, спеть песню или рассказать стих на День учителя.

Спасибо Вам за понимание,

За доброту, терпение и труд.

И за дарованные нам знания,

За много отработанных минут.

Ваш труд оценивать так сложно,

Учителем не каждый сможет быть.

И без таланта просто не возможно,

Ученикам себя всю посвятить.

Удачи, нервов крепких и добра,

Еще здоровья Вам мы пожелаем.

И чтобы всё чему вы учите не было зря,

Вас с днем учителя мы поздравляем!

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!

Желаем, конечно же, много терпения,

От учеников — теплоты, уважения,

В тетрадях — поменьше помарок, ошибок,

На лицах — побольше широких улыбок.

Чтоб были уроки всегда интересны,

Чтоб было "отлично" у всех повсеместно,

Чтоб вовремя все на урок приходили

И чтобы предметы учили, любили.

Чтоб были коллеги коллегами точно,

В конце предложений стояли чтоб точки,

У всех чтобы форма была к физкультуре.

Чтоб правила, формулы знали, фигуры.

Чтоб колбы, мензурки нигде не взрывались,

Чтоб только приятно о вас отзывались.

И чтобы работа была как кино:

Приятной и платной еще заодно!

Всемирный день учителя —

Ваш праздник неспроста.

Талант Ваш исключителен,

Есть в сердце доброта.

Пусть чтится труд учительский

Сегодня и всегда.

Достойный, просветительский,

Ведет нас, как звезда.

Много слов хороших есть,

Чтобы Вам сейчас прочесть,

Пожеланий откровенных,

Добрых, необыкновенных...

Пусть душа поет от счастья,

Прочь бегут от Вас ненастья,

А прекрасный, добрый смех

Пусть приносит Вам успех!

Пусть у Вас всё будет гладко,

Чтоб жилось Вам сладко-сладко.

Мы Вас любим, уважаем

И еще раз поздравляем!

Спасибо вам, что выбрали профессию,

Которая несет учения свет!

И за нескучные уроки интересные,

За то, что знаете на всё всегда ответ!

Мы любим вас, хотя порой шалим.

Простите нас, пожалуйста, за это!

Мы вас за всё, за всё благодарим,

И лучше нет учителя на свете!

Желаем вам учеников прилежных,

Зарплат высоких, творческих идей

И на работе дней только успешных,

Чтобы гордились вы профессией своей!

Дорогим, любимым педагогам

Шлем поклон нижайший до земли.

Вы открыли к знаниям дорогу,

Мы за это вас благодарим!

Учитель — человек от бога.

Ценней труда на свете нет.

Он ради знаний, безвозмездно

Пропустит завтрак и обед,

Составит план, придет усталый,

Начнет детишек поучать,

Чтоб неумелых, глупых малых

Не стала жизнь обижать.

Когда-то годы в институте

Над книжкой ради нас корпел.

Теперь, ошибки проверяя,

Про отдых позабыл совсем.

Так пусть воздастся по заслугам —

Везенья, счастья и добра!

За помощь сотням разных судеб

Пусть солнце светит вам всегда,

Удача рядышком шагает,

Успех во всех делах царит.

Вас с Днем учителя поздравим.

Уюта, радости, любви!

Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!

Всегда берете на работу

Вы юмор, знания, любовь,

И вдохновение, и строгость,

Для поощрения — добрых слов.

Способны вызвать любопытство,

Живейший к знаниям интерес,

И мотивацию повысить,

И шуткой выпроводить стресс.

И в День учителя всемирный

Букет от нас примите Вы

Из пожеланий самых теплых,

Любви, здоровья, красоты.

Пусть все, что хочется, свершится,

Труды приносят результат,

Ведь дело Ваше очень нужно —

В детишках раскрывать талант.