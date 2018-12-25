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Католическое Рождество 2018: красивые поздравления в стихах для родных и друзей

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Католическое Рождество 2018: красивые поздравления в стихах для родных и друзей
17:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Католики и прихожане части православных церквей в ночь на 25 декабря празднуют Рождество Христово.

Рождество Христово – это один из самых важных церковных праздников. И если православные празднуют его 7 января, то католики отмечают этот великий праздник 25 декабря. Предлагаем вашему вниманию красивые поздравления с Католическим Рождеством 25 декабря 2018 года.

В день Рождества хочу поздравить

Я вас, друзья, и пожелать

Огромной веры и надежды,

Любви и счастья, серебра.

Чтобы мечты всегда сбывались,

Улыбок, мира и тепла.

Чтобы родные были с вами

Сегодня, завтра и всегда!

Пусть будет в доме только праздник,

Покой, уют и доброта.

Здоровья крепкого желаю

И много-много волшебства!

Наступает Рождество,

Все свои заботы бросьте,

Пусть добро и волшебство

В славный час приходят в гости.

Пусть сияет блеск свечей,

Все плохое прогоняя,

В лучшую из всех ночей

Светом счастья одаряя!

Пусть сердце засияет в Рождество,

В судьбе царят лишь теплота, достаток,

И только счастье правит торжеством,

Удача пусть оставит яркий отпечаток.

Пусть жизнь играет радости струной.

Желаем Вам здоровья, процветания.

Успехом пусть искрится дом большой,

Все исполняются мечты и пожелания!

С католическим вас Рождеством!

Пусть порадует всех торжество,

Санта Клаус с огромным мешком

Навестит непременно ваш в дом.

За столом соберутся друзья,

Дружная и большая семья,

Пожелайте друг другу добра,

Чтобы в душах надежда жила.

Ну, а я всем желаю успеха

Много счастья, улыбок и смеха.

Загорается звезда

И декабрь искрится:

В день Святого Рождества

Чудо пусть случится!

Радость пусть с небес придёт,

Всем подарит счастье,

Если веришь — оно ждёт,

Чтоб стать жизни частью.

Ярче пусть горят огни

В праздник добрый, светлый —

Ты исполнишь все мечты,

Пусть поможет небо!

Поздравим католиков всех с Рождеством,

Одарим теплом, но напомним о том,

Звезды что вечерней всем нужно дождаться,

Да только потом начинать угощаться.

Родных и друзей вы к столу пригласите,

А главное, в мире со всеми живите.

В делах вам — удачи, в семье — понимания,

Откройте себя, обретите признание.

Камней никаких на душе не имейте,

Растите, цветите, совсем не болейте,

Удачу в руках удержать вы сумейте!

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Праздник, Рождество, Стихи, Поздравления, Католики, Открытки, Католическое Рождество 2018, Поздравления для близких.
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