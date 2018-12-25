Католическое Рождество 2018: красивые поздравления в стихах для родных и друзей

Рождество Христово – это один из самых важных церковных праздников. И если православные празднуют его 7 января, то католики отмечают этот великий праздник 25 декабря. Предлагаем вашему вниманию красивые поздравления с Католическим Рождеством 25 декабря 2018 года.
В день Рождества хочу поздравить
Я вас, друзья, и пожелать
Огромной веры и надежды,
Любви и счастья, серебра.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Улыбок, мира и тепла.
Чтобы родные были с вами
Сегодня, завтра и всегда!
Пусть будет в доме только праздник,
Покой, уют и доброта.
Здоровья крепкого желаю
И много-много волшебства!
Наступает Рождество,
Все свои заботы бросьте,
Пусть добро и волшебство
В славный час приходят в гости.
Пусть сияет блеск свечей,
Все плохое прогоняя,
В лучшую из всех ночей
Светом счастья одаряя!
Пусть сердце засияет в Рождество,
В судьбе царят лишь теплота, достаток,
И только счастье правит торжеством,
Удача пусть оставит яркий отпечаток.
Пусть жизнь играет радости струной.
Желаем Вам здоровья, процветания.
Успехом пусть искрится дом большой,
Все исполняются мечты и пожелания!
С католическим вас Рождеством!
Пусть порадует всех торжество,
Санта Клаус с огромным мешком
Навестит непременно ваш в дом.
За столом соберутся друзья,
Дружная и большая семья,
Пожелайте друг другу добра,
Чтобы в душах надежда жила.
Ну, а я всем желаю успеха
Много счастья, улыбок и смеха.
Загорается звезда
И декабрь искрится:
В день Святого Рождества
Чудо пусть случится!
Радость пусть с небес придёт,
Всем подарит счастье,
Если веришь — оно ждёт,
Чтоб стать жизни частью.
Ярче пусть горят огни
В праздник добрый, светлый —
Ты исполнишь все мечты,
Пусть поможет небо!
Поздравим католиков всех с Рождеством,
Одарим теплом, но напомним о том,
Звезды что вечерней всем нужно дождаться,
Да только потом начинать угощаться.
Родных и друзей вы к столу пригласите,
А главное, в мире со всеми живите.
В делах вам — удачи, в семье — понимания,
Откройте себя, обретите признание.
Камней никаких на душе не имейте,
Растите, цветите, совсем не болейте,
Удачу в руках удержать вы сумейте!