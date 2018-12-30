Душевные поздравления в открытках с наступающим Новым 2019 годом Желтой Земляной Свиньи Новый год 2019 пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи. Это животное символизирует верность и стабильность, чего и можно пожелать всем своим близким. Если вы подготовили подарки на Новый год – замечательно, но ни один подарок не будет искренним без теплых слов.