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Воскресенье, 30.12.2018
Душевные поздравления в открытках с наступающим Новым 2019 годом Желтой Земляной Свиньи
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Душевные поздравления в открытках с наступающим Новым 2019 годом Желтой Земляной Свиньи

Новый год 2019 пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи. Это животное символизирует верность и стабильность, чего и можно пожелать всем своим близким. Если вы подготовили подарки на Новый год – замечательно, но ни один подарок не будет искренним без теплых слов.
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