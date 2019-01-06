Оригинальные поздравления с Рождеством Христовым для родных и близких

Рождество Христово - древнейший христианский праздник, установленный уже во времена учеников Иисуса Христа - апостолов. На день Рождества 25 декабря (7 января - по новому стилю) указывает во II веке святитель Климент Александрийский. Между тем, то, что люди веками празднуют Рождество в один и то же день, вовсе не означает, что Христос именно тогда и родился.
Поздравляем с Рождеством!
Счастье пусть заходит в дом,
Пусть живется сладко,
Ровненько да гладко.
Пусть пребудут чудеса,
Радость пусть горит в глазах,
Пусть исполнятся мечты.
Все, что загадаешь ты!
Желаю много волшебства
В чудесный праздник Рождества,
Тепла, уюта, вдохновения,
Удачи, счастья и везения!
Пусть рядом будут дорогие,
Только любимые, родные.
Согреет праздник непременно,
Воспрянешь духом ты мгновенно.
Благодатью мир окутав,
Наступает Рождество.
Пусть войдут в дома повсюду
Счастье, вера и добро.
Я сердечно поздравляю
Со Христовым Рождеством,
И пусть душу наполняют
Радость, благость и тепло.
Вас поздравляю с Рождеством!
Пусть радость постучится в дом,
Пусть в нём поселится уют,
Ну а проблемы прочь уйдут!
Пусть вера сердце озаряет,
Любовь теплом вас согревает.
Пусть чудо в вашу жизнь придет,
С собою счастье принесет!
Поздравляем с Рождеством,
Чудеса войдут пусть в дом
С запахом еловым!
С Рождеством Христовым!
Желаем здравия, добра,
На сердце легкости, тепла,
Желаем верить и любить,
Свою любовь родным дарить.
Желаем радости и света.
Вас с Рождеством... и всю планету!
Пусть в светлый праздник, Рождество,
Исполнится всё то, о чём мечтали.
Пусть будут радость в доме и добро,
А сердце пусть не ведает печали.
Желаю много искренних чудес,
Тепла любви, душевной чистоты.
И пусть снежинки падают с небес,
Храня покой небесной красоты.
С Рождеством вас, дорогие
Мои близкие, родные!
Пусть вас счастье окружает,
Вас любовью озаряет.
И волшебные мгновения
Дарят Вам пусть восхищенье
И, конечно, теплоту,
Сказки детской простоту!
Пусть исполнятся желания.
Пусть душевная компания
С вами будет в Рождество,
Будет сказочно, тепло!
Пускай подарит Рождество
Уверенность и силу,
Пусть станет мир вокруг тебя
Улыбчивым и милым.
Пускай небесные огни
Сопровождают всюду,
Пусть будут добрыми всегда
К тебе родные люди!
Пусть будет радость, а печаль
Проходит стороною.
Пусть только счастье и любовь
Останутся с тобою!
Вот и снова Рождество,
С ним приходит волшебство.
Душу свету ты открой,
Ангел будет пусть с тобой.
Пусть любовь тебя согреет,
Зло войти в дом не сумеет.
В сердце радость сохраняй
И надежду не теряй.
Пусть в этот светлый, чистый праздник
В ваш дом заглянет луч добра,
И с божьего благословенья
Почаще навещают чудеса!
Достаток пусть ваш дом не покидает,
Здоровье не подводит никогда,
Все беды сами отступают,
Счастливого Христова Рождества!
В небе звездочка сияет —
Зажигайте свечи.
С Рождеством вас поздравляю
В этот чудный вечер.
Счастья, мира, процветанья,
Радостей вам новых.
Пусть исполнятся желанья.
С Рождеством Христовым!
В христианский добрый праздник,
В день святого Рождества,
Пусть на небе светит ярко
Путеводная звезда!
Пускай ангелы Господни
Оградят Вас от невзгод,
Пусть счастливым и удачным
Будет этот светлый год!