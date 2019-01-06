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Оригинальные поздравления с Рождеством Христовым для родных и близких

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Оригинальные поздравления с Рождеством Христовым для родных и близких
11:00 Сегодня Телеграф

Рождество издавна считается значимым, почитаемым и излюбленным религиозным праздником для жителей многих стран.

 Рождество Христово - древнейший христианский праздник, установленный уже во времена учеников Иисуса Христа - апостолов. На день Рождества 25 декабря (7 января - по новому стилю) указывает во II веке святитель Климент Александрийский. Между тем, то, что люди веками празднуют Рождество в один и то же день, вовсе не означает, что Христос именно тогда и родился.

Поздравляем с Рождеством!

Счастье пусть заходит в дом,

Пусть живется сладко,

Ровненько да гладко.

Пусть пребудут чудеса,

Радость пусть горит в глазах,

Пусть исполнятся мечты.

Все, что загадаешь ты!

Желаю много волшебства

В чудесный праздник Рождества,

Тепла, уюта, вдохновения,

Удачи, счастья и везения!

Пусть рядом будут дорогие,

Только любимые, родные.

Согреет праздник непременно,

Воспрянешь духом ты мгновенно.

Рождество Христово 2019: прикольные современные колядки на любой вкус

Благодатью мир окутав,

Наступает Рождество.

Пусть войдут в дома повсюду

Счастье, вера и добро.

Я сердечно поздравляю

Со Христовым Рождеством,

И пусть душу наполняют

Радость, благость и тепло.

Вас поздравляю с Рождеством!

Пусть радость постучится в дом,

Пусть в нём поселится уют,

Ну а проблемы прочь уйдут!

Пусть вера сердце озаряет,

Любовь теплом вас согревает.

Пусть чудо в вашу жизнь придет,

С собою счастье принесет!

Поздравляем с Рождеством,

Чудеса войдут пусть в дом

С запахом еловым!

С Рождеством Христовым!

Желаем здравия, добра,

На сердце легкости, тепла,

Желаем верить и любить,

Свою любовь родным дарить.

Желаем радости и света.

Вас с Рождеством... и всю планету!

Рождество 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и открытках

Пусть в светлый праздник, Рождество,

Исполнится всё то, о чём мечтали.

Пусть будут радость в доме и добро,

А сердце пусть не ведает печали.

Желаю много искренних чудес,

Тепла любви, душевной чистоты.

И пусть снежинки падают с небес,

Храня покой небесной красоты.

С Рождеством вас, дорогие

Мои близкие, родные!

Пусть вас счастье окружает,

Вас любовью озаряет.

И волшебные мгновения

Дарят Вам пусть восхищенье

И, конечно, теплоту,

Сказки детской простоту!

Пусть исполнятся желания.

Пусть душевная компания

С вами будет в Рождество,

Будет сказочно, тепло!

Пускай подарит Рождество

Уверенность и силу,

Пусть станет мир вокруг тебя

Улыбчивым и милым.

Пускай небесные огни

Сопровождают всюду,

Пусть будут добрыми всегда

К тебе родные люди!

Пусть будет радость, а печаль

Проходит стороною.

Пусть только счастье и любовь

Останутся с тобою!

Вот и снова Рождество,

С ним приходит волшебство.

Душу свету ты открой,

Ангел будет пусть с тобой.

Пусть любовь тебя согреет,

Зло войти в дом не сумеет.

В сердце радость сохраняй

И надежду не теряй.

Пусть в этот светлый, чистый праздник

В ваш дом заглянет луч добра,

И с божьего благословенья

Почаще навещают чудеса!

Достаток пусть ваш дом не покидает,

Здоровье не подводит никогда,

Все беды сами отступают,

Счастливого Христова Рождества!

В небе звездочка сияет —

Зажигайте свечи.

С Рождеством вас поздравляю

В этот чудный вечер.

Счастья, мира, процветанья,

Радостей вам новых.

Пусть исполнятся желанья.

С Рождеством Христовым!

В христианский добрый праздник,

В день святого Рождества,

Пусть на небе светит ярко

Путеводная звезда!

Пускай ангелы Господни

Оградят Вас от невзгод,

Пусть счастливым и удачным

Будет этот светлый год!

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Праздник, Смс, Рождество, Стихи, Рождество Христово, Картинки, Открытки, Поздравления с Рождеством, Рождество Христово 2019.
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