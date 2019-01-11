День Натальи 2019: красивые пожелания и открытки с именинами Наташ

Что значит женское имя Наташа? Из латинского языка – от латинского "наталис" – "родной", но также от латинского названия праздника рождества: "диес наталис" – "день рождества", "день рождения". Существует и иное толкование, возводящее это имя к тому же европейскому корню, что и в имени Патан – дарованный.
Когда празднует День ангела Наталья
Именин у Наташ не так уж и много: 11 января, 22 марта и 31 марта, 8 сентября, 14 сентября. При этом чаще всего отмечают День Натальи 8 сентября – в честь память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале IV века в Никомидии. В народе его называют днем Натальи-Овсяницы, так как во многих регионах в это время начинают косить овес.
Поздравления с Днем ангела Натальи в прозе
Поздравляю с днём ангела тебя, Наташенька. Пожелать хочу, чтобы твой путь всегда был освещён добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, чтобы в деятельности ждал тебя успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.
Наталья, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой хранитель всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, внимание и возможности тебе сопутствовали! Красоты, заботы, искренности, много радости и сюрпризов! Будь счастлива, дорогая!
Дорогая Наталья, прими мои поздравления и самые искренние пожелания любви и радости, достатка и удачи, счастья и везения. Наташа, желаю тебе персональной сказки в жизни с добрыми героями, яркими сюжетами, интересными приключениями и чудесными мгновениями.
Милая и замечательная Наташа, поздравляю тебя с этим чудесным праздником твоей души. Желаю быть безумно счастливой, крепко любимой, несомненно успешной, невероятно красивой и самой очаровательной. Будь всегда великолепна и безупречна.
Натуся, в День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
Поздравления с Днем ангела Натальи в стихах
О Наташе слов немало
Человечество сказало,
Что она неповторима
И всегда неотразима.
От ее прелестных чар
У мужчин в сердцах пожар.
Ее дети обожают,
А коллеги уважают.
Знает к каждому подход,
Нужные слова найдет.
Всех поймет и подбодрит,
Кто слабее — защитит.
Пусть всё в жизни удается,
Сердце радостно смеется.
Муж лелеет и гордится,
На нее не наглядится.
Будут верные друзья,
Ведь без них никак нельзя.
Пожелаю я Наташе,
Чтобы дом был полной чашей.
Я Наталью поздравляю
В самый радостный из дней.
Птицу счастья я поймаю,
Принесу в подарок ей.
Пусть всегда живет с тобою
И хранит от всех невзгод,
Согревает пусть любовью,
Бережет из года в год.
Будь веселой и красивой,
Смейся, пой и не грусти.
В жизни будь всегда любимой
И от радости цвети.
Наташенька, Наталья, Натали,
Как вы такой красивой стать смогли,
Прекрасны вы, как этот дивный день,
И повторять об этом мне не лень.
Примите с комплиментом поздравленья,
Желаю вам любви и вдохновенья,
Здоровья крепкого, во всех делах удачи,
А если слез, то лишь от счастья — не иначе.