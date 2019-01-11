День Натальи 2019: красивые пожелания и открытки с именинами Наташ

11 января Натальи празднуют свои первые в этом году именины.

Что значит женское имя Наташа? Из латинского языка – от латинского "наталис" – "родной", но также от латинского названия праздника рождества: "диес наталис" – "день рождества", "день рождения". Существует и иное толкование, возводящее это имя к тому же европейскому корню, что и в имени Патан – дарованный.

Когда празднует День ангела Наталья

Именин у Наташ не так уж и много: 11 января, 22 марта и 31 марта, 8 сентября, 14 сентября. При этом чаще всего отмечают День Натальи 8 сентября – в честь память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале IV века в Никомидии. В народе его называют днем Натальи-Овсяницы, так как во многих регионах в это время начинают косить овес.

Поздравления с Днем ангела Натальи в прозе

Поздравляю с днём ангела тебя, Наташенька. Пожелать хочу, чтобы твой путь всегда был освещён добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, чтобы в деятельности ждал тебя успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.

Наталья, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой хранитель всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, внимание и возможности тебе сопутствовали! Красоты, заботы, искренности, много радости и сюрпризов! Будь счастлива, дорогая!

Дорогая Наталья, прими мои поздравления и самые искренние пожелания любви и радости, достатка и удачи, счастья и везения. Наташа, желаю тебе персональной сказки в жизни с добрыми героями, яркими сюжетами, интересными приключениями и чудесными мгновениями.

Милая и замечательная Наташа, поздравляю тебя с этим чудесным праздником твоей души. Желаю быть безумно счастливой, крепко любимой, несомненно успешной, невероятно красивой и самой очаровательной. Будь всегда великолепна и безупречна.

Натуся, в День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

Поздравления с Днем ангела Натальи в стихах

О Наташе слов немало

Человечество сказало,

Что она неповторима

И всегда неотразима.

От ее прелестных чар

У мужчин в сердцах пожар.

Ее дети обожают,

А коллеги уважают.

Знает к каждому подход,

Нужные слова найдет.

Всех поймет и подбодрит,

Кто слабее — защитит.

Пусть всё в жизни удается,

Сердце радостно смеется.

Муж лелеет и гордится,

На нее не наглядится.

Будут верные друзья,

Ведь без них никак нельзя.

Пожелаю я Наташе,

Чтобы дом был полной чашей.

Я Наталью поздравляю

В самый радостный из дней.

Птицу счастья я поймаю,

Принесу в подарок ей.

Пусть всегда живет с тобою

И хранит от всех невзгод,

Согревает пусть любовью,

Бережет из года в год.

Будь веселой и красивой,

Смейся, пой и не грусти.

В жизни будь всегда любимой

И от радости цвети.

Наташенька, Наталья, Натали,

Как вы такой красивой стать смогли,

Прекрасны вы, как этот дивный день,

И повторять об этом мне не лень.

Примите с комплиментом поздравленья,

Желаю вам любви и вдохновенья,

Здоровья крепкого, во всех делах удачи,

А если слез, то лишь от счастья — не иначе.