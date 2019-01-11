Скачать
Пятница, 11.01.2019
Сколько Украине необходимо вернуть долгов в этом году
Сколько Украине необходимо вернуть долгов в этом году
Названы области Украины с самыми высокими ценами на продукты
Названы области Украины с самыми высокими ценами на продукты
УЕФА наказал соперника Динамо Олимпиакос
УЕФА наказал соперника Динамо Олимпиакос
День Натальи 2019: красивые пожелания и открытки с именинами Наташ
День Натальи 2019: красивые пожелания и открытки с именинами Наташ

День Натальи 2019: красивые пожелания и открытки с именинами Наташ

Смотрите фото (7)
День Натальи 2019: красивые пожелания и открытки с именинами Наташ
14:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

11 января Натальи празднуют свои первые в этом году именины.

Что значит женское имя Наташа? Из латинского языка – от латинского "наталис" – "родной", но также от латинского названия праздника рождества: "диес наталис" – "день рождества", "день рождения". Существует и иное толкование, возводящее это имя к тому же европейскому корню, что и в имени Патан – дарованный.

Когда празднует День ангела Наталья

Именин у Наташ не так уж и много: 11 января, 22 марта и 31 марта, 8 сентября, 14 сентября. При этом чаще всего отмечают День Натальи 8 сентября – в честь память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале IV века в Никомидии. В народе его называют днем Натальи-Овсяницы, так как во многих регионах в это время начинают косить овес.

Поздравления с Днем ангела Натальи в прозе

Поздравляю с днём ангела тебя, Наташенька. Пожелать хочу, чтобы твой путь всегда был освещён добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, чтобы в деятельности ждал тебя успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.

Наталья, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой хранитель всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, внимание и возможности тебе сопутствовали! Красоты, заботы, искренности, много радости и сюрпризов! Будь счастлива, дорогая!

Дорогая Наталья, прими мои поздравления и самые искренние пожелания любви и радости, достатка и удачи, счастья и везения. Наташа, желаю тебе персональной сказки в жизни с добрыми героями, яркими сюжетами, интересными приключениями и чудесными мгновениями.

Милая и замечательная Наташа, поздравляю тебя с этим чудесным праздником твоей души. Желаю быть безумно счастливой, крепко любимой, несомненно успешной, невероятно красивой и самой очаровательной. Будь всегда великолепна и безупречна.

Натуся, в День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

Поздравления с Днем ангела Натальи в стихах

О Наташе слов немало

Человечество сказало,

Что она неповторима

И всегда неотразима.

 

От ее прелестных чар

У мужчин в сердцах пожар.

Ее дети обожают,

А коллеги уважают.

 

Знает к каждому подход,

Нужные слова найдет.

Всех поймет и подбодрит,

Кто слабее — защитит.

 

Пусть всё в жизни удается,

Сердце радостно смеется.

Муж лелеет и гордится,

На нее не наглядится.

 

Будут верные друзья,

Ведь без них никак нельзя.

Пожелаю я Наташе,

Чтобы дом был полной чашей.

Я Наталью поздравляю

В самый радостный из дней.

Птицу счастья я поймаю,

Принесу в подарок ей.

 

Пусть всегда живет с тобою

И хранит от всех невзгод,

Согревает пусть любовью,

Бережет из года в год.

 

Будь веселой и красивой,

Смейся, пой и не грусти.

В жизни будь всегда любимой

И от радости цвети.

Наташенька, Наталья, Натали,

Как вы такой красивой стать смогли,

Прекрасны вы, как этот дивный день,

И повторять об этом мне не лень.

 

Примите с комплиментом поздравленья,

Желаю вам любви и вдохновенья,

Здоровья крепкого, во всех делах удачи,

А если слез, то лишь от счастья — не иначе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Праздник, Натали, Именины, 11 января, День ангела Натальи, Когда День Ангела Натальи, Праздники в январе, Именины у Наташ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 января 2019: все знаки Зодиака
02 Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
03 В Google Assistant появилась новая интересная функция
04 "Укрзализныця" утвердила стратегию развития компании
05 Прикольные поздравления со Старым Новым годом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
Снег, дождь и гололед: непогода разгулялась
Западная коалиция объявила о выводе войск из Сирии
Западная коалиция объявила о выводе войск из Сирии
Экзарх Константинополя: ПЦУ может стать патриархатом
Экзарх Варфоломея: ПЦУ может стать патриархатом
Кутья на Щедрый вечер: несколько старинных рецептов
Кутья на Щедрый вечер: несколько старинных рецептов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь