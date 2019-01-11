Поздравления с Днем Ангела Натальи 2019

В церковном календаре сентября есть важный день для всех представительниц прекрасного пола по имени Наташа.

Чтобы вы могли поздравить своих дорогих и знакомых Наташ с Днем Ангела, мы публикуем поздравления с именинами Натальи. С помощью поздравлений с Днем Ангела Натальи прикольных вы можете скрасить осенний день дорогому человеку и наполнить его приятными эмоциями.

Тебе желаю, Натали,

Побольше пламенной любви.

Жить в радости, а не в заботе,

Успеха в жизни и работе!

Счастливых лет, счастливых дней,

По пустякам грустить не смей.

С открытым сердцем, чистым взглядом —

Всегда удача будет рядом.

Друзей веселых и подруг.

И только лучшего вокруг!

О Наташе слов немало

Человечество сказало,

Что она неповторима

И всегда неотразима.

От ее прелестных чар

У мужчин в сердцах пожар.

Ее дети обожают,

А коллеги уважают.

Знает к каждому подход,

Нужные слова найдет.

Всех поймет и подбодрит,

Кто слабее — защитит.

Пусть всё в жизни удается,

Сердце радостно смеется.

Муж лелеет и гордится,

На нее не наглядится.

Будут верные друзья,

Ведь без них никак нельзя.

Пожелаю я Наташе,

Чтобы дом был полной чашей.

Наталья, с праздником тебя

Мы поздравляем дружно.

Пусть у тебя всегда-всегда

Всё будет так, как нужно.

Пусть будет дружною семья,

Друзья будут родными,

Пускай гордятся все и вся

Успехами твоими.

Пусть будут полными любви

Твои все дни и ночи.

И пусть все сбудутся мечты,

Что ждешь ты очень-очень.

Милая Наталья, дорогая Ната,

Желаю чтоб на радость

Судьба была богата.

Желаю, чтоб с улыбки

Ты день свой начинала,

Назло беде смеялась

И не унывала.

Желаю, чтоб любовь

Рядом шла с тобой,

Обнимал за плечи

Человек родной.

Чтоб мечты исполнились,

Желания сбылись,

Чтоб была, Наташа,

Счастливой ты всю жизнь.

Сегодня поздравить Наталью хотим.

Пусть каждый твой день будет неповторим.

Пусть будет здоровье, удача, уют,

Пусть в сердце твоём птицы поют.

Желаем хороших друзей, настроения,

Для творческих дел тебе вдохновения.

Пусть ярким и светлым будет твой путь,

А самое главное — счастливою будь!