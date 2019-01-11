Именины Натальи (День Ангела) 2019: поздравления в стихах и картинках

Сегодня у всех представительниц прекрасного пола с именем Наташа именины...поздравляю всех нас Наташи, Наташки, Натульки.
Ваше имя сочетает
Силу, нежность, доброту!
От души я вам желаю
Не растратить красоту!
Вы, Наталья – совершенство,
С уваженьем говорю!
Пусть вам дарит жизнь блаженство,
Небеса за вас молю!
С днем ангела, Наташенька, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, родная!
Наташа, в день празничный твой
От души добра желаю,
Пусть придет к тебе любовь,
Как прекрасный отблеск рая!
Жизнь пускай твоя идет
Беззаботно и спокойно,
Только радости несет –
Ты хорошего достойна!
Имя чудное - Наташа!
Наташа, Наташечка, Ната,
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.
С днем ангела, Наташа.
Будь, как обычно, милой,
Счастливой, слишком даже,
Здоровой и любимой.
Пусть от печалей разных
Твой ангел охраняет,
Всё в жизни будет классно,
Ведь ты достойна — знаю!
В день ангела спокойно и мирно на душе.
Хранитель позаботится, конечно, о тебе.
Он белизною крыльев от горя оградит.
Обнимет, согревая, в ненастье защитит.
В день ангела, Наталья, желаю я тебе
Гармонии и счастья в твоей большой семье.