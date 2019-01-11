Именины Натальи (День Ангела) 2019: поздравления в стихах и картинках

Наталия - женское имя, образованное в первые века христианства от лат. Natalis Domini - рождение, рождество.

Сегодня у всех представительниц прекрасного пола с именем Наташа именины...поздравляю всех нас Наташи, Наташки, Натульки.

Ваше имя сочетает

Силу, нежность, доброту!

От души я вам желаю

Не растратить красоту!

Вы, Наталья – совершенство,

С уваженьем говорю!

Пусть вам дарит жизнь блаженство,

Небеса за вас молю!

С днем ангела, Наташенька, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, родная!

Наташа, в день празничный твой

От души добра желаю,

Пусть придет к тебе любовь,

Как прекрасный отблеск рая!

Жизнь пускай твоя идет

Беззаботно и спокойно,

Только радости несет –

Ты хорошего достойна!

Имя чудное - Наташа!

Наташа, Наташечка, Ната,

Желаем счастья и здоровья,

Желаем бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни

Одну лишь радость приносил.

С днем ангела, Наташа.

Будь, как обычно, милой,

Счастливой, слишком даже,

Здоровой и любимой.

Пусть от печалей разных

Твой ангел охраняет,

Всё в жизни будет классно,

Ведь ты достойна — знаю!

В день ангела спокойно и мирно на душе.

Хранитель позаботится, конечно, о тебе.

Он белизною крыльев от горя оградит.

Обнимет, согревая, в ненастье защитит.

В день ангела, Наталья, желаю я тебе

Гармонии и счастья в твоей большой семье.