Именины Петра 2019: значение имени и поздравления в стихах

Сегодня, 13 января, День Ангела отмечают мальчики с именем Петр.

Петр является очень образованным и рассудительным человеком, поражающим всех окружающих мудростью. Он практически всегда считает себя правым, а также старается не лгать людям. Чаще всего Петр становится взрослым не по годам еще в детстве. Но единственной, но самой желанной страстью Петра является власть. Иногда поражает всех чрезмерной активностью, но все действия все равно направлены на достижение власти.

Петр обладает сильнейшей силой воли, но проявляется она очень своеобразно, чаще всего в крайностях. Иногда сила воли выражается необоснованным упрямством, отвергающим любые доводы и факты. В других случаях воля проявляется нестандартным мышлением и большой фантазией, однако, чаще он старается создать видимость человека-камня или человека-кремня.

Петр всю жизнь играет роль романтика, галантного джентельмена, а также интеллектуала и эрудита, но под этой маской скрывается обычный человек, стремящийся получить всеобщее уважение и власть. Сам Петр не подозревает о своей неосведомленности, не допускает мысли, что другие могут разбираться в чем-то лучше него. Также Петр страдает от недостатка любви, нежности и внимания, чего ждет от своей избранницы.

Поздравления Петру с именинами и днем ангела

С именинами тебя, Петя, поздравляю,

Долгой и счастливой жизни желаем,

Пусть будет благосклонною к тебе судьба,

Пусть день сегодняшний будет лучше, чем вчера.

Пусть добрый ангел тебя от бед оберегает,

Пускай ненастья мимо пролетают,

Пусть все желанья станут явью для тебя,

Всех благ тебе, достатка и тепла.

***

Твой добрый ангел над тобой летает,

И с именинами тебя поздравляет,

От нас тоже поздравления прими,

Пусть будут счастливы все дни твои.

Петя, с праздником тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем,

Побед тебе, удачи, мира и добра,

Чтоб жизнь твоя веселою была.

***

Петя, ты сегодня именинник, поздравляем,

Жить во здравии и счастье до ста лет желаем,

Пусть все твои желания сбываются,

Пусть праздник жизни никогда не кончается.

Забудь навсегда про болезнь и невзгоды,

Будь здоровым долгие – долгие годы,

Пусть день ангела тебе удачу принесёт,

Пусть непременно тебе сегодня повезёт.

***

Виски, лед, икра и ром,

Куриц сто и пуд свинины.

Так гуляем мы с Петром,

Ведь у Пети – именины!

Пусть удачи будет лом,

Счастья и любви у Пети,

Гости сядут за столом

Только лучшие на свете!

***

Только это между нами,

Но такие вот дела:

У Петра на сердце камень,

А характер — как скала.

Его имя означает:

Он совсем не привечает

Ни с апломбом наглеца,

Ни с дипломом подлеца,

Ни чиновника-хапугу,

Ни полковника-ворюгу,

Даже пьяных хулиганов,

Даже рыжих тараканов —

Все не нравятся ему,

Непонятно почему.

Ну, а кто же мил Петру?

Вызнать — бесполезный труд.

Это в сердце он хранит.

Ну не сердце, а гранит!

Но для нас, друзей, гранит

Тоже может говорить!

Своим сердцем, как булыжник,

Любит он родных и ближних.

Пожелаем мы Петру

Ширить подопечных круг.

***

Справить нынче именины,

Есть у нас на то причины.

Петр для нас — хороший друг,

С ним не испытаешь мук!

Рассказать о нем занятно:

С ним поговорить приятно,

Он поможет вам всегда

И не струсит никогда!

Мы его прекрасно знаем,

По характеру он — камень,

Он не выдаст, не предаст!

Жизнь за друга он отдаст!

За друзей скалою встанет,

От работы не устанет!

Да и в отдыхе хорош,

С ним прекрасно отдохнешь!

Скажем в эти именины:

«Нет прекраснее мужчины

Для родных и для друзей,

И для жизни нашей всей! »

Мы Петруше поздравляем,

Счастья, радости желаем!

И желаем, пусть наш Петр

По душе любовь найдет!

***

У Петра с врагом короткий счет.

С ним дурная шутка не пройдет.

Все, чем можно закидать народ,

Он с собой за пазухой несет.

Дать совет бесплатный всем хотим:

Из себя Петра не выводи!

Лучше стороною обойди —

У него гранитный камушек в груди!