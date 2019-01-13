Скачать
Воскресенье, 13.01.2019
Порошенко: Без народной поддержки создать ПЦУ было невозможно
Порошенко: Без народной поддержки создать ПЦУ было невозможно
Мэй: Отказ парламента от Brexit станет нарушением демократии
Мэй: Отказ парламента от Brexit станет нарушением демократии
Динамо отправилось в Испанию на первый тренировочный сбор: состав команды
Динамо отправилось в Испанию на первый тренировочный сбор: состав команды
Старый Новый год 2019: обряды и ритуалы на деньги, удачу и любовь
Старый Новый год 2019: обряды и ритуалы на деньги, удачу и любовь

Именины Петра 2019: значение имени и поздравления в стихах

Именины Петра 2019: значение имени и поздравления в стихах
13:14 Сегодня Телеграф Фото: YouTube

Сегодня, 13 января, День Ангела отмечают мальчики с именем Петр.

Петр является очень образованным и рассудительным человеком, поражающим всех окружающих мудростью. Он практически всегда считает себя правым, а также старается не лгать людям. Чаще всего Петр становится взрослым не по годам еще в детстве. Но единственной, но самой желанной страстью Петра является власть. Иногда поражает всех чрезмерной активностью, но все действия все равно направлены на достижение власти.

Петр обладает сильнейшей силой воли, но проявляется она очень своеобразно, чаще всего в крайностях. Иногда сила воли выражается необоснованным упрямством, отвергающим любые доводы и факты. В других случаях воля проявляется нестандартным мышлением и большой фантазией, однако, чаще он старается создать видимость человека-камня или человека-кремня.

Петр всю жизнь играет роль романтика, галантного джентельмена, а также интеллектуала и эрудита, но под этой маской скрывается обычный человек, стремящийся получить всеобщее уважение и власть. Сам Петр не подозревает о своей неосведомленности, не допускает мысли, что другие могут разбираться в чем-то лучше него. Также Петр страдает от недостатка любви, нежности и внимания, чего ждет от своей избранницы.

Поздравления Петру с именинами и днем ангела

С именинами тебя, Петя, поздравляю,

Долгой и счастливой жизни желаем,

Пусть будет благосклонною к тебе судьба,

Пусть день сегодняшний будет лучше, чем вчера.

Пусть добрый ангел тебя от бед оберегает,

Пускай ненастья мимо пролетают,

Пусть все желанья станут явью для тебя,

Всех благ тебе, достатка и тепла.

***

Твой добрый ангел над тобой летает,

И с именинами тебя поздравляет,

От нас тоже поздравления прими,

Пусть будут счастливы все дни твои.

Петя, с праздником тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем,

Побед тебе, удачи, мира и добра,

Чтоб жизнь твоя веселою была.

***

Петя, ты сегодня именинник, поздравляем,

Жить во здравии и счастье до ста лет желаем,

Пусть все твои желания сбываются,

Пусть праздник жизни никогда не кончается.

Забудь навсегда про болезнь и невзгоды,

Будь здоровым долгие – долгие годы,

Пусть день ангела тебе удачу принесёт,

Пусть непременно тебе сегодня повезёт.

***

Виски, лед, икра и ром,

Куриц сто и пуд свинины.

Так гуляем мы с Петром,

Ведь у Пети – именины!

Пусть удачи будет лом,

Счастья и любви у Пети,

Гости сядут за столом

Только лучшие на свете!

***

Только это между нами,

Но такие вот дела:

У Петра на сердце камень,

А характер — как скала.

Его имя означает:

Он совсем не привечает

Ни с апломбом наглеца,

Ни с дипломом подлеца,

Ни чиновника-хапугу,

Ни полковника-ворюгу,

Даже пьяных хулиганов,

Даже рыжих тараканов —

Все не нравятся ему,

Непонятно почему.

Ну, а кто же мил Петру?

Вызнать — бесполезный труд.

Это в сердце он хранит.

Ну не сердце, а гранит!

Но для нас, друзей, гранит

Тоже может говорить!

Своим сердцем, как булыжник,

Любит он родных и ближних.

Пожелаем мы Петру

Ширить подопечных круг.

***

Справить нынче именины,

Есть у нас на то причины.

Петр для нас — хороший друг,

С ним не испытаешь мук!

Рассказать о нем занятно:

С ним поговорить приятно,

Он поможет вам всегда

И не струсит никогда!

Мы его прекрасно знаем,

По характеру он — камень,

Он не выдаст, не предаст!

Жизнь за друга он отдаст!

За друзей скалою встанет,

От работы не устанет!

Да и в отдыхе хорош,

С ним прекрасно отдохнешь!

Скажем в эти именины:

«Нет прекраснее мужчины

Для родных и для друзей,

И для жизни нашей всей! »

Мы Петруше поздравляем,

Счастья, радости желаем!

И желаем, пусть наш Петр

По душе любовь найдет!

Старый Новый год 2019: обряды и ритуалы на деньги, удачу и любовь

***

У Петра с врагом короткий счет.

С ним дурная шутка не пройдет.

Все, чем можно закидать народ,

Он с собой за пазухой несет.

Дать совет бесплатный всем хотим:

Из себя Петра не выводи!

Лучше стороною обойди —

У него гранитный камушек в груди!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Картинки, Открытки, Петр, Поздравления в стихах, Поздравления с Днем Ангела в картинках, Поздравление с днем ангела, 13 января День Ангела Петра, Поздравление с днем ангела Петра в стихах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Старый Новый год 2019: обряды и ритуалы на деньги, удачу и любовь
02 Гороскоп на сегодня, 13 января 2019: все знаки Зодиака
03 В СБУ объяснили, почему вызвали Гриценко на допрос
04 "Согласие на секс": Супрун объяснила действие новых поправок в Уголовный кодекс
05 Щедрый вечер и праздник Меланки: как отмечается 13 января 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в Украине изменится: морозы утихнут, но метели не уйдут
Синоптики дали прогноз погоды на Старый Новый год
Масштабный пожар в Калуше ликвидирован, полиция открыла производство
Пожар в Калуше ликвидирован, полиция открыла производство
В Париже во время протестов &quot;желтых жилетов&quot; произошли стычки с полицией, сотни задержанных
Протесты "желтых жилетов" во Франции: сотни задержанных
Щедрый вечер и праздник Меланки: как отмечается 13 января 2019
Щедрый вечер и праздник Меланки: как отмечается 13 января 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь