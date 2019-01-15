Именины (День Ангела) Сергея: поздравления в стихах

Сергей – это мужское имя еврейского происхождения. Оно означает светлый, ясный, высокочтимый.
Мы хотим сказать: Сергей!
Мы спешим тебя скорей
С днем рождения поздравить
Счастья пожелать, любви
Ты судьбу за хвост лови!
А ещё хотим добавить
В этом нашем поздравке:
Ты живи, друг, налегке!
Да, и за здоровье тост —
Поднимайся в полный рост!
Ото всех твоих друзей:
С днем рождения, Сергей!
Высокочтимый наш Сергей!
А не забыл ли ты друзей?
К тебе на огонек зашли,
И поздравок свой принесли.
Накроем столы, сомкнем же бокалы,
Старым друзьям не многого надо.
Помнить о дружбе, о встречах и песнях.
«Многие лета» кричать только вместе.
С Днём ангела тебя, Серёжа,
Мой милый, счастлив будь всегда.
Пусть будет каждый день погожим,
И новое несут года.
Пусть счастье наполняет душу,
И сердце от любви поёт.
Становится всё только лучше,
Удача пусть повсюду ждёт.
Желаю в именины я, Сергей,
Тебе побольше преданных друзей,
Хорошим человеком оставаться,
Счастливым быть и чаще улыбаться.
Хочу тебе здоровья пожелать,
Не стоит ни о чем переживать.
Желаю много в жизни я побед,
Прожить на свете сто счастливых лет!
Сергей, в твой праздник замечательный
Ты поздравленья прими.
Побед желаю основательных,
И встреч с хорошими людьми.
Счастливых дней, красивых праздников,
Большой и искренней любви.
И чтоб события прекрасные
Венчали все года твои!
Сережа, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
Сергей, хочу я пожелать,
Чтоб ты почаще улыбался,
Чудес тебе! Не горевать!
Добиться чтоб всего старался,
Ведь твой день ангела пришел,
А, значит, с ним и вдохновенье.
Ты усади гостей за стол —
И ждет огромное везенье!