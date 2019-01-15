Именины (День Ангела) Сергея: поздравления в стихах

Имя Сергей приобрело чрезвычайную популярность в конце ХХ столетия.

Сергей – это мужское имя еврейского происхождения. Оно означает светлый, ясный, высокочтимый.

Мы хотим сказать: Сергей!

Мы спешим тебя скорей

С днем рождения поздравить

Счастья пожелать, любви

Ты судьбу за хвост лови!

А ещё хотим добавить

В этом нашем поздравке:

Ты живи, друг, налегке!

Да, и за здоровье тост —

Поднимайся в полный рост!

Ото всех твоих друзей:

С днем рождения, Сергей!

Высокочтимый наш Сергей!

А не забыл ли ты друзей?

К тебе на огонек зашли,

И поздравок свой принесли.

Накроем столы, сомкнем же бокалы,

Старым друзьям не многого надо.

Помнить о дружбе, о встречах и песнях.

«Многие лета» кричать только вместе.

С Днём ангела тебя, Серёжа,

Мой милый, счастлив будь всегда.

Пусть будет каждый день погожим,

И новое несут года.

Пусть счастье наполняет душу,

И сердце от любви поёт.

Становится всё только лучше,

Удача пусть повсюду ждёт.

Желаю в именины я, Сергей,

Тебе побольше преданных друзей,

Хорошим человеком оставаться,

Счастливым быть и чаще улыбаться.

Хочу тебе здоровья пожелать,

Не стоит ни о чем переживать.

Желаю много в жизни я побед,

Прожить на свете сто счастливых лет!

Сергей, в твой праздник замечательный

Ты поздравленья прими.

Побед желаю основательных,

И встреч с хорошими людьми.

Счастливых дней, красивых праздников,

Большой и искренней любви.

И чтоб события прекрасные

Венчали все года твои!

Сережа, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Сергей, хочу я пожелать,

Чтоб ты почаще улыбался,

Чудес тебе! Не горевать!

Добиться чтоб всего старался,

Ведь твой день ангела пришел,

А, значит, с ним и вдохновенье.

Ты усади гостей за стол —

И ждет огромное везенье!