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Вторник, 15.01.2019
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Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 15 января
Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 15 января

Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 15 января

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Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 15 января
14:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Красивые поздравления с Днем рождения.

Существует множество самых разных вариантов, в которые можно оформить красивые поздравления с днем рождения. Это может быть, к примеру, поздравление в стихах. Но если с поэзией действительно не в ладах, а тем не менее хочется отправить именно красивые поздравления с днем рождения, всегда можно сделать это и в прозе. Просто при этом нужно делать их искренне, от чистого сердца. И тогда все получится как надо, ведь поздравления, которые идут от всего сердца, всегда выходят особенно хорошо и проникновенно.

Желаю радости всегда

И настроения бодрого,

Не знать печали никогда

И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,

Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать,

Как в этот День Рождения!

Пусть счастья будет полон дом,

И станет без сомнения

Прекрасным, светлым, теплым днем

День твоего рождения!

Тебя поздравить все мы рады

И с восхищеньем говорим:

С тобою встречи - как награда,

Мы все тебя боготворим!

Без лишних слов, без лишних фраз,

С глубоким чувством уваженья

Позвольте нам поздравить вас,

В день светлый вашего рожденья.

Что пожелать вам в этот день,

Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,

Не знать болезни и ненастья!

Чтоб вы не знали никогда

Ни огорчений, ни печали!

Чтобы родные и друзья

Всегда с улыбкой вас встречали!

Желаем быть богаче, чем земля,

Желаем быть красивей, чем рассвет

И счастья верного на много-много лет.

Желаем много звезд в вашу ладонь,

Любви желаем жаркой, как огонь,

Дорог желаем в жизни не крутых

И жить не для себя, а для других!

Именины (День Ангела) Сергея: поздравления в стихах

С днем рождения тебя поздравить

Тороплюсь, чтоб раньше всех успеть.

От души тебе желаю счастья,

Много улыбаться, не болеть!

В день рожденья не забудь желанья,

Задувая свечи, загадать,

Ведь судьба так любит в этот праздник

Все, о чем мечталось, исполнять!

 

 

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