Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 15 января

Существует множество самых разных вариантов, в которые можно оформить красивые поздравления с днем рождения. Это может быть, к примеру, поздравление в стихах. Но если с поэзией действительно не в ладах, а тем не менее хочется отправить именно красивые поздравления с днем рождения, всегда можно сделать это и в прозе. Просто при этом нужно делать их искренне, от чистого сердца. И тогда все получится как надо, ведь поздравления, которые идут от всего сердца, всегда выходят особенно хорошо и проникновенно.
Желаю радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!
Пусть счастья будет полон дом,
И станет без сомнения
Прекрасным, светлым, теплым днем
День твоего рождения!
Тебя поздравить все мы рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи - как награда,
Мы все тебя боготворим!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас,
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
Всегда с улыбкой вас встречали!
Желаем быть богаче, чем земля,
Желаем быть красивей, чем рассвет
И счастья верного на много-много лет.
Желаем много звезд в вашу ладонь,
Любви желаем жаркой, как огонь,
Дорог желаем в жизни не крутых
И жить не для себя, а для других!
С днем рождения тебя поздравить
Тороплюсь, чтоб раньше всех успеть.
От души тебе желаю счастья,
Много улыбаться, не болеть!
В день рожденья не забудь желанья,
Задувая свечи, загадать,
Ведь судьба так любит в этот праздник
Все, о чем мечталось, исполнять!