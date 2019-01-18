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Крещенский сочельником 2019: поздравления в стихах

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Крещенский сочельником 2019: поздравления в стихах
12:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Мы подготовили поздравления с Крещенским сочельником в 2019 году и праздником Крещение Господне.

Крещение 2019 православные будут отмечать 19 января. Накануне, 18 января, по традиции, семья соберется за праздничным столом на "голодную кутью" в Крещенский сочельник и будут поздравлять друг друга приятными словами в предвкушении праздника Крещения.

Особенно запомнится вечер девушкам — гадать в крещенскую ночь является давним обычаем. А самые смелые отправятся к водоемам Киева, чтобы окунуться в прорубь. После купания не забудьте разослать родным и близким смс-поздравления с Крещением 19 января.

 

Я в сочельник вам крещенский

Пожелать хочу добра,

Чтобы смыла все невзгоды

Завтра чистая вода.

 

Пусть семья живет счастливо,

Веры крепкой вам в сердцах,

Пусть дает Господь вам силы

И подарит блеск в глазах.

Накануне праздника Крещения

Пожелать хочу благословения,

Радости, здоровья и спокойствия,

Духа твердости и жизнестойкости.

 

В дом пускай придет благополучие,

Жизнь пускай дает самое лучшее.

Позитива, счастья и везения,

И всегда с улыбкой настроения!

Крещенский Сочельник 2019: гадания 18 января на любовь, судьбу и суженого

Желаю здоровья душе, организму —

И в этом поможет святая вода.

Пускай исчезают остатки цинизма,

А в жизни доверие правит всегда!

Вас поздравляем с торжеством,

Что небом нам даровано,

В день этот чудо-волшебством

Всем радость уготована.

Крещенский сочельник — особое время,

Мы все очищения ждем.

Святая вода всех грехов смоет бремя,

И Бог пусть поможет во всем.

 

Давайте сегодня мы душу очистим,

Забудем обиды и зло,

Простим всех родных и людей самых близких,

Чтоб было на сердце светло.

Крещенский Сочельник, 18 января: что нужно сделать женщинам

С Крещенским сочельником вас поздравляем

Сегодня случатся пускай чудеса,

Вода станет самой полезной, священной,

И счастье подарят пусть всем небеса,

Пускай в эту ночь все невзгоды исчезнут,

Придут на их место добро и успех,

Никто в этот праздник печальным не будет,

Господь наградит большой радостью всех!

В Крещенский сочельник тебя поздравляю,

Ведь скоро наступит уже торжество.

Улыбок прекрасных и ярких желаю,

Чтоб сердце любовью чудесной цвело.

 

Пусть Ангелы будут повсюду с тобою,

Пускай защитят от беды небеса,

Пусть дни все и ночи блистают покоем

И к счастью ведет пусть Крещенья пора.

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