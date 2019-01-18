Крещенский сочельником 2019: поздравления в стихах

Крещение 2019 православные будут отмечать 19 января. Накануне, 18 января, по традиции, семья соберется за праздничным столом на "голодную кутью" в Крещенский сочельник и будут поздравлять друг друга приятными словами в предвкушении праздника Крещения.
Особенно запомнится вечер девушкам — гадать в крещенскую ночь является давним обычаем. А самые смелые отправятся к водоемам Киева, чтобы окунуться в прорубь. После купания не забудьте разослать родным и близким смс-поздравления с Крещением 19 января.
Я в сочельник вам крещенский
Пожелать хочу добра,
Чтобы смыла все невзгоды
Завтра чистая вода.
Пусть семья живет счастливо,
Веры крепкой вам в сердцах,
Пусть дает Господь вам силы
И подарит блеск в глазах.
Накануне праздника Крещения
Пожелать хочу благословения,
Радости, здоровья и спокойствия,
Духа твердости и жизнестойкости.
В дом пускай придет благополучие,
Жизнь пускай дает самое лучшее.
Позитива, счастья и везения,
И всегда с улыбкой настроения!
Желаю здоровья душе, организму —
И в этом поможет святая вода.
Пускай исчезают остатки цинизма,
А в жизни доверие правит всегда!
Вас поздравляем с торжеством,
Что небом нам даровано,
В день этот чудо-волшебством
Всем радость уготована.
Крещенский сочельник — особое время,
Мы все очищения ждем.
Святая вода всех грехов смоет бремя,
И Бог пусть поможет во всем.
Давайте сегодня мы душу очистим,
Забудем обиды и зло,
Простим всех родных и людей самых близких,
Чтоб было на сердце светло.
С Крещенским сочельником вас поздравляем
Сегодня случатся пускай чудеса,
Вода станет самой полезной, священной,
И счастье подарят пусть всем небеса,
Пускай в эту ночь все невзгоды исчезнут,
Придут на их место добро и успех,
Никто в этот праздник печальным не будет,
Господь наградит большой радостью всех!
В Крещенский сочельник тебя поздравляю,
Ведь скоро наступит уже торжество.
Улыбок прекрасных и ярких желаю,
Чтоб сердце любовью чудесной цвело.
Пусть Ангелы будут повсюду с тобою,
Пускай защитят от беды небеса,
Пусть дни все и ночи блистают покоем
И к счастью ведет пусть Крещенья пора.