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18 января - приметы и обряды в канун Крещения Господня

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18 января - приметы и обряды в канун Крещения Господня
07:47 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Крещенский сочельник отмечается 18 января (по старому стилю – 5 января).

Канун Крещения Господня завершает период рождественских праздников. В этот день проводятся главные приготовления к Крещению. 18 января - день строгого поста. Последний день колядований, последние святочные гадания. Под Крещение собирают снег, который, как считается, обладает особыми целебными свойствами и сохраняет свежей воду в колодцах в течение года. Другие названия праздника: "Крещенский вечер", "Голодный вечер", "Водяная коляда", "Второй Сочельник".

Обрядовая трапеза в Крещенский сочельник проходила по обычаям "колядных" (праздничных святочных) ужинов. Готовили нечётное количество постных блюд. Восточные славяне обязательно варили кутью, блюда из гороха или бобов, узвар из сухофруктов, пекли блины и хлебные изделия. За ужином повторялись некоторые рождественские обычаи: приглашали "мороз" ("волка", "птиц", "зверей" и других персонажей) к ужину; подбрасывали к потолку первую ложку кутьи; зажигали свечу "для мёртвых"; откладывали с каждого блюда часть для душ предков.

Чтобы увидеть Крещение Господне ставили чашу с водой и смотрели, колыхнется ли вода в полночь. Если в полночь вода колыхнулась, то бежали смотреть "развёрстые небеса". При этом говорили: "Увидишь сполохи - проси хоть царствия небесного. Всё исполнится". В полночь ходили на реку, родник, колодец набрать воды, которой приписывали целебные свойства и которую тщательно оберегали. Во чисто поле снег копать ходили хоть ветхие деды, хоть молодицы. Умывались снеговой водою поутру в день Крещения красные девушки, - чтобы "без белила белыми быть, без румяна - румяными".

Снег этого сочельника считался целебным, про него говорили: "подмешивай в корм – не зябок скот станет; сыпли курам - будут яйценоски. Снеговая же баня красоты прибавляет, хворь из тела гонит. Хорош он и для беления холстов". Этим снегом лечили недуги - онемение в ногах, головокружения, судороги. Крещенской водой окропляли ульи во время собирания роев. Собранный за околицей (за селом), в поле - сыпали в колодец. Это делалось для того, чтобы вода была в колодце всегда в изобилии и никогда не загнивала бы.

Крещение Господне 2020: история праздника и старинные традиции

Выставляли на ночь в чашках разные вида зерна, а утром осматривали - на которое зерно выпал иней: "тому и родиться в этом году". Праздничный ужин в крещенский сочельник назывался "голодной кутьёй". Обязательным блюдом этой трапезы были кутья, блины, овсяный кисель. Молодёжь в крещенскую ночь проводила последнюю святочную вечёрку с песнями, гаданиями и другими развлечениями.

Из соломы, лежавшей в сочельник во время ужина под скатертью, делали перевясла и обвязывали фруктовые деревья, чтобы лучше плодоносили. В Полесье на Водяную коляду хозяин шел вечером босыми ногами в сад и перевязывал деревья, чтобы "не боялись мороза", приговаривая: "Я босой пришёл не боясь мороза и ты не бойся".

Народные приметы на Крещение Господне 2020

Святки подходили к концу, и с ними страшные вечера, когда нечисть кудесит. Чтобы избавиться от нечисти, в богоявленскую ночь накануне Крещения толпа молодых парней верхом на лошадях носилась по всем дворам, била мётлами и кнутами по всем тёмным углам и закоулкам с заклинаниями, криком и визгом. Вдобавок к этому на дверных косяках, на притолоке, на дверях хлевов, амбаров, мельниц рисовала мелом или углём кресты. Особенно был опасен в крещенскую ночь оборотень "Огненный змей", являющийся девушкам в виде прекрасного юноши.

Поговорки и приметы

Погода этого дня указывает на погоду ноября.

Если в ночь на Крещение на деревьях много инея - год будет урожайным.

Знаменательные события в истории: 18 января 2020 года
Знаменательные события в истории: 18 января 2020 годаЧитать полностью

Если в Крещенскую ночь небо чистое - будет много гороха.

Если звезд не видно - грибы не родятся.

Если утром идет снег - хлеб хороший уродится.

Утром идет снег - уродится ранняя гречиха, в полдень - средняя, а вечером - поздняя.

Если в этот день будет метель, метель будет и на Масленицу.

Если 18 января метель, снег или поземка - быть урожаю.

Мало снега на ветвях деревьев – летом ни грибов, ни ягод не будет.

Собаки много лают - будет много дичи и зверя.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, голодная кутя, 18 января, Крещенский Сочельник, Второй Сочельник, Крещенский сочельник 2020, Крещенский вечер, Голодный вечер, Водяная коляда.
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