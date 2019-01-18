Поздравления на Крещенский сочельник 2019

По новому стилю Православная Церковь отмечает Крещение Господне 19 января.
Считается, что сам Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный. Все четыре Евангелия свидетельствуют об этом. "И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: "Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение" (Мк. 1,9-11). Иисусу на тот момент было 30 лет.
Крещенский сочельник сегодня приходит,
Морозы приносит, удачу, мечты.
Господне Крещение, солнце восходит
И дарит всем людям чудес, доброты.
Пусть дом ваш наполнится радостью, счастьем,
Надеждой на самые лучшие дни.
И каждый проникнется болью, участием
К тем людям, что в мире по жизни одни.
Любви вам, здоровья, и сил, и терпения,
Пусть небо вас новой мечтой озарит,
Подарит Господь на свое вам крещение
Свою благодать и всех благословит.
Святки уже к концу подходят,
Осталось лишь одно Крещенье.
Но это завтра, а сегодня
Пора встречать святой сочельник!
Сегодня всем пора пришла
Жилье очистить, тело, душу,
В окошке – желтая Луна,
А на столе ждет постный ужин.
Пускай же с первою звездой
Водичка силой наберется,
И пусть Господь будет с тобой,
И Ангел пусть крылом коснется!
С крещенским сочельником, счастья Вам всем!
Живите без горя, печали!
Желаю, чтоб тяжесть житейских проблем
Вы нынче водой посмывали!
Пусть с этой водицей – чистейшей, святой
Войдет в Вашу жизнь обновленье
Поселятся в доме добро и любовь,
Поднимется вдруг настроенье!
Хоть ужин и постный – он празднику дань,
Иван его дал нам Креститель.
С Крещеньем, родные! Счастья всем Вам!
Всегда только с верой живите!
Сочельник Крещенский на землю спустился,
И сразу добрее все стало вокруг,
И милостью божьей весь мир озарился,
И стало на сердце так радостно вдруг.
Для всех наступает грехов искупленье,
Ты только омойся святою водой,
И в чудный день Господнего Крещенья
Покой и счастье в дом прибудут твой!
В Крещенский сочельник желаю добра,
Морозы крепки, да то не беда,
Пусть светом своим озарит этот праздник,
Подарит гармонию, свет он и счастье.
Пусть в благословенный сей вечер
Мир и спокойствие царят в вашем сердце.
Крещенский сочельник пускай дарит вам
Все то, о чем сердце мечтает так сладко,
В жизни всегда есть место мечтам,
Живите счастливо в добре и достатке!
Хочу пожелать вам здоровья стального,
Улыбок и рядом лишь близких людей,
Только хорошего, только благого,
И множество ярких и красочных дней!
В Крещенский сочельник
Желаю душой
Очиститься всем нам
Молитвой святой
И с благостной думой,
И с ясной главой
Без злобы, обиды
Водой ключевой
Умыться! И радость
В сердце впустить,
Чтоб в мире, согласии,
Счастии жить!
В Крещенский сочельник желаю добра,
Света в душе, милосердия, тепла.
Скоро святою станет вода,
Силы и бодрости даст нам она!
Пусть все печали пройдут стороной
В сердце останутся мир и покой.
Жизни желаю всем долгой счастливой,
Благостной, радостной и справедливой.