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Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки
Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки

Поздравления на Крещенский сочельник 2019

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Поздравления на Крещенский сочельник 2019
13:12 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Крещенский сочельник - это преддверие большого церковного праздника Крещения Господнего.

По новому стилю Православная Церковь отмечает Крещение Господне 19 января.

Считается, что сам Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный. Все четыре Евангелия свидетельствуют об этом. "И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: "Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение" (Мк. 1,9-11). Иисусу на тот момент было 30 лет.

Крещенский сочельник сегодня приходит,

Морозы приносит, удачу, мечты.

Господне Крещение, солнце восходит

И дарит всем людям чудес, доброты.

 

Пусть дом ваш наполнится радостью, счастьем,

Надеждой на самые лучшие дни.

И каждый проникнется болью, участием

К тем людям, что в мире по жизни одни.

 

Любви вам, здоровья, и сил, и терпения,

Пусть небо вас новой мечтой озарит,

Подарит Господь на свое вам крещение

Свою благодать и всех благословит.

Святки уже к концу подходят,

Осталось лишь одно Крещенье.

Но это завтра, а сегодня

Пора встречать святой сочельник!

Сегодня всем пора пришла

Жилье очистить, тело, душу,

В окошке – желтая Луна,

А на столе ждет постный ужин.

Пускай же с первою звездой

Водичка силой наберется,

И пусть Господь будет с тобой,

И Ангел пусть крылом коснется!

Крещенский сочельником 2019: поздравления в стихах

С крещенским сочельником, счастья Вам всем!

Живите без горя, печали!

Желаю, чтоб тяжесть житейских проблем

Вы нынче водой посмывали!

Пусть с этой водицей – чистейшей, святой

Войдет в Вашу жизнь обновленье

Поселятся в доме добро и любовь,

Поднимется вдруг настроенье!

Хоть ужин и постный – он празднику дань,

Иван его дал нам Креститель.

С Крещеньем, родные! Счастья всем Вам!

Всегда только с верой живите!

Сочельник Крещенский на землю спустился,

И сразу добрее все стало вокруг,

И милостью божьей весь мир озарился,

И стало на сердце так радостно вдруг.

 

Для всех наступает грехов искупленье,

Ты только омойся святою водой,

И в чудный день Господнего Крещенья

Покой и счастье в дом прибудут твой!

В Крещенский сочельник желаю добра,

Морозы крепки, да то не беда,

Пусть светом своим озарит этот праздник,

Подарит гармонию, свет он и счастье.

Пусть в благословенный сей вечер

Мир и спокойствие царят в вашем сердце.

Крещенский сочельник пускай дарит вам

Все то, о чем сердце мечтает так сладко,

В жизни всегда есть место мечтам,

Живите счастливо в добре и достатке!

 

Хочу пожелать вам здоровья стального,

Улыбок и рядом лишь близких людей,

Только хорошего, только благого,

И множество ярких и красочных дней!

Голодная кутья или Второй Святвечер: что должно быть на столе 18 января

В Крещенский сочельник

Желаю душой

Очиститься всем нам

Молитвой святой

И с благостной думой,

И с ясной главой

Без злобы, обиды

Водой ключевой

Умыться! И радость

В сердце впустить,

Чтоб в мире, согласии,

Счастии жить!

В Крещенский сочельник желаю добра,

Света в душе, милосердия, тепла.

Скоро святою станет вода,

Силы и бодрости даст нам она!

 

Пусть все печали пройдут стороной

В сердце останутся мир и покой.

Жизни желаю всем долгой счастливой,

Благостной, радостной и справедливой.

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