Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки

Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.
С сочельником Крещенским
Поздравим мы сейчас
Всех близких и далеких,
Всех тех, кто любит нас.
И пожелаем мира,
Добра и неба чистого.
Покушаем зефира
Румяного, душистого.
Поздравления с Крещеньем
Шлю тебе я в СМС.
Пожелать хочу веселья,
Счастья в жизни и чудес!
Вода крещенская как символ чистоты
И дивной милости небесного Отца.
Переосмысли свою жизнь ты и мечты
И обретешь благоволенье у Творца.
Пусть крещенская вода
Хворь прогонит без следа.
Улыбайся от души
И творить добро спеши!
Холодный день январский,
Студеная вода,
Деревья словно в сказке –
С каймой из серебра.
Крещенскою водицей
Лицо свое омой,
Пусть радость дивной птицей
Парит над головой!
Сегодня праздник божества,
И Бог зовет нас в церковь.
Там у священного костра
За здравие поставим свечи.
Молитвой Бога мы попросим,
Чтоб в сердце каждом поселились
Надежда. И любви колосья
Чтобы в душе заколосились.
Поздравление с Крещеньем
От души, с любовью шлем!
И желаем вам веселья
Снежным зимним январем.
Если дух здоровым будет,
Тело вас не подведет,
Радость в вашу жизнь прибудет,
А печаль навек уйдет!