Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки

Слово "крещаю", "крещу" в переводе с греческого означает "погружаю в воду".

Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

С сочельником Крещенским

Поздравим мы сейчас

Всех близких и далеких,

Всех тех, кто любит нас.

И пожелаем мира,

Добра и неба чистого.

Покушаем зефира

Румяного, душистого.

Поздравления с Крещеньем

Шлю тебе я в СМС.

Пожелать хочу веселья,

Счастья в жизни и чудес!

Вода крещенская как символ чистоты

И дивной милости небесного Отца.

Переосмысли свою жизнь ты и мечты

И обретешь благоволенье у Творца.

Пусть крещенская вода

Хворь прогонит без следа.

Улыбайся от души

И творить добро спеши!

Холодный день январский,

Студеная вода,

Деревья словно в сказке –

С каймой из серебра.

Крещенскою водицей

Лицо свое омой,

Пусть радость дивной птицей

Парит над головой!

Сегодня праздник божества,

И Бог зовет нас в церковь.

Там у священного костра

За здравие поставим свечи.

Молитвой Бога мы попросим,

Чтоб в сердце каждом поселились

Надежда. И любви колосья

Чтобы в душе заколосились.

Поздравление с Крещеньем

От души, с любовью шлем!

И желаем вам веселья

Снежным зимним январем.

Если дух здоровым будет,

Тело вас не подведет,

Радость в вашу жизнь прибудет,

А печаль навек уйдет!