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Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе
Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе

Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе

Смотрите фото (7)
Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе
17:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Поздравления с Крещением 2019 в картинках и прозе, которые обязательно понравятся вашим родным и близким.

Это один из самых древних и почитаемых праздников у православных славян. Считается, что в этот день священные свойства обретает любая вода, даже просто из речки или оставленная на ночь на подоконнике вода из-под крана. Так что 19 января верующие окунаются в прорубях и поздравляют друг друга с этим великим праздником. В честь этого события предлагаем поздравления с Крещением 2019 в картинках и прозе, которые обязательно понравятся вашим родным и близким.

Крещенским снежным вечерком,

В тот день, когда Христа крестили.

Звучали шутки, смеха звон,

Заботы люди отложили.

Пусть будет счастлив каждый дом,

Пускай исчезнут все ненастья,

И колокольни чистый звон

Посеет в сердце только счастье!

Желаю всем я в этот вечер

Зажженные надеждой свечи!

С Крещением!

Господне Богоявление празднует весь христианский народ. Пусть же отведет светлый праздник от тебя все печали, скорби, недуги, греховные мысли и злых недругов! А тебе улыбнуться счастье, радость и любовь ближнего. С праздником!

Крещение-2019: красивые поздравления, открытки и стихи

Поздравляю С Крещением Господним! Пусть все твои грехи смоются. В замен этого дари людям доброту и тепло. Желаю быть здоровым, мудрым и любимым человеком! Пусть задор и силы никогда не покидают тебя, а наоборот только обогащают!

Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от Вас угрозы.

И болезни стороной

Обходить Вас точно будут,

В этом и сомнений нет,

Ведь воды крещенской чудо

Бережет Вас от всех бед!

Жить счастливо и свободно,

Честно, искренне желаю

И с Крещением Господним

Вас сердечно поздравляю!

Пусть здоровье не подводит,

Чтоб на всё хватало сил,

На душе было спокойно...

И Господь чтоб вас хранил!

С великим праздником Крещенья

Тебя спешу поздравить я.

Господь нам даровал прощение,

И мы добавим в мир добра.

Пусть все дела твои и мысли

Будут душой Его полны,

А от своей души желаю

Успеха, счастья и любви!

 Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки

С Крещением Господним. Желаю крест своей жизни нести достойно и гордо, и пусть это будет крест благополучия и счастья. Желаю смыть с себя все хвори и тревоги, подарить своему сердцу надежду и любовь. Пусть будет крепким здоровье, свободной - душа и доброй - вся твоя жизнь. 

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