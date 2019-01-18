Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе

Это один из самых древних и почитаемых праздников у православных славян. Считается, что в этот день священные свойства обретает любая вода, даже просто из речки или оставленная на ночь на подоконнике вода из-под крана. Так что 19 января верующие окунаются в прорубях и поздравляют друг друга с этим великим праздником. В честь этого события предлагаем поздравления с Крещением 2019 в картинках и прозе, которые обязательно понравятся вашим родным и близким.
Крещенским снежным вечерком,
В тот день, когда Христа крестили.
Звучали шутки, смеха звон,
Заботы люди отложили.
Пусть будет счастлив каждый дом,
Пускай исчезнут все ненастья,
И колокольни чистый звон
Посеет в сердце только счастье!
Желаю всем я в этот вечер
Зажженные надеждой свечи!
С Крещением!
Господне Богоявление празднует весь христианский народ. Пусть же отведет светлый праздник от тебя все печали, скорби, недуги, греховные мысли и злых недругов! А тебе улыбнуться счастье, радость и любовь ближнего. С праздником!
Поздравляю С Крещением Господним! Пусть все твои грехи смоются. В замен этого дари людям доброту и тепло. Желаю быть здоровым, мудрым и любимым человеком! Пусть задор и силы никогда не покидают тебя, а наоборот только обогащают!
Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от Вас угрозы.
И болезни стороной
Обходить Вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Бережет Вас от всех бед!
Жить счастливо и свободно,
Честно, искренне желаю
И с Крещением Господним
Вас сердечно поздравляю!
Пусть здоровье не подводит,
Чтоб на всё хватало сил,
На душе было спокойно...
И Господь чтоб вас хранил!
С великим праздником Крещенья
Тебя спешу поздравить я.
Господь нам даровал прощение,
И мы добавим в мир добра.
Пусть все дела твои и мысли
Будут душой Его полны,
А от своей души желаю
Успеха, счастья и любви!
Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки
С Крещением Господним. Желаю крест своей жизни нести достойно и гордо, и пусть это будет крест благополучия и счастья. Желаю смыть с себя все хвори и тревоги, подарить своему сердцу надежду и любовь. Пусть будет крепким здоровье, свободной - душа и доброй - вся твоя жизнь.