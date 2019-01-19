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Суббота, 19.01.2019
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Поздравления с Крещением 2019: красивые поздравления в стихах и прозе для ваших близких

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Поздравления с Крещением 2019: красивые поздравления в стихах и прозе для ваших близких
12:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Подборка красивых пожеланий и поздравлений с Крещением Господним 2019

Это один из самых древних и почитаемых праздников у православных славян. Именно в этот день Иоанн Предтечя крестил в реке Иордан Иисуса Христа. Чтобы вы могли поздравить с Крещением Господним 2019 своих родных и близких, которые в этот день будут далеко, предлагаем вам красивые поздравления в стихах и прозе, приуроченные светлому празднику Крещению.

На Крещение Господне

Хочется вам пожелать,

Чтоб водица всколыхнулась

И смогла вам силы дать.

Пусть молитва ваша к Богу

Превратится в благодать

Свет божественный дорогу

Впредь пусть станет освещать. 

Интересные поздравления с Крещением 2019 на украинском языке

 С Крещением Господним! Пусть звезды светят для тебя, пусть ангелы хранят покой, пусть жизнь будет позитивной, пусть здоровье возрастает день ото дня. Желаю тебе райских благ, душевного равновесия, крепких семейных уз и вечной радости, несметных сокровищ и замечательных друзей.

Девятнадцатое января.

Жаль: не все знакомы с этой датой.

Наши предки верили когда-то:

Этот праздник важен для всея...

Вы Крещению всегда верны,

Значит, вас от сердца поздравляем,

И всего вам доброго желаем.

Пусть вам снятся радужные сны,

Наяву пусть будет всё легко,

Пусть Господь в стремленьях вам поможет,

Вашим детям пусть поможет тоже,

И уйдут печали далеко! 

Желаю собраться с духом и нырнуть в прорубь, выйти из воды чистым, обновленным, просветлённым и благостным. Здоровья такого же крепкого, как мороз в этот день. Пусть душа радуется, а на сердце будет спокойно и легко. С Крещением Господним! 

В хрустальной тишине зимы,

У проруби холодной,

Торжественно встречаем мы

Крещение Господне.

Пусть освятит тебя вода,

Дарует всепрощение,

И счастье пусть на все года

Несет Богоявление.

Здоровья, радости тебе,

Достатка, долгих лет.

Пусть внемлет Бог твоей мольбе,

Хранит тебя от бед.

Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе

Поздравляю с этим священным праздником! Желаю чтобы этот день унес все печали и тревоги, чтобы Господнее благословение сопровождало вас на жизненном пути! Пусть святая вода в этот праздник смоет все грехи и горести, очистит и душу, и тело и наполнит вас силой и стремлением!

 

 

 

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