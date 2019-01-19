Поздравления с Крещением 2019: красивые поздравления в стихах и прозе для ваших близких

Это один из самых древних и почитаемых праздников у православных славян. Именно в этот день Иоанн Предтечя крестил в реке Иордан Иисуса Христа. Чтобы вы могли поздравить с Крещением Господним 2019 своих родных и близких, которые в этот день будут далеко, предлагаем вам красивые поздравления в стихах и прозе, приуроченные светлому празднику Крещению.
На Крещение Господне
Хочется вам пожелать,
Чтоб водица всколыхнулась
И смогла вам силы дать.
Пусть молитва ваша к Богу
Превратится в благодать
Свет божественный дорогу
Впредь пусть станет освещать.
С Крещением Господним! Пусть звезды светят для тебя, пусть ангелы хранят покой, пусть жизнь будет позитивной, пусть здоровье возрастает день ото дня. Желаю тебе райских благ, душевного равновесия, крепких семейных уз и вечной радости, несметных сокровищ и замечательных друзей.
Девятнадцатое января.
Жаль: не все знакомы с этой датой.
Наши предки верили когда-то:
Этот праздник важен для всея...
Вы Крещению всегда верны,
Значит, вас от сердца поздравляем,
И всего вам доброго желаем.
Пусть вам снятся радужные сны,
Наяву пусть будет всё легко,
Пусть Господь в стремленьях вам поможет,
Вашим детям пусть поможет тоже,
И уйдут печали далеко!
Желаю собраться с духом и нырнуть в прорубь, выйти из воды чистым, обновленным, просветлённым и благостным. Здоровья такого же крепкого, как мороз в этот день. Пусть душа радуется, а на сердце будет спокойно и легко. С Крещением Господним!
В хрустальной тишине зимы,
У проруби холодной,
Торжественно встречаем мы
Крещение Господне.
Пусть освятит тебя вода,
Дарует всепрощение,
И счастье пусть на все года
Несет Богоявление.
Здоровья, радости тебе,
Достатка, долгих лет.
Пусть внемлет Бог твоей мольбе,
Хранит тебя от бед.
Поздравляю с этим священным праздником! Желаю чтобы этот день унес все печали и тревоги, чтобы Господнее благословение сопровождало вас на жизненном пути! Пусть святая вода в этот праздник смоет все грехи и горести, очистит и душу, и тело и наполнит вас силой и стремлением!