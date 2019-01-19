Крещение Господне 2019: поздравления к празднику в стихах и прозе

Праздник Крещение Господне или Богоявление является одним из самых древних праздников Церкви. Крещение Господне — великий православный праздник, день, когда нужно забыть обо всем плохом и открыть свое сердце для добра. Необычайно красивые и чудесно-завораживающие поздравления с Крещением Господним определенно не смогут оставить равнодушным.
Поздравляю с Крещением Господним и искренне желаю, чтобы капли святой воды придали бодрость силам и здоровье телу, чтобы в этот день перед глазами открылся новый светлый и добрый путь, чтобы не было минут печали в жизни, и лишь любовь и надежда согревала сердце.
Поздравляю с Господним Крещеньем,
Религиозным святым омовеньем.
Пусть сей праздник дарует спасенье,
И душе снизойдет очищенье.
В день великий, день светлый и чистый
Пусть ведет тебя луч золотистый,
Пусть сбываются все мечты и желанья
И успехов во всех начинаньях.
В этот особенный, наполненный святостью день мне бы хотелось пожелать тебе гармонии, душевной умиротворенности, спокойствия и идиллии. Пусть небеса оберегают твою душу, а ангелы хранят твой дом от зла и бед. С Крещением Господним тебя, не теряй веры в хорошее, и она непременно поможет в трудную минуту.
Желаю в светлое крещенье,
Чтобы Господь благословенье
Тебе послал на много лет
И защитил от разных бед!
Чтобы крещенское купанье
И плоть, и душу, и сознанье
Очистило от всех грехов!
От помыслов дурных и слов
Тебя оно уберегло
И силы, мудрости дало...
В великий день Крещения Господня желаю очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой. Будьте счастливы и любимы.
Сегодня слышен радостный перезвон колоколов,
Крещение мы весело отмечаем,
Поздравления мы слышим со всех сторон,
И с настроеньем праздник встречаем.
Сегодня поздравления, любимый, прими,
Пускай счастливыми будут все дни,
Пускай везёт тебе во всём, всегда,
Пускай красивой будет жизнь твоя.