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Крещение Господне 2019: поздравления к празднику в стихах и прозе
Крещение Господне 2019: поздравления к празднику в стихах и прозе

Крещение Господне 2019: поздравления к празднику в стихах и прозе

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Крещение Господне 2019: поздравления к празднику в стихах и прозе
15:47 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Красивые поздравления с Крещением, которые не оставят равнодушным.

Праздник Крещение Господне или Богоявление является одним из самых древних праздников Церкви. Крещение Господне — великий православный праздник, день, когда нужно забыть обо всем плохом и открыть свое сердце для добра. Необычайно красивые и чудесно-завораживающие поздравления с Крещением Господним определенно не смогут оставить равнодушным.

Поздравляю с Крещением Господним и искренне желаю, чтобы капли святой воды придали бодрость силам и здоровье телу, чтобы в этот день перед глазами открылся новый светлый и добрый путь, чтобы не было минут печали в жизни, и лишь любовь и надежда согревала сердце.

Поздравляю с Господним Крещеньем,

Религиозным святым омовеньем.

Пусть сей праздник дарует спасенье,

И душе снизойдет очищенье.

В день великий, день светлый и чистый

Пусть ведет тебя луч золотистый,

Пусть сбываются все мечты и желанья

И успехов во всех начинаньях. 

Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе

В этот особенный, наполненный святостью день мне бы хотелось пожелать тебе гармонии, душевной умиротворенности, спокойствия и идиллии. Пусть небеса оберегают твою душу, а ангелы хранят твой дом от зла и бед. С Крещением Господним тебя, не теряй веры в хорошее, и она непременно поможет в трудную минуту.

Желаю в светлое крещенье,

Чтобы Господь благословенье

Тебе послал на много лет

И защитил от разных бед!

Чтобы крещенское купанье

И плоть, и душу, и сознанье

Очистило от всех грехов!

От помыслов дурных и слов

Тебя оно уберегло

И силы, мудрости дало...

Интересные поздравления с Крещением 2019 на украинском языке

В великий день Крещения Господня желаю очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой. Будьте счастливы и любимы. 

Поздравления с Крещением 2019: красивые поздравления в стихах и прозе для ваших близких 

Сегодня слышен радостный перезвон колоколов,

Крещение мы весело отмечаем,

Поздравления мы слышим со всех сторон,

И с настроеньем праздник встречаем.

Сегодня поздравления, любимый, прими,

Пускай счастливыми будут все дни,

Пускай везёт тебе во всём, всегда,

Пускай красивой будет жизнь твоя.

 

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