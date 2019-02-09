Скачать
Суббота, 09.02.2019
Порошенко заявил, что может гарантировать безопасность в Украине
Порошенко заявил, что может гарантировать безопасность в Украине
На Донбассе опять зафиксировано применение запрещенного лазерного оружия
На Донбассе опять зафиксировано применение лазерного оружия
Кубок Федерации. Ястремская сравняла счет в матче Украина - Польша
Ястремская сравняла счет в матче Украина - Польша
Поздравления с Днем рождения папы: стихи и открытки на 9 февраля
Поздравления с Днем рождения папы: стихи и открытки на 9 февраля

Поздравления с Днем рождения папы: стихи и открытки на 9 февраля

Смотрите фото (5)
Поздравления с Днем рождения папы: стихи и открытки на 9 февраля
16:11 Сегодня Телеграф

Если вы желаете порадовать своего папу, то поздравления отца с днем рождения в стихах отлично для этого подходят.

Десятки самых теплых, самых светлых чувств всегда охватывают каждого нас, когда вспоминаем о близком человеке в жизни - папе. А это значит, что и поздравить с днем рождения отца нужно по-особенному. Сохраните это светлое настроение, душевное тепло и не постесняйтесь сказать ему в этот день о том, как же сильно вы его любите.

С днем рожденья, папа!

Долгих-долгих лет.

Пусть приходит радость

В каждый твой рассвет.

 

Дни пусть золотые

Не спеша идут.

Денежки шальные

На счетах растут.

 

Пусть удача знает,

Где тебя искать.

Всё, что пожелаешь,

Будет исполнять.

 

Здоровье будет крепким,

А сердце — молодым,

Душа по-детски светлой.

Ты будь судьбой храним!

С днем рожденья, папа мой,

Самый лучший и родной,

Самый смелый, самый сильный,

Добрый, умный и красивый!

Поздравления с Днем рождения маме: стихи и открытки

Папа! Будь всегда здоровым,

В настроении веселом.

"С днем рожденья!" — прокричу.

Папа, я тебя люблю!

Папа, дорогой, любимый,

С днем рождения, родной!

Пусть идут болезни мимо

Самой дальней стороной.

 

Чтоб всегда ты высыпался

И с улыбкой день встречал,

Чтобы с мамой не ругался,

Не грустил и не ворчал.

 

Пусть успех с тобой пребудет,

Силы будут пусть всегда,

Пусть хоть маленькое чудо

Происходит иногда!

Сильный духом, сильный телом,

Мастер всюду и во всем.

Самый классный, самый смелый.

Сколько же веселья в нем!

 

Это папа. Он защитник

И опора на века.

Он поможет — только кликни.

Так добра его рука.

Поздравления с Днем рождения сестре: стихи и открытки

Все такой же энергичный,

Все такой же боевой.

Ты — советчик, знай, отличный.

Ты — любимый папа мой.

 

Будь же счастлив постоянно,

Добр, храбр и здоров!

Будут пусть полны карманы

Самых теплых, нежных слов.

 

Пусть другой дорогой беды

Мимо от тебя пройдут.

Празднуй каждую победу,

Красоту земных минут.

 

С днем рожденья, классный папа!

С днем рожденья, дорогой!

Ты — огромная награда.

Ты — любимый папа мой!

Папа, поздравляю с днем рождения,

Ты так много значишь для меня.

И в твой праздник я с большим волнением

Подбираю лучшие слова.

 

Я тебе желаю счастья и здоровья,

Радости, удачи, долгих-долгих лет.

Пусть всегда обходят стороной невзгоды,

И Господь тебя сбережет от бед.

 

А еще желаю, чаще улыбаться,

Все воспринимая с легкою душой.

А своих сединок не спеши стесняться,

Для меня ты, папа, — вечно молодой!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Поздравления, Поздравления с Днем рождения, С днем рождения картинки, С днем рождения стихи, Поздравления отца, Поздравления с днем рождения папе, Поздравления с днем рождения папы в картинках, Поздравления с днем рождения отца в стихах, С днем рождения папа картинки, С днем рождения. С днем рождения папа, Стихи для отца.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Диллиан Уайт: Усик? Кто это вообще такой
02 Биатлон. Результаты женской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019
03 Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 9 февраля
04 Активисты повздорили с Зеленским во Львове
05 Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гуайдо: Я не верю, что Россия и Китай на стороне Мадуро
Гуайдо: Я не верю, что Россия и Китай на стороне Мадуро
Мороз ночью и &quot;плюс&quot; днем: прогноз погоды на 9 февраля в Украине
Мороз ночью и "плюс" днем: прогноз погоды на 9 февраля в Украине
Порошенко обещает широкополосный интернет в каждом селе
Порошенко обещает широкополосный интернет в каждом селе
Во Вселенной нашли джет рекордной длинны
Во Вселенной нашли джет рекордной длинны
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь