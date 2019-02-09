Поздравления с Днем рождения папы: стихи и открытки на 9 февраля

Если вы желаете порадовать своего папу, то поздравления отца с днем рождения в стихах отлично для этого подходят.

Десятки самых теплых, самых светлых чувств всегда охватывают каждого нас, когда вспоминаем о близком человеке в жизни - папе. А это значит, что и поздравить с днем рождения отца нужно по-особенному. Сохраните это светлое настроение, душевное тепло и не постесняйтесь сказать ему в этот день о том, как же сильно вы его любите.

С днем рожденья, папа!

Долгих-долгих лет.

Пусть приходит радость

В каждый твой рассвет.

Дни пусть золотые

Не спеша идут.

Денежки шальные

На счетах растут.

Пусть удача знает,

Где тебя искать.

Всё, что пожелаешь,

Будет исполнять.

Здоровье будет крепким,

А сердце — молодым,

Душа по-детски светлой.

Ты будь судьбой храним!

С днем рожденья, папа мой,

Самый лучший и родной,

Самый смелый, самый сильный,

Добрый, умный и красивый!

Папа! Будь всегда здоровым,

В настроении веселом.

"С днем рожденья!" — прокричу.

Папа, я тебя люблю!

Папа, дорогой, любимый,

С днем рождения, родной!

Пусть идут болезни мимо

Самой дальней стороной.

Чтоб всегда ты высыпался

И с улыбкой день встречал,

Чтобы с мамой не ругался,

Не грустил и не ворчал.

Пусть успех с тобой пребудет,

Силы будут пусть всегда,

Пусть хоть маленькое чудо

Происходит иногда!

Сильный духом, сильный телом,

Мастер всюду и во всем.

Самый классный, самый смелый.

Сколько же веселья в нем!

Это папа. Он защитник

И опора на века.

Он поможет — только кликни.

Так добра его рука.

Все такой же энергичный,

Все такой же боевой.

Ты — советчик, знай, отличный.

Ты — любимый папа мой.

Будь же счастлив постоянно,

Добр, храбр и здоров!

Будут пусть полны карманы

Самых теплых, нежных слов.

Пусть другой дорогой беды

Мимо от тебя пройдут.

Празднуй каждую победу,

Красоту земных минут.

С днем рожденья, классный папа!

С днем рожденья, дорогой!

Ты — огромная награда.

Ты — любимый папа мой!

Папа, поздравляю с днем рождения,

Ты так много значишь для меня.

И в твой праздник я с большим волнением

Подбираю лучшие слова.

Я тебе желаю счастья и здоровья,

Радости, удачи, долгих-долгих лет.

Пусть всегда обходят стороной невзгоды,

И Господь тебя сбережет от бед.

А еще желаю, чаще улыбаться,

Все воспринимая с легкою душой.

А своих сединок не спеши стесняться,

Для меня ты, папа, — вечно молодой!