Поздравления с Днем рождения папы: стихи и открытки на 9 февраля

Десятки самых теплых, самых светлых чувств всегда охватывают каждого нас, когда вспоминаем о близком человеке в жизни - папе. А это значит, что и поздравить с днем рождения отца нужно по-особенному. Сохраните это светлое настроение, душевное тепло и не постесняйтесь сказать ему в этот день о том, как же сильно вы его любите.
С днем рожденья, папа!
Долгих-долгих лет.
Пусть приходит радость
В каждый твой рассвет.
Дни пусть золотые
Не спеша идут.
Денежки шальные
На счетах растут.
Пусть удача знает,
Где тебя искать.
Всё, что пожелаешь,
Будет исполнять.
Здоровье будет крепким,
А сердце — молодым,
Душа по-детски светлой.
Ты будь судьбой храним!
С днем рожденья, папа мой,
Самый лучший и родной,
Самый смелый, самый сильный,
Добрый, умный и красивый!
Папа! Будь всегда здоровым,
В настроении веселом.
"С днем рожденья!" — прокричу.
Папа, я тебя люблю!
Папа, дорогой, любимый,
С днем рождения, родной!
Пусть идут болезни мимо
Самой дальней стороной.
Чтоб всегда ты высыпался
И с улыбкой день встречал,
Чтобы с мамой не ругался,
Не грустил и не ворчал.
Пусть успех с тобой пребудет,
Силы будут пусть всегда,
Пусть хоть маленькое чудо
Происходит иногда!
Сильный духом, сильный телом,
Мастер всюду и во всем.
Самый классный, самый смелый.
Сколько же веселья в нем!
Это папа. Он защитник
И опора на века.
Он поможет — только кликни.
Так добра его рука.
Все такой же энергичный,
Все такой же боевой.
Ты — советчик, знай, отличный.
Ты — любимый папа мой.
Будь же счастлив постоянно,
Добр, храбр и здоров!
Будут пусть полны карманы
Самых теплых, нежных слов.
Пусть другой дорогой беды
Мимо от тебя пройдут.
Празднуй каждую победу,
Красоту земных минут.
С днем рожденья, классный папа!
С днем рожденья, дорогой!
Ты — огромная награда.
Ты — любимый папа мой!
Папа, поздравляю с днем рождения,
Ты так много значишь для меня.
И в твой праздник я с большим волнением
Подбираю лучшие слова.
Я тебе желаю счастья и здоровья,
Радости, удачи, долгих-долгих лет.
Пусть всегда обходят стороной невзгоды,
И Господь тебя сбережет от бед.
А еще желаю, чаще улыбаться,
Все воспринимая с легкою душой.
А своих сединок не спеши стесняться,
Для меня ты, папа, — вечно молодой!