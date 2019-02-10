Поздравления с Днем рождения брата: стихи и открытки на 10 февраля

Десятки самых теплых, самых светлых чувств всегда охватывают каждого нас, когда вспоминаем о близком человеке в жизни - брате. А это значит, что и поздравить с днем рождения брата нужно по-особенному. Сохраните это светлое настроение, душевное тепло и не постесняйтесь сказать ему в этот день о том, как же сильно вы его любите.
С днем рождения, братишка!
И хочу я пожелать:
Пусть удачливая фишка
В жизни будет выпадать.
Будь силён ты, как бульдозер,
И здоров, как вольный лев.
И судьбы возьми ты козырь,
Все преграды одолев.
Будь улыбчив, как светило,
А серьезен, как министр.
Будь приятным, добрым, милым,
Словом — остр, на дело — быстр.
Будь любимым безоглядно,
Всё хорошее успей.
И пускай всё будет складно
В жизни солнечной твоей.
С днем рождения, милый брат,
Будь успешен и богат,
Чтоб на жизненном пути
Четко знал, куда идти.
Пусть всегда тебе везет
И хранитель бережет,
Мир в семье твоей царит,
И огонь любви горит!
Я тебе желаю, брат,
Будь всегда во всем богат -
И душою, и здоровьем,
И друзьями, и любовью.
Ну и денежки, конечно,
Пусть текут рекой безбрежной.
С днем рождения, родной!
Пусть всегда будут с тобой:
Счастье, радость и удача
И в благих делах отдача.
Не грусти, не унывай,
Веселись, люби, мечтай!
С днем рождения, братишка,
Поздравляем мы тебя —
Это я, твоя сестричка,
И вся дружная семья.
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть во всём всегда везет.
Пусть удача в твоей жизни
С тобой рядышком идет.
Пусть всё то, к чему стремишься,
Сбудется, произойдет,
Чтоб в любимом деле, братик,
Ты достиг любых высот!
Кто может быть роднее брата,
Кто руку помощи подаст?
Кто будет рядом, что б ни сталось,
И в жизни низко не предаст!
Лишь ты один, мой брат любимый,
Надежный, преданный, родной.
И что бы в жизни ни случилось,
Я буду рядышком с тобой!
Тебя сегодня — с днем рождения!
Желаю самых лучших благ.
Тебе признаюсь без стеснения:
Ты самый лучший в мире брат!