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Поздравления с Днем рождения брата: стихи и открытки на 10 февраля

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Поздравления с Днем рождения брата: стихи и открытки на 10 февраля
16:03 Сегодня Телеграф

Если вы желаете порадовать своего брата, то поздравления брата с днем рождения в стихах отлично для этого подходят.

Десятки самых теплых, самых светлых чувств всегда охватывают каждого нас, когда вспоминаем о близком человеке в жизни - брате. А это значит, что и поздравить с днем рождения брата нужно по-особенному. Сохраните это светлое настроение, душевное тепло и не постесняйтесь сказать ему в этот день о том, как же сильно вы его любите.

С днем рождения, братишка!

И хочу я пожелать:

Пусть удачливая фишка

В жизни будет выпадать.

 

Будь силён ты, как бульдозер,

И здоров, как вольный лев.

И судьбы возьми ты козырь,

Все преграды одолев.

Поздравления с Днем рождения папы: стихи и открытки

Будь улыбчив, как светило,

А серьезен, как министр.

Будь приятным, добрым, милым,

Словом — остр, на дело — быстр.

Будь любимым безоглядно,

Всё хорошее успей.

И пускай всё будет складно

В жизни солнечной твоей.

С днем рождения, милый брат,

Будь успешен и богат,

Чтоб на жизненном пути

Четко знал, куда идти.

 

Пусть всегда тебе везет

И хранитель бережет,

Мир в семье твоей царит,

И огонь любви горит!

Я тебе желаю, брат,

Будь всегда во всем богат -

И душою, и здоровьем,

И друзьями, и любовью.

Поздравления с Днем рождения маме: стихи и открытки

Ну и денежки, конечно,

Пусть текут рекой безбрежной.

С днем рождения, родной!

Пусть всегда будут с тобой:

 

Счастье, радость и удача

И в благих делах отдача.

Не грусти, не унывай,

Веселись, люби, мечтай!

Поздравления с Днем рождения сестре: стихи и открытки

С днем рождения, братишка,

Поздравляем мы тебя —

Это я, твоя сестричка,

И вся дружная семья.

 

Пусть здоровье будет крепким,

Пусть во всём всегда везет.

Пусть удача в твоей жизни

С тобой рядышком идет.

 

Пусть всё то, к чему стремишься,

Сбудется, произойдет,

Чтоб в любимом деле, братик,

Ты достиг любых высот!

Кто может быть роднее брата,

Кто руку помощи подаст?

Кто будет рядом, что б ни сталось,

И в жизни низко не предаст!

Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 10 февраля

Лишь ты один, мой брат любимый,

Надежный, преданный, родной.

И что бы в жизни ни случилось,

Я буду рядышком с тобой!

 

Тебя сегодня — с днем рождения!

Желаю самых лучших благ.

Тебе признаюсь без стеснения:

Ты самый лучший в мире брат!

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