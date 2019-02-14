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Четверг, 14.02.2019
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Самые лучшие поздравления с днем святого Валентина жене
Самые лучшие поздравления с днем святого Валентина жене

Самые лучшие поздравления с днем святого Валентина жене

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Самые лучшие поздравления с днем святого Валентина жене
13:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Самые красивые слова любви для прекрасных женщин.

14 февраля влюбленные отмечают свой праздник - День святого Валентина. Мы собрали красивые поздравления для прекрасных дам.

 

Я влюблен в тебя, как раньше,

Милая моя жена.

С Днем святого Валентина!

Знай, ты у меня одна.

 

Моя зайка и красотка,

Сладкий персик, котик мой,

Я хочу тебе признаться:

Мне так хорошо с тобой!

День святого Валентина 2019: интересные приметы в праздник влюбленных

Я жене на День влюбленных

Валентинку подарю,

В сотый раз тебе признаюсь,

Что одну тебя люблю.

 

Не устану в своей жизни

Я судьбу благодарить,

Что она тебя в подарок

Мне сумела подарить.

 

В День святого Валентина

Сердце я тебе отдам,

Чтоб всю жизнь любовь и радость

Мы делили пополам.

Мое сердце сильно бьется,

Если рядом ты со мной.

Счастье прямо в душу льется —

Повезло вот так с женой!

 

И для страсти есть причина —

Ты красива и нежна.

С Днем святого Валентина,

Несравненная жена!

С Днем святого Валентина,

Ненаглядная моя!

Порознь мы — две половины,

Вместе — крепкая семья.

 

Я в тебе нашел когда-то

Отклик сердца своего,

А сегодня мы женаты,

И настрой наш боевой.

 

Много планов грандиозных,

Сумасбродные мечты...

Но важней, скажу серьезно,

Чтобы рядом была ты.

 

Ради глаз твоих дышу я,

Голос твой чарует слух.

Солнце, так тебя люблю я,

Что захватывает дух.

День всех влюбленных: красивые поздравления с Днем Святого Валентина любимому

Жена моя, красавица, богиня,

Очаг семейный — истины святыня,

Тебя люблю, и просто обожаю,

С Днем Валентина нежно поздравляю!

 

Желаю быть здоровой и красивой,

И молодой, и юной, всем на диво,

И улыбаться ветру и весне,

Дарить любовь не всем, а только мне!

 

Пускай успех тебя сопровождает,

Судьба за труд нелегкий награждает,

Пускай горит сердечко от любви,

И ты, на радость мне, сто лет живи!

С Днем святого Валентина,

Я тебя благодарю

За те годы, что дарила

Мне любовь всегда свою.

 

Пусть исполнятся желания,

Доброй будет пусть судьба,

Будь красивая такая,

Не печалься никогда.

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