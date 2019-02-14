День всех влюбленных: красивые поздравления с Днем Святого Валентина любимому

В День святого Валентина, день всех влюбленных, так хочется поздравить не только свою вторую половинку, но и других дорогих тебе людей и пожелать им бесконечной любви и семейного счастья!
Снег и холод за окном,
Но согреешь ты теплом!
С днем влюбленных, милый мой,
Поздравляю, дорогой!
Как мне с тобою повезло!
Я так довольна, всем назло!
Мужчина истинный такой
Лишь у меня есть у одной!
С днем Валентина, дорогой!
Давай устроим пир горой.
Пускай сбываются мечты,
И будут только я ты…
Пусть наша любовь
Не угаснет с годами,
Пусть жизнь вновь и вновь
Украшает цветами,
Пускай не коснутся
Печаль и рутина,
Пусть чувства проснутся…
И с днем Валентина!
Весь день тебе надоедаю,
Шлю валентинки и звоню
И как же ты не понимаешь,
Что я люблю тебя? Люблю!
Для меня большое счастье
Просто рядом быть с тобой.
С днем влюбленных поздравляю
И дарю свою любовь!
Прими валентинку мою
И подари мне любовь свою.
Я жить без тебя не могу,
Тебя очень сильно люблю!
Валентинку мою прими,
Меня с собою позови.
С тобой готова идти на край света,
А без тебя мне счастья нету!
Люблю тебя я больше шоколада,
Хоть и ему всегда я очень рада,
Но ты в моих объятиях растаешь,
Быстрей, чем шоколад – ты это знаешь!
С влюбленных днем тебя, любимый!
Пусть будет он неповторимый.
Мы друг для друга как награда,
Двоим нам не страшны преграды.
С днем святого Валентина
Поздравляю я тебя!
Как, скажи, возможно, милый,
Жить на свете не любя?!
Мир сияет ярким светом,
Если в сердце есть любовь.
Как же здорово, что есть ты! –
Говорю сегодня вновь.
Словно сказочный подснежник
Этот праздник средь зимы.
Он несёт любовь и нежность,
В нём – дыхание весны.
Что за счастье, мой любимый,
Знать, что есть ты на земле!
С днем влюбленных, нежный, милый!
Моя радость – вся в тебе!
В день святого Валентина
Есть отличная причина
Вновь сказать тебе “люблю!”
И я это говорю!
Пусть лучом сверкают ярким,
Огоньком пылают жарким
Мои нежные слова.
Милый, я люблю тебя!
День влюбленных – праздник света,
Нежной страсти и любви.
Он несёт с собою лето
Среди снега и зимы.
Что мне слякоть или стужа?
Что мне тяготы забот?
Ведь иметь такого мужа –
Это счастье круглый год!
Поздравляю, ненаглядный,
И спешу признаться вновь –
Как я рада, что однажды
Обвенчала нас любовь!
Любимый мой, смелый, красивый и нежный,
В объятьях твоих я всегда безмятежна
Тебя поздравляю я с днем Валентина,
Единственный мой и прекрасный мужчина!
Нет тебя надёжнее, родной,
Нет прекрасней, нет смелее.
Ты мой свет, отрада и покой,
Жизнь с тобою ярче, веселее.
Счастлива с тобой, любимый,
С Днем Святого Валентина!
С праздником, с Днем Валентина,
Счастье мое и любовь!
Я дорожу тобой, милый,
И признаюсь в этом вновь!
Мой хороший, мой любимый,
С Днем святого Валентина!
С Днем влюбленных, нашим днем,
Что отметим мы вдвоем.
Пусть февраль вовсю лютует
И свирепствует зима;
Я прижмусь к тебе вплотную
И для нас придет весна.
Знаешь, лучший из мужчин, -
Ты, мой милый Валентин!
Любимый, защити меня от вьюг,
От разочарований и разлук,
Чтоб стало от любви мне горячо,
И рядом было верное плечо.
Пусть день влюбленных длится целый век,
Мы будем вместе, навсегда, навек.
Не разлучат снега нас и дожди
Любовь и счастье ждут нас впереди.
Люблю тебя за то, что рядом,
Люблю за то, что только мой.
Когда тебя ласкаю взглядом,
Тянусь и телом и душой.
Ты мой любимый и желанный,
Мне без тебя уже не жить.
Мой лучик света долгожданный
Всем сердцем буду я любить!