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Четверг, 14.02.2019
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День всех влюбленных: красивые поздравления с Днем Святого Валентина любимому

День всех влюбленных: красивые поздравления с Днем Святого Валентина любимому
02:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

14 февраля отмечается День всех влюбленных, известный также как День святого Валентина.

В День святого Валентина, день всех влюбленных, так хочется поздравить не только свою вторую половинку, но и других дорогих тебе людей и пожелать им бесконечной любви и семейного счастья!

С Днем Святого Валентина: красивые поздравления, открытки
С Днем Святого Валентина: красивые поздравления, открытки Читать полностью

Снег и холод за окном,

Но согреешь ты теплом!

С днем влюбленных, милый мой,

Поздравляю, дорогой!

Как мне с тобою повезло!

Я так довольна, всем назло!

Мужчина истинный такой

Лишь у меня есть у одной!

С днем Валентина, дорогой!

Давай устроим пир горой.

Пускай сбываются мечты,

И будут только я ты…

День святого Валентина 2019: поздравления в стихах и открытках
День святого Валентина 2019: поздравления в стихах и открыткахЧитать полностью

Пусть наша любовь

Не угаснет с годами,

Пусть жизнь вновь и вновь

Украшает цветами,

Пускай не коснутся

Печаль и рутина,

Пусть чувства проснутся…

И с днем Валентина!

Весь день тебе надоедаю,

Шлю валентинки и звоню

И как же ты не понимаешь,

Что я люблю тебя? Люблю!

Прикольные поздравления на День влюбленных 2019: стихи и открытки
Прикольные поздравления на День влюбленных 2019: стихи и открыткиЧитать полностью

Для меня большое счастье

Просто рядом быть с тобой.

С днем влюбленных поздравляю

И дарю свою любовь!

Прими валентинку мою

И подари мне любовь свою.

Я жить без тебя не могу,

Тебя очень сильно люблю!

Валентинку мою прими,

Меня с собою позови.

С тобой готова идти на край света,

А без тебя мне счастья нету!

День святого Валентина 2019: интересные приметы в праздник влюбленных
День святого Валентина 2019: интересные приметы в праздник влюбленныхЧитать полностью

Люблю тебя я больше шоколада,

Хоть и ему всегда я очень рада,

Но ты в моих объятиях растаешь,

Быстрей, чем шоколад – ты это знаешь!

С влюбленных днем тебя, любимый!

Пусть будет он неповторимый.

Мы друг для друга как награда,

Двоим нам не страшны преграды.

День святого Валентина 2019: СМС поздравления на украинском и русском языках
День святого Валентина 2019: СМС поздравления на украинском и русском языках Читать полностью

С днем святого Валентина

Поздравляю я тебя!

Как, скажи, возможно, милый,

Жить на свете не любя?!

Мир сияет ярким светом,

Если в сердце есть любовь.

Как же здорово, что есть ты! –

Говорю сегодня вновь.

День святого Валентина 2019: сладкие подарки для любимого человека
День святого Валентина 2019: сладкие подарки для любимого человекаЧитать полностью

Словно сказочный подснежник

Этот праздник средь зимы.

Он несёт любовь и нежность,

В нём – дыхание весны.

Что за счастье, мой любимый,

Знать, что есть ты на земле!

С днем влюбленных, нежный, милый!

Моя радость – вся в тебе!

В день святого Валентина

Есть отличная причина

Вновь сказать тебе “люблю!”

И я это говорю!

Пусть лучом сверкают ярким,

Огоньком пылают жарким

Мои нежные слова.

Милый, я люблю тебя!

День влюбленных – праздник света,

Нежной страсти и любви.

Он несёт с собою лето

Среди снега и зимы.

Что мне слякоть или стужа?

Что мне тяготы забот?

Ведь иметь такого мужа –

Это счастье круглый год!

Поздравляю, ненаглядный,

И спешу признаться вновь –

Как я рада, что однажды

Обвенчала нас любовь!

Любимый мой, смелый, красивый и нежный,

В объятьях твоих я всегда безмятежна

Тебя поздравляю я с днем Валентина,

Единственный мой и прекрасный мужчина!

Нет тебя надёжнее, родной,

Нет прекрасней, нет смелее.

Ты мой свет, отрада и покой,

Жизнь с тобою ярче, веселее.

Счастлива с тобой, любимый,

С Днем Святого Валентина!

С праздником, с Днем Валентина,

Счастье мое и любовь!

Я дорожу тобой, милый,

И признаюсь в этом вновь!

Мой хороший, мой любимый,

С Днем святого Валентина!

С Днем влюбленных, нашим днем,

Что отметим мы вдвоем.

Пусть февраль вовсю лютует

И свирепствует зима;

Я прижмусь к тебе вплотную

И для нас придет весна.

Знаешь, лучший из мужчин, -

Ты, мой милый Валентин!

Любимый, защити меня от вьюг,

От разочарований и разлук,

Чтоб стало от любви мне горячо,

И рядом было верное плечо.

Пусть день влюбленных длится целый век,

Мы будем вместе, навсегда, навек.

Не разлучат снега нас и дожди

Любовь и счастье ждут нас впереди.

Люблю тебя за то, что рядом,

Люблю за то, что только мой.

Когда тебя ласкаю взглядом,

Тянусь и телом и душой.

Ты мой любимый и желанный,

Мне без тебя уже не жить.

Мой лучик света долгожданный

Всем сердцем буду я любить!

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