С днем святого Валентина: лучшие поздравления подруге в стихах и открытках

С Днем святого Валентина
Поздравляю я тебя.
Ты люби, и будь любима,
И счастливой будь всегда!
Пусть тебе почаще дарят
Люди радость и цветы.
Улыбайся, звонко смейся.
Ты, подруга, не грусти!
С Днем святого Валентина
Поздравление прими.
Я хочу, чтоб ты хранила
В своем сердце свет любви.
Чтобы счастье не кончалось,
Чтоб цвела твоя душа,
Чтоб плохое не встречалось,
Чтобы праздник был всегда.
С Днем святого Валентина
Поздравление я шлю.
Тебя, милая подружка,
Очень-очень я люблю.
Ценность дружбы не измерить,
Описать в словах нельзя.
Можно только очень верить
В то, что я люблю тебя.
Как с тобой мы неразлучны,
Знаем только ты и я.
Пусть день будет самым лучшим,
Самым светлым для тебя.
В День святого Валентина
Ты, подружка, не грусти.
Встретишь ты того мужчину,
Что заставит расцвести.
Будет он тебя лелеять,
Будет он тебя любить,
А пока мужчины нету,
Буду я с тобой тусить.
Моя подруга дорогая,
С Днем святого Валентина!
Любви большой тебе желаю,
Люби и будь всегда любима!
Пусть твое сердце сладко бьется,
Ведь лучше чувства в мире нет!
Пускай любовь, как будто солнце,
Тебе подарит яркий свет!
С Днём святого Валентина!
Ты прекрасна, как картина.
Ты чудесна, как цветок,
Нежный, хрупкий лепесток.
Я желаю в сердце мира,
Чтоб была всегда красива.
Чтоб в душе уют, покой,
Веселись, танцуй и пой.
Лучше всех на свете ты,
Для тебя растут цветы,
Для тебя сияют звезды,
Для тебя мир этот создан!
С Днем святого Валентина!
Я желаю от души:
Будь желанной и любимой,
Не грусти и не тужи.
Чувств взаимных, жизни яркой,
Без обид и без измен,
Чаще получать подарки
И счастливых перемен.
Валентинку на удачу
Я сегодня подарю.
Потому что я подружку
Обожаю и люблю.
Пусть твое сердечко бьется
Сильно только от любви,
Будь красивой, будь счастливой,
Ярко, радостно живи!
Тебя, подружка поздравляю!
Нежных чувств тебе желаю,
От любви парить, как птица,
В страстных чувствах заблудиться!
Милый чтоб тебя ценил,
На руках всю жизнь носил,
Рядом был чтоб в нужный час.
С Днем влюбленных! Нежных фраз!
С Днем святого Валентина,
Будь счастливой и красивой,
Пусть любовь и страсть, и чувства
Вытесняют мысли грусти!
Пусть к тебе, моя подружка,
Принц подкатит самый лучший.
Чтоб любовь была взаимной,
Жизни сказочной и длинной!
Подруга милая моя,
Отбрось ты все свои дела,
Тебя я буду поздравлять,
Приятности тебе желать!
Ты будь любимой и желанной.
Сама желай, сама люби.
С Днем Валентина поздравляю,
Ты в море счастья утони!
***
Подруги разные бывают,
И предают, и забывают.
Но ты, подружка, лучше всех,
Пусть ждет тебя в любви успех.
Достойна принца повстречать,
Свою с его судьбой связать.
Взаимной я любви тебе желаю,
И с Днем влюбленных поздравляю.