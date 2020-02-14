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С днем святого Валентина: лучшие поздравления подруге в стихах и открытках

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С днем святого Валентина: лучшие поздравления подруге в стихах и открытках
09:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день друг друга поздравляют не только влюбленные, открытки и картинки отправляют тем, кому хотят пожелаться счастья в любви и крепких отношений.

  • 1

    С Днем святого Валентина

    Поздравляю я тебя.

    Ты люби, и будь любима,

    И счастливой будь всегда!

     

    Пусть тебе почаще дарят

    Люди радость и цветы.

    Улыбайся, звонко смейся.

    Ты, подруга, не грусти!

  • 2

    С Днем святого Валентина

    Поздравление прими.

    Я хочу, чтоб ты хранила

    В своем сердце свет любви.

     

    Чтобы счастье не кончалось,

    Чтоб цвела твоя душа,

    Чтоб плохое не встречалось,

    Чтобы праздник был всегда.

  • 3

  • 4

    С Днем святого Валентина

    Поздравление я шлю.

    Тебя, милая подружка,

    Очень-очень я люблю.

     

    Ценность дружбы не измерить,

    Описать в словах нельзя.

    Можно только очень верить

    В то, что я люблю тебя.

     

    Как с тобой мы неразлучны,

    Знаем только ты и я.

    Пусть день будет самым лучшим,

    Самым светлым для тебя.

  • 5

    В День святого Валентина

    Ты, подружка, не грусти.

    Встретишь ты того мужчину,

    Что заставит расцвести.

     

    Будет он тебя лелеять,

    Будет он тебя любить,

    А пока мужчины нету,

    Буду я с тобой тусить.

  • 6

  • 7

    Моя подруга дорогая,

    С Днем святого Валентина!

    Любви большой тебе желаю,

    Люби и будь всегда любима!

     

    Пусть твое сердце сладко бьется,

    Ведь лучше чувства в мире нет!

    Пускай любовь, как будто солнце,

    Тебе подарит яркий свет!

  • 8

    С Днём святого Валентина!

    Ты прекрасна, как картина.

    Ты чудесна, как цветок,

    Нежный, хрупкий лепесток.

     

    Я желаю в сердце мира,

    Чтоб была всегда красива.

    Чтоб в душе уют, покой,

    Веселись, танцуй и пой.

     

    Лучше всех на свете ты,

    Для тебя растут цветы,

    Для тебя сияют звезды,

    Для тебя мир этот создан!

  • 9

  • 10

    С Днем святого Валентина!

    Я желаю от души:

    Будь желанной и любимой,

    Не грусти и не тужи.

     

    Чувств взаимных, жизни яркой,

    Без обид и без измен,

    Чаще получать подарки

    И счастливых перемен.

  • 11

    Валентинку на удачу

    Я сегодня подарю.

    Потому что я подружку

    Обожаю и люблю.

     

    Пусть твое сердечко бьется

    Сильно только от любви,

    Будь красивой, будь счастливой,

    Ярко, радостно живи!

  • 12

    Тебя, подружка поздравляю!

    Нежных чувств тебе желаю,

    От любви парить, как птица,

    В страстных чувствах заблудиться!

     

    Милый чтоб тебя ценил,

    На руках всю жизнь носил,

    Рядом был чтоб в нужный час.

    С Днем влюбленных! Нежных фраз!

  • 13

    С Днем святого Валентина,

    Будь счастливой и красивой,

    Пусть любовь и страсть, и чувства

    Вытесняют мысли грусти!

     

    Пусть к тебе, моя подружка,

    Принц подкатит самый лучший.

    Чтоб любовь была взаимной,

    Жизни сказочной и длинной!

  • 14

    Подруга милая моя,

    Отбрось ты все свои дела,

    Тебя я буду поздравлять,

    Приятности тебе желать!

     

    Ты будь любимой и желанной.

    Сама желай, сама люби.

    С Днем Валентина поздравляю,

    Ты в море счастья утони!

    ***

    Подруги разные бывают,

    И предают, и забывают.

    Но ты, подружка, лучше всех,

    Пусть ждет тебя в любви успех.

     

    Достойна принца повстречать,

    Свою с его судьбой связать.

    Взаимной я любви тебе желаю,

    И с Днем влюбленных поздравляю.

Лучшие поздравления с Днем святого Валентина 2020 в прозе, открытки

С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником

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