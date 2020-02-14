С днем святого Валентина: лучшие поздравления подруге в стихах и открытках

1 С Днем святого Валентина Поздравляю я тебя. Ты люби, и будь любима, И счастливой будь всегда! Пусть тебе почаще дарят Люди радость и цветы. Улыбайся, звонко смейся. Ты, подруга, не грусти!

2 С Днем святого Валентина Поздравление прими. Я хочу, чтоб ты хранила В своем сердце свет любви. Чтобы счастье не кончалось, Чтоб цвела твоя душа, Чтоб плохое не встречалось, Чтобы праздник был всегда.

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4 С Днем святого Валентина Поздравление я шлю. Тебя, милая подружка, Очень-очень я люблю. Ценность дружбы не измерить, Описать в словах нельзя. Можно только очень верить В то, что я люблю тебя. Как с тобой мы неразлучны, Знаем только ты и я. Пусть день будет самым лучшим, Самым светлым для тебя.

5 В День святого Валентина Ты, подружка, не грусти. Встретишь ты того мужчину, Что заставит расцвести. Будет он тебя лелеять, Будет он тебя любить, А пока мужчины нету, Буду я с тобой тусить.

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7 Моя подруга дорогая, С Днем святого Валентина! Любви большой тебе желаю, Люби и будь всегда любима! Пусть твое сердце сладко бьется, Ведь лучше чувства в мире нет! Пускай любовь, как будто солнце, Тебе подарит яркий свет!

8 С Днём святого Валентина! Ты прекрасна, как картина. Ты чудесна, как цветок, Нежный, хрупкий лепесток. Я желаю в сердце мира, Чтоб была всегда красива. Чтоб в душе уют, покой, Веселись, танцуй и пой. Лучше всех на свете ты, Для тебя растут цветы, Для тебя сияют звезды, Для тебя мир этот создан!

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10 С Днем святого Валентина! Я желаю от души: Будь желанной и любимой, Не грусти и не тужи. Чувств взаимных, жизни яркой, Без обид и без измен, Чаще получать подарки И счастливых перемен.

11 Валентинку на удачу Я сегодня подарю. Потому что я подружку Обожаю и люблю. Пусть твое сердечко бьется Сильно только от любви, Будь красивой, будь счастливой, Ярко, радостно живи!

12 Тебя, подружка поздравляю! Нежных чувств тебе желаю, От любви парить, как птица, В страстных чувствах заблудиться! Милый чтоб тебя ценил, На руках всю жизнь носил, Рядом был чтоб в нужный час. С Днем влюбленных! Нежных фраз!

13 С Днем святого Валентина, Будь счастливой и красивой, Пусть любовь и страсть, и чувства Вытесняют мысли грусти! Пусть к тебе, моя подружка, Принц подкатит самый лучший. Чтоб любовь была взаимной, Жизни сказочной и длинной!