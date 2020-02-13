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ночь!Лучшие поздравления с Днем святого Валентина 2020 в прозе, открытки

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ночь!Лучшие поздравления с Днем святого Валентина 2020 в прозе, открытки
21:52 Сегодня Телеграф

14 Февраля - тот удивительный день, когда можно и нужно смело признаваться в любви.

  • 1

    Поздравляю с Днём святого Валентина и хочу пожелать самой большой, искренней, светлой, взаимной, страстной, сильной, эмоциональной, красивой и неугасаемой любви в твоей жизни. И пусть эта самая любовь сделает тебя по-настоящему счастливым человеком!

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  • 3

    Поздравляем всех тех, чьи сердца окрылены светлым и чистым чувством взаимной любви. Берегите и храните друг друга, наслаждайтесь мгновениями, которые дарит Вам судьба. Пусть никогда с течением времени не угасают Ваши эмоции, дарящие радость. Будьте счастливы и не разлучайтесь!

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  • 5

    Поздравляю с Днём всех влюблённых! Пусть святой Валентин посетит сердце каждого и оставит частичку светлых чувств, капельку нежности и чуткую любовь. Желаю, чтобы чувства пылали огнём и горело всё внутри от бесконечного счастья, которое вселяет в нас любовь. Берегите любимых и пусть вас объединяет крепкая связь, взаимная поддержка и искренность души.

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  • 7

    Праздник всех влюбленных отличный повод пожелать удачи в амурных делах. Но не стоит забывать про счастье, радость и здоровье, которого я желаю в этот прекрасный день. Пусть любовь приумножит все яркие моменты в жизни!

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  • 9

    Сегодня в воздухе словно мед, любовью дышит весь мир! Пускай и вас окутает этот волшебный аромат. Нежностью розового зефира пускай радует этот день. Желаю, чтобы любовь всегда окутывала своими крыльями и согревала сердца. Желаю восторгов побольше, ласковых моментов и романтического настроения. С днем влюбленных!

  • 10

    Любовь — чувство, о котором слагали поэмы, писали романы и ради которого делались великие дела. Позвольте же пожелать, чтобы в День святого Валентина каждый из вас обрел это чувство, которое способно не только перевернуть мир, но и потрясти целую вселенную. Любите и будьте любимыми.

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  • 12

    Любовь... Для кого-то она божественный дар, а кому-то подобное чувство кажется порождением преисподней. Взаимность дает надежду на понимание и счастье. Ответное чувство возносит до небес, земной шар кажется раем, а любые проблемы — несущественными. Однако отсутствие симпатии со стороны любимого делает человека слабым, его дни кажутся пустыми и безрадостными. В День святого Валентина я хочу пожелать тебе именно взаимности. Пусть ласка будет вознаграждена нежностью, уважение — честностью, а мелкие ссоры никогда не приведут к появлению горечи от разочарования.

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  • 14

    С Днём святого Валентина. Желаю любви без границ и препятствий, головокружительного счастья и большой радости. Пусть твой любимый человек всегда тебя ценит и дорожит тобой, пусть в твоей жизни будет много приятных моментов и романтический приключений.

  • 15

    Любовь находят многие, но не все ценят и понимают её значимость, я желаю тебе беречь свою влюбленность, сохранять романтичность и дарить заботу и тепло окружающим! Чем больше ты отдаешь, тем больше к тебе возвращается, будь Валентином для своей половинки!

    Поздравляю с Днём святого Валентина! С днем всех влюблённых! Ведь нет ничего на свете лучше, чем любить и быть любимым. Пусть этот праздник ощущается не только в этот день, но и каждый день, а чувство любви и влюблённости живёт в сердцах каждого на протяжении долгих лет жизни. Желаю всем влюблённым в этот день решится на новый шаг в своей жизни, тем кто ещё не встретил свою любовь, обязательно найти её, а те кто потерял веру в любовь обрести её вновь. Любите и будьте любимы!

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