День святого Валентина: красивые поздравления своими словами, открытки

1 Поздравляю с Днём святого Валентина и пожелать в этот праздник хочу большой и светлой любви, искренних и добрых отношений, настоящих и великих чувств, постоянного ощущения счастья и нежности.

2 Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю чистой, истинной, верной, взаимной, преданной, искренней и бесконечной любви! Пусть влюбленные глаза светятся счастьем ярче всех звезд на небе!

3 Поздравляю всех с днем святого Валентина! Желаю всем влюблённым и не только, безграничной, всепрощающей, искренней, а главное взаимной любви. Пусть счастье и взаимопонимание будут постоянными вашими спутниками. Желаю вам, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благополучия.

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5 Поздравляю с Днём святого Валентина. Пусть любовь правит твоим миром, путь она дарит тебе радость и улыбку, счастье и вдохновение, страсть и чувство полёта. Желаю каждый день заново влюбляться в свою вторую половинку и в эту прекрасную жизнь.

6 Я поздравляю тебя с днем святого Валентина! Желаю тебе всегда хранить и растить любовь в своем сердце! Пусть это неиссякаемое чувство горит вечным огнем горит где-то в глубине души, согревая в холодный вечер и «зажигая» в грустное утро!

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8 Поздравляю с Днём святого Валентина. Пусть сбудутся все сокровенные мечты и желания, пусть любимый человек одарит лаской и нежностью, пусть купидон, попавший в цель, теперь помогает поддерживать лад и понимание в отношениях, пусть сердце радуют искорки счастья и огоньки любви.

9 Поздравляю с праздником, с Днём всех влюблённых! Пусть святой Валентин подарит миллионы сердечек, тёплых поцелуев, объятий и нежных чувств. Пусть любовь пылает жарким огнём в каждом сердце, искрятся глаза от счастья и блаженства. Чувства всегда будут ответными, роман — головокружительным, мечты — реальнее, возможности — безграничными, когда рядом вторая половинка.

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11 Поздравляю с Днём святого Валентина и в этот замечательный праздник нежности и искренних чувств хочу пожелать, чтобы в сердце вечно жила любовь, чтобы она вдохновляла на красивые поступки и великие подвиги, чтобы отношения развивались под флагом взаимопонимания и доверия, чтобы близкий и любимый человек ни на минуту не сомневался в тебе и никогда тебя не покинул.

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13 В день святого Валентина каждый должен рассказать о своих чувствах любимым. Желаю вам обрести свою вторую половинку и никогда с ней не расставаться. Станьте смелее, дарите любовь тем, кто в ней так сильно нуждается. Будьте счастливы!

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