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Четверг, 14.02.2019
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День святого Валентина 2019: поздравления на украинском языке
День святого Валентина 2019: поздравления на украинском языке

День святого Валентина 2019: поздравления на украинском языке

Смотрите фото (8)
День святого Валентина 2019: поздравления на украинском языке
11:07 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

День святого Валентина или День всех влюбленных отмечают во многих странах мира 14 февраля.

14 февраля признаются в любви, дарят подарки и валентинки, ведь на календаре - День святого Валентина. Причем открытки получают не только возлюбленные, милыми признаниями обмениваются друзья, а иногда валентинки презентуют домашним питомцам. В любом случае, это повод, сказать близким людям, как вы их цените и любите.

 

Про своє палке кохання я сьогодні напишу

І доставити послання валентинку попрошу,

Валентинку із зізнанням не барись, а розгорни

І мерщій в мої обійми не вагаючись пірни!

Сюрприз тобі, милий, я приготувала -

Помаду яскраво-червону придбала!

Я губоньки нею собі намалюю

І в День Валентина тебе розцілую!

Помаду з обличчя стирати не смій,

Хай бачать усі навкруги, що ти - мій!

Поздравления с Днем святого Валентина 2019: оригинальные и красивые открытки

Підпишу я валентинку, як годиться, до ладу

І від серця свого ключик я до неї покладу!

Ти скоріше валентинку, мій коханий, розгорни

І моє гаряче серце не барись, а відчини...

Ти моє кохання, ти моє сердЕнько,

Ти, як та цукерка, вабиш солоденько!

Прагну тебе з’їсти, прагну скуштувати,

Прагну в День кохання пристрасно кохати!

Подарував би тобі вітер, подарував би тобі зорі,

Всі діаманти, що є в світі, усі перлини, що є в морі…

Щоб ти була, моя кохана, щаслива кожної хвилинки -

Любов дарую полум’яну в рядках цієї валентинки!

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А у вечері – дарунки!

Короткие поздравления с Днем святого Валентина 2019

В День святого Валентина

Хай не виє хуртовина,

Бо любов моя гаряча,

Ясне сонечко неначе,

Залюбки розтопить сніг.

Ти краща (кращий) за усіх!

День Святого Валентина –

Гарний день календаря!

Що за славна в нас картина –

Разом в ліжку – ти і я!

Обрамляють ту картинку

І троянди, і стрічки.

Розіп'ємо ми пляшчинку

Тільки разом – я і ти!

І Амур на тій картинці –

Бачиш, крильця як тремтять?

В серце кожного, хто любить,

Стріли влучно полетять!

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