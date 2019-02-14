День святого Валентина 2019: поздравления на украинском языке

14 февраля признаются в любви, дарят подарки и валентинки, ведь на календаре - День святого Валентина. Причем открытки получают не только возлюбленные, милыми признаниями обмениваются друзья, а иногда валентинки презентуют домашним питомцам. В любом случае, это повод, сказать близким людям, как вы их цените и любите.
Про своє палке кохання я сьогодні напишу
І доставити послання валентинку попрошу,
Валентинку із зізнанням не барись, а розгорни
І мерщій в мої обійми не вагаючись пірни!
Сюрприз тобі, милий, я приготувала -
Помаду яскраво-червону придбала!
Я губоньки нею собі намалюю
І в День Валентина тебе розцілую!
Помаду з обличчя стирати не смій,
Хай бачать усі навкруги, що ти - мій!
Підпишу я валентинку, як годиться, до ладу
І від серця свого ключик я до неї покладу!
Ти скоріше валентинку, мій коханий, розгорни
І моє гаряче серце не барись, а відчини...
Ти моє кохання, ти моє сердЕнько,
Ти, як та цукерка, вабиш солоденько!
Прагну тебе з’їсти, прагну скуштувати,
Прагну в День кохання пристрасно кохати!
Подарував би тобі вітер, подарував би тобі зорі,
Всі діаманти, що є в світі, усі перлини, що є в морі…
Щоб ти була, моя кохана, щаслива кожної хвилинки -
Любов дарую полум’яну в рядках цієї валентинки!
З Днем закоханих вітаю.
Щастя, радості бажаю.
По секрету я скажу:
Що тобою дорожу!
Хай гаряча же любов
Розганяє твою кров.
Будуть ласки й поцілунки,
А у вечері – дарунки!
В День святого Валентина
Хай не виє хуртовина,
Бо любов моя гаряча,
Ясне сонечко неначе,
Залюбки розтопить сніг.
Ти краща (кращий) за усіх!
День Святого Валентина –
Гарний день календаря!
Що за славна в нас картина –
Разом в ліжку – ти і я!
Обрамляють ту картинку
І троянди, і стрічки.
Розіп'ємо ми пляшчинку
Тільки разом – я і ти!
І Амур на тій картинці –
Бачиш, крильця як тремтять?
В серце кожного, хто любить,
Стріли влучно полетять!