Поздравления на день святого Валентина 2019: красивые стихи

14 февраля отмечается День всех влюбленных, известный также как День святого Валентина.

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен - со времен древних языческих культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata.

Сегодня царит королева любовь,

И снова бурлит наша жаркая кровь.

Друг другу спешим валентинки дарить,

И нежные только слова говорить!

Да будет прекрасным сегодняшний день,

И вашим любимым пусть будет не лень —

В любви признаваться, ласкать, целовать,

Цветами, подаркам Вас осыпать!

А тем, кто не встретил своих половин,

Поможет сегодня Святой Валентин,

В глаза чьи-то робко и нежно взглянуть,

И вместе по жизни отправиться в путь!

Море ласки, нежности и страсти

Находится у любви во власти.

Поцелуев жарких и объятий,

Всяких романтических занятий,

Ценила чтоб вторая половина,

Тебе желаю в День святого Валентина!

В этот всех влюблённых день,

Ваш амур, чтоб не пьянел,

Чтоб не сбил он свой прицел

И попал в наилучшую цель!

Чтоб партнёр, не пьянь какая,

Чтоб, не как собака злая,

Чтобы человек был славный,

Безобидный и забавный.

Чтобы страсть на всю пылала,

А любовь, чтоб озаряла.

Чтобы долго вместе жили

И, конечно, не тужили!

С счастьем, чтобы не прощались,

А мечты ваши сбывались!

Пусть исполняются надежды и мечты,

В этот волшебный, нежный праздник,

А счастье освещает путь твой с высоты,

Жизнь будет фееричней и прекрасней,

Пусть от любви и теплоты горят глаза,

И радостью наполнит праздник сердце,

Удача, словно путеводная звезда,

В День Св. Валентина приоткроет дверцу!

С днем влюбленных поздравляю,

Желаю любви и счастливых ночей!

Счастья большого и счастья земного,

Желаю найти тебе только такого,

Чтоб счастье и горечь с тобою делил,

Тебя уважал, любил и ценил!

Чтоб полнились счастьем бокалы вина,

Чтоб ваша дорога совместной была,

Чтоб сердце не рвалось от бед и тревоги,

Слезам чтоб не место было у порога,

Мечты чтоб сбывались, минуты остались,

На счастье, на радость, на долгие дни!

Круглый год по всей планете

Валентин любовь разносит.

Тем, кто ждет, и тем, кто верит,

Это чувство преподносит.

Но, в один из дней февральских,

Он с проверкою идет.

Всех влюбленных проверяет,

Кто как дар сей бережет.

Пусть же, к вам явясь с проверкой,

И один лишь бросив взгляд,

Валентин от счастья плакал

Очень много лет подряд!