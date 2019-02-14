Поздравления на день святого Валентина 2019: красивые стихи

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен - со времен древних языческих культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata.
Сегодня царит королева любовь,
И снова бурлит наша жаркая кровь.
Друг другу спешим валентинки дарить,
И нежные только слова говорить!
Да будет прекрасным сегодняшний день,
И вашим любимым пусть будет не лень —
В любви признаваться, ласкать, целовать,
Цветами, подаркам Вас осыпать!
А тем, кто не встретил своих половин,
Поможет сегодня Святой Валентин,
В глаза чьи-то робко и нежно взглянуть,
И вместе по жизни отправиться в путь!
Море ласки, нежности и страсти
Находится у любви во власти.
Поцелуев жарких и объятий,
Всяких романтических занятий,
Ценила чтоб вторая половина,
Тебе желаю в День святого Валентина!
В этот всех влюблённых день,
Ваш амур, чтоб не пьянел,
Чтоб не сбил он свой прицел
И попал в наилучшую цель!
Чтоб партнёр, не пьянь какая,
Чтоб, не как собака злая,
Чтобы человек был славный,
Безобидный и забавный.
Чтобы страсть на всю пылала,
А любовь, чтоб озаряла.
Чтобы долго вместе жили
И, конечно, не тужили!
С счастьем, чтобы не прощались,
А мечты ваши сбывались!
Пусть исполняются надежды и мечты,
В этот волшебный, нежный праздник,
А счастье освещает путь твой с высоты,
Жизнь будет фееричней и прекрасней,
Пусть от любви и теплоты горят глаза,
И радостью наполнит праздник сердце,
Удача, словно путеводная звезда,
В День Св. Валентина приоткроет дверцу!
С днем влюбленных поздравляю,
Желаю любви и счастливых ночей!
Счастья большого и счастья земного,
Желаю найти тебе только такого,
Чтоб счастье и горечь с тобою делил,
Тебя уважал, любил и ценил!
Чтоб полнились счастьем бокалы вина,
Чтоб ваша дорога совместной была,
Чтоб сердце не рвалось от бед и тревоги,
Слезам чтоб не место было у порога,
Мечты чтоб сбывались, минуты остались,
На счастье, на радость, на долгие дни!
Круглый год по всей планете
Валентин любовь разносит.
Тем, кто ждет, и тем, кто верит,
Это чувство преподносит.
Но, в один из дней февральских,
Он с проверкою идет.
Всех влюбленных проверяет,
Кто как дар сей бережет.
Пусть же, к вам явясь с проверкой,
И один лишь бросив взгляд,
Валентин от счастья плакал
Очень много лет подряд!