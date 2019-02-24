Неделя о блудном сыне 2019: история и значение праздника

Вторая неделя (седмица) перед Великим постом - о блудном сыне.

24 февраля – необычный день для православного христианского народа. Именно этот день в календаре служит напоминанием о том, что насколько бы далека ни была человеческая душа от Бога, ее всегда примут.

Христианам с детства известно, что Всевышний Отец всегда простит поистине раскаявшуюся человеческую душу. Такая воскресная проповедь завершает подготовку к Великому посту, напоминая о притче про блудного сына.

Значение праздника

Этот православный церковный праздник отмечали еще в древние времена христианства. Однако, исключая церковный устав, о древности праздника также свидетельствуют писания отцов Церкви VI-V столетия.

Такие исторические личности, как Августин, Астерий, Златоуст именно в этот день проводили многочисленные беседы. Позднее Иосиф Студит расписал целый канон о неделе про блудного сына.

Название праздника берет свои корни прямиком из церковнославянского языка. В нем слово "неделя" обозначало воскресение. Стоит отметить, что до сих пор в некоторых славянских языках сохранилась такая вариация названия дня.

В этот день принято готовиться к Великому посту, а также это небывалый шанс поразмышлять о проступках блудного сына. Каждого человека ждет своя учесть, но пока человек живет на этой земле, его задачей остается жить с чистым сердцем и быть ближе к Богу.

История праздника

Установление недели о блудном сыне относится к древним временам христианства. Кроме церковного устава, о ее древности свидетельствуют отцы и писатели Церкви IV и V века, говорившие беседы в эту неделю, как то св. Златоуст, Августин, Астерий, епископ Амасийский, и другие. В VIII веке Иосиф Студит написал канон на неделю о блудном сыне, ныне поемый Церковью в эту неделю.