Поздравления с Днем Рождения брата 24 февраля: стихи и открытки

День Рожденья – самый красивый и важный праздник для каждого человека, ведь в этот день он становится центром внимания всех своих друзей и родных.

Сколько бы ни исполнилось лет виновнику торжества, в его душе всегда живет ожидание чуда и желание получить кусочек сказки. Торжественные слова, веселые и искренние поздравления с Днем Рождения играют одну из главных ролей в любом празднике.

Поздравления брату

С днем рождения, братишка!

И хочу я пожелать:

Пусть удачливая фишка

В жизни будет выпадать.

Будь силен ты, как бульдозер,

И здоров, как вольный лев.

И судьбы возьми ты козырь,

Все преграды одолев.

Будь улыбчив, как светило,

А серьезен, как министр.

Будь приятным, добрым, милым,

Словом — остр, на дело — быстр.

Будь любимым безоглядно,

Все хорошее успей.

И пускай все будет складно

В жизни солнечной твоей.

С днем рождения, милый брат,

Будь успешен и богат,

Чтоб на жизненном пути

Четко знал, куда идти.

Пусть всегда тебе везет

И хранитель бережет,

Мир в семье твоей царит,

И огонь любви горит!

Я тебе желаю, брат,

Будь всегда во всем богат —

И душою, и здоровьем,

И друзьями, и любовью.

Ну и денежки, конечно,

Пусть текут рекой безбрежной.

С днем рождения, родной!

Пусть всегда будут с тобой:

Счастье, радость и удача

И в благих делах отдача.

Не грусти, не унывай,

Веселись, люби, мечтай!

С днем рождения поздравляю

И от всей души желаю

Быть здоровым и веселым,

Сильным, крепким и довольным.

Быть хозяином по жизни —

На работе, в жизни личной.

Жить в достатке и любви,

А проблемы все забыть.

Чтоб удачи — во сто крат!

Поздравляю, милый брат!

С днем рождения, братишка,

Поздравляем мы тебя —

Это я, твоя сестричка,

И вся дружная семья.

Пусть здоровье будет крепким,

Пусть во всем всегда везет.

Пусть удача в твоей жизни

С тобой рядышком идет.

Пусть все то, к чему стремишься,

Сбудется, произойдет,

Чтоб в любимом деле, братик,

Ты достиг любых высот!