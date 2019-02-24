Поздравления с Днем Рождения брата 24 февраля: стихи и открытки

Сколько бы ни исполнилось лет виновнику торжества, в его душе всегда живет ожидание чуда и желание получить кусочек сказки. Торжественные слова, веселые и искренние поздравления с Днем Рождения играют одну из главных ролей в любом празднике.
Поздравления брату
С днем рождения, братишка!
И хочу я пожелать:
Пусть удачливая фишка
В жизни будет выпадать.
Будь силен ты, как бульдозер,
И здоров, как вольный лев.
И судьбы возьми ты козырь,
Все преграды одолев.
Будь улыбчив, как светило,
А серьезен, как министр.
Будь приятным, добрым, милым,
Словом — остр, на дело — быстр.
Будь любимым безоглядно,
Все хорошее успей.
И пускай все будет складно
В жизни солнечной твоей.
С днем рождения, милый брат,
Будь успешен и богат,
Чтоб на жизненном пути
Четко знал, куда идти.
Пусть всегда тебе везет
И хранитель бережет,
Мир в семье твоей царит,
И огонь любви горит!
Я тебе желаю, брат,
Будь всегда во всем богат —
И душою, и здоровьем,
И друзьями, и любовью.
Ну и денежки, конечно,
Пусть текут рекой безбрежной.
С днем рождения, родной!
Пусть всегда будут с тобой:
Счастье, радость и удача
И в благих делах отдача.
Не грусти, не унывай,
Веселись, люби, мечтай!
С днем рождения поздравляю
И от всей души желаю
Быть здоровым и веселым,
Сильным, крепким и довольным.
Быть хозяином по жизни —
На работе, в жизни личной.
Жить в достатке и любви,
А проблемы все забыть.
Чтоб удачи — во сто крат!
Поздравляю, милый брат!
С днем рождения, братишка,
Поздравляем мы тебя —
Это я, твоя сестричка,
И вся дружная семья.
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть во всем всегда везет.
Пусть удача в твоей жизни
С тобой рядышком идет.
Пусть все то, к чему стремишься,
Сбудется, произойдет,
Чтоб в любимом деле, братик,
Ты достиг любых высот!