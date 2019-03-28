Поздравления с днем рождения тете 28 марта: стихи и открытки

Близкие люди всегда заслуживают самого лучшего. И даже если нет возможности преподнести дорогой подарок, можно согреть душу приятными словами. В этом поможет большой выбор поздравлений с днем рождения тете.
Иногда так сложно самостоятельно придумать, что написать на открытке. Но нет ничего страшного в том, если воспользоваться уже готовыми поздравлениями.
С днем рождения! Сладкой жизни!
И не думать о плохом.
Дней красивых и счастливых.
И уюта больше в дом.
Понимания, восхищения,
И охапки алых роз,
И хороших впечатлений,
И сбывающихся грез.
Жить в достатке и в почете,
Быть веселой, молодой.
Дорогая моя тетя,
Ты сравнима лишь с весной.
Лучше тети я не знаю,
От души я поздравляю!
Счастья, радости, любви,
Пусть горят глаза твои.
Пусть уходят все невзгоды,
И растут пускай доходы,
Счастья будет целый дом,
Солнце в небе голубом.
Лучше тети я не знаю,
С днем рождения поздравляю,
Желаю милой и родной
Быть все так же молодой!
Тетя милая моя,
Поздравляю я тебя.
Очень крепко обнимаю
И здоровья лишь желаю.
Будь счастливой ты всегда,
Не печалься никогда.
«С днем рождения!» — говорю.
Знай, что я тебя люблю.
В этот славный день рождения
Море счастья и везения!
Пламенный вам шлем привет,
Ждет вас радость и успех!
Милой тете пожелания:
Доброты, очарования,
Красоты, здоровья, сил,
Стимул в жизни чтобы был.
Чтобы грусти вы не знали,
Без причины не скучали.
Все сбылось, о чем мечтали,
Вас покинут пусть печали!
Родная тетя, с днем рождения,
Пусть все исполнятся мечты,
Всегда будь в ярком настроении,
Желаю вечной красоты,
Любви, здоровья, денег много,
Чтоб радость каждый миг дарил,
И счастья светлого, большого,
Чтоб мир в душе твоей царил!
Тетушка моя родная,
С днем рождения дорогая.
Ты роднулечка моя,
Поздравляю я тебя.
Чтоб здоровье было крепким,
Чтоб не знала про таблетки,
Чтоб и дальше так порхала,
Про усталость забывала.
Оптимизма не теряй,
Про года не вспоминай,
Будь счастливой ты всегда,
Очень я люблю тебя.
Поздравляю свою тетю
С днем рождения от души
И, конечно, ей желаю
Море счастья впереди.
Много денег чтобы было
И отсутствия проблем.
Тетушке свое желаю
Не печалиться совсем.
Солнца, красок ярких в жизни,
Молодой быть навсегда,
Быть любимой самой в мире.
Остальное — ерунда!