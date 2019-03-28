Поздравления с днем рождения тете 28 марта: стихи и открытки

Обычно тетя считается второй мамой и близким другом в жизни человека, ее необходимо ценить, уважать и любить.

Близкие люди всегда заслуживают самого лучшего. И даже если нет возможности преподнести дорогой подарок, можно согреть душу приятными словами. В этом поможет большой выбор поздравлений с днем рождения тете.

Иногда так сложно самостоятельно придумать, что написать на открытке. Но нет ничего страшного в том, если воспользоваться уже готовыми поздравлениями.

С днем рождения! Сладкой жизни!

И не думать о плохом.

Дней красивых и счастливых.

И уюта больше в дом.

Понимания, восхищения,

И охапки алых роз,

И хороших впечатлений,

И сбывающихся грез.

Жить в достатке и в почете,

Быть веселой, молодой.

Дорогая моя тетя,

Ты сравнима лишь с весной.

Лучше тети я не знаю,

От души я поздравляю!

Счастья, радости, любви,

Пусть горят глаза твои.

Пусть уходят все невзгоды,

И растут пускай доходы,

Счастья будет целый дом,

Солнце в небе голубом.

Лучше тети я не знаю,

С днем рождения поздравляю,

Желаю милой и родной

Быть все так же молодой!

Тетя милая моя,

Поздравляю я тебя.

Очень крепко обнимаю

И здоровья лишь желаю.

Будь счастливой ты всегда,

Не печалься никогда.

«С днем рождения!» — говорю.

Знай, что я тебя люблю.

В этот славный день рождения

Море счастья и везения!

Пламенный вам шлем привет,

Ждет вас радость и успех!

Милой тете пожелания:

Доброты, очарования,

Красоты, здоровья, сил,

Стимул в жизни чтобы был.

Чтобы грусти вы не знали,

Без причины не скучали.

Все сбылось, о чем мечтали,

Вас покинут пусть печали!

Родная тетя, с днем рождения,

Пусть все исполнятся мечты,

Всегда будь в ярком настроении,

Желаю вечной красоты,

Любви, здоровья, денег много,

Чтоб радость каждый миг дарил,

И счастья светлого, большого,

Чтоб мир в душе твоей царил!

Тетушка моя родная,

С днем рождения дорогая.

Ты роднулечка моя,

Поздравляю я тебя.

Чтоб здоровье было крепким,

Чтоб не знала про таблетки,

Чтоб и дальше так порхала,

Про усталость забывала.

Оптимизма не теряй,

Про года не вспоминай,

Будь счастливой ты всегда,

Очень я люблю тебя.

Поздравляю свою тетю

С днем рождения от души

И, конечно, ей желаю

Море счастья впереди.

Много денег чтобы было

И отсутствия проблем.

Тетушке свое желаю

Не печалиться совсем.

Солнца, красок ярких в жизни,

Молодой быть навсегда,

Быть любимой самой в мире.

Остальное — ерунда!