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Юморные СМС-поздравления в стихах с 1 апреля

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Юморные СМС-поздравления в стихах с 1 апреля
09:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

День дурака пока не признан официальным праздником, но это не мешает гражданам различных стран веселиться в этот день и разыгрывать друг друга.

Где именно появилась традиция подшучивать в первый апрельский день, точно не установлено. По одним источникам День смеха зародился во Франции после перехода на Григорианский календарь и переноса даты встречи Нового года с 1 апреля на 1 января. Люди, наряжавшиеся в апреле в новогодние костюмы, выглядели нелепо. Над ними все подшучивали и называли дураками.

Другие страны тоже не хотят лишать себя участия в появлении праздника. Свои версии его возникновения есть Англии, Индии. Примечательно, что ссоры по этому никто не ведет, предпочитая веселиться и смеяться 1 Апреля так, чтобы впечатлений хватило на год вперед!

Поздравления с 1 апреля

Сегодня будем улыбаться,

Смеяться громко и шутить.

День смеха - Первое апреля,

Пора друг друга веселить.

 

Пусть будут добрыми все шутки

И не обидят никого.

Всем чувства юмора желаем,

Нет ничего важней его!

1 апреля: как отмечают День смеха в разных странах

Добрых шуток вам по жизни,

Юмор - средство от тоски,

Пусть он счастье к вам приблизит.

Пусть же будут дни легки!

 

Вам в День смеха пожелаю

Позитив в душе хранить.

Пусть мечты вас окрыляют,

Чтоб огромный мир любить.

 

Улыбаться утром ранним,

Веселиться день-деньской,

Радость хлещет пусть фонтаном,

В сердце пусть живёт покой.

 

От души всегда смеяться,

Хохотать на зависть всем.

Так, чтоб по полу валяться,

Чтобы тьму спугнуть проблем!

Поздравления сегодня просты:

Отставь в сторону вазы, цветы,

Звонким смехом и шутками всех

Днем апрельским поздравить не грех.

Раз начальник не хочет шутить,

А работу продлил до пяти,

Вы кричите погромче: "Ура!

О, как счастлив от этого я!2

Как и вы, он смеяться начнет.

Работенку, глядишь, и свернет.

Улыбайтесь! И вам повезет.

Пусть ярким будет настроение,

Желаю радостных минут!

Пока вокруг царит веселье,

Смешинки в воздухе живут!

 

Желаю вам смеяться много,

Чтоб аж болели животы!

Всего вам светлого, смешного,

Улыбок, шуток, доброты!

1 апреля, День смеха: история праздника

Что пожелать тебе в день смеха?

Веселья, радости, успеха,

Удачи полное лукошко,

Погоды ясной за окошком,

Дней беззаботных и счастливых,

Друзей хороших, не фальшивых,

Еще - почаще улыбаться

И жизнью этой наслаждаться!

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