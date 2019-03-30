Юморные СМС-поздравления в стихах с 1 апреля

Где именно появилась традиция подшучивать в первый апрельский день, точно не установлено. По одним источникам День смеха зародился во Франции после перехода на Григорианский календарь и переноса даты встречи Нового года с 1 апреля на 1 января. Люди, наряжавшиеся в апреле в новогодние костюмы, выглядели нелепо. Над ними все подшучивали и называли дураками.
Другие страны тоже не хотят лишать себя участия в появлении праздника. Свои версии его возникновения есть Англии, Индии. Примечательно, что ссоры по этому никто не ведет, предпочитая веселиться и смеяться 1 Апреля так, чтобы впечатлений хватило на год вперед!
Поздравления с 1 апреля
Сегодня будем улыбаться,
Смеяться громко и шутить.
День смеха - Первое апреля,
Пора друг друга веселить.
Пусть будут добрыми все шутки
И не обидят никого.
Всем чувства юмора желаем,
Нет ничего важней его!
Добрых шуток вам по жизни,
Юмор - средство от тоски,
Пусть он счастье к вам приблизит.
Пусть же будут дни легки!
Вам в День смеха пожелаю
Позитив в душе хранить.
Пусть мечты вас окрыляют,
Чтоб огромный мир любить.
Улыбаться утром ранним,
Веселиться день-деньской,
Радость хлещет пусть фонтаном,
В сердце пусть живёт покой.
От души всегда смеяться,
Хохотать на зависть всем.
Так, чтоб по полу валяться,
Чтобы тьму спугнуть проблем!
Поздравления сегодня просты:
Отставь в сторону вазы, цветы,
Звонким смехом и шутками всех
Днем апрельским поздравить не грех.
Раз начальник не хочет шутить,
А работу продлил до пяти,
Вы кричите погромче: "Ура!
О, как счастлив от этого я!2
Как и вы, он смеяться начнет.
Работенку, глядишь, и свернет.
Улыбайтесь! И вам повезет.
Пусть ярким будет настроение,
Желаю радостных минут!
Пока вокруг царит веселье,
Смешинки в воздухе живут!
Желаю вам смеяться много,
Чтоб аж болели животы!
Всего вам светлого, смешного,
Улыбок, шуток, доброты!
Что пожелать тебе в день смеха?
Веселья, радости, успеха,
Удачи полное лукошко,
Погоды ясной за окошком,
Дней беззаботных и счастливых,
Друзей хороших, не фальшивых,
Еще - почаще улыбаться
И жизнью этой наслаждаться!