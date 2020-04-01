Дарья-грязные проруби: приметы и обряды 1 апреля

Новости Украины:Православная церковь в этот день чтит память мучеников Хрисанфа и Дарии.

Традиции на 1 апреля

Этот день получил свое название, потому что солнце греет все сильнее, и у воды, у прорубей, становится все грязнее и грязнее, бережки обламываются. От талой воды вода в реках и озерах становится желтой, грязной. В народе считали, что эта грязь пачкает одежду лишь тех, кто отягощен нечистыми помыслами, поэтому определить плохого человека в это время легко - достаточно взглянуть на его одежду.

В народе примечали: каков этот день - таково будет и 1 октября, и наоборот. В этот день прилетали первые коршуны.

С этого дня начинали белить холсты, говорили: "Стели кросна (то есть длинные тонкие холстины) по заморозкам". Когда ткань расстилали под яркое солнце на снег, то она под лучами солнца отбеливалась, а от мороза становилась мягче.

После долгой зимы в этот день просыпался домовой. Его угощали хлебом с молоком и веселили зрелищами: шутили, надевали одежду наизнанку, на ноги - разные носки и обувь. Нужно всячески обманывать друг друга, чтобы сбить его с толку. В апреле девушки стараются обмануть как можно больше людей, думая, что в таком случае женихи не проведут их, а напротив, они сами будут водить молодых людей за нос.

Приметы на 1 апреля

Вот пришли и Дарьи - грязные пролубницы.

Ранняя весна - большое половодье.

Если вешняя вода на Дарью идет с шумом - хорошие травы будут, а когда тихо - трава плохо вырастет.

Если навоз на дорогах вытаивает - к доброму году.

Дарья проруби обгадила.

Если верба цветет - выставляй пчел.

На Дарью проруби мутятся.

Апрель обманет, под май подведет.

На Дарью-повалиху тают снега.

е видно ночью звезд - жди теплой погоды.