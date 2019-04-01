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С Днем смеха: подборка поздравлений с 1 апреля

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С Днем смеха: подборка поздравлений с 1 апреля
09:11 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

День смеха и юмора отмечается 1 апреля. В этот день принято шутить и разыгрывать всех, с кем Вам предстоит увидеться в этот праздник.

День смеха, День дураков — всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих государствах и странах.

Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними. Традиционно в таких государствах и странах, как Новая Зеландия, Ирландия, Великобритания, Австралия и Южная Африка, розыгрыши устраиваются только до полудня, а тех, кто шутит после этого времени, называют "апрельскими дураками".

 

У вас сегодня белая спина,

Ботинок в глине, нос такой БОЛЬШОЙ.

Сегодня много шуток, старина,

Все много шутят, просто день такой:

День смеха, дурака, шута - всего,

Что вызывает этот самый смех,

И первое апреля для того,

Чтобы улыбки радовали всех!

Юморные СМС-поздравления в стихах с 1 апреля

День смеха - первое апреля,

Отметь сегодня от души!

А лучше - целую неделю

Ты развлекайся и пляши.

А главное - сегодня шутки

Никак нельзя не понимать,

И лучше ни одной минутки

Серьезно не воспринимать!

Нужно громко посмеяться,

Или хотя бы улыбнуться,

На развод можно попасться,

Даже можно захлебнуться,

если пить и сразу же смеяться,

Потому что День смеха отмечаем,

С этим днем нам не расстаться,

Все друг друга поздравляем!

Позитивные поздравления и розыгрыши на День смеха 1 апреля

С Днем смеха. Желаю смеяться от души и дурачиться с друзьями, никогда не терять чувства юмора и всегда находить прекрасный повод для улыбки, шутки, веселья и чудного настроения! Пусть в каждом дне присутствуют высокие нотки "хи-хи" и "ха-ха".

***

С Днем смеха! Желаю ярких улыбок, веселых курьезов, добрых шуток, причудливых идей, незанудных друзей, нескучных дней и побольше поводов для настоящего искреннего смеха, который не только прибавит годков жизни, но и заполнит память радостными, счастливыми, крутыми моментами!

Поздравляем всех с замечательным праздником, когда настроение повышается от удачной шутки или улыбки, с днем смеха! Пусть каждый день Вашей жизни дарит Вам повод для радости, а веселый заливистый смех способствует продлению жизни!

***

С днем смеха! Желаю всегда быть на позитиве и хохотать от души. И пусть твой добрый, искренний, веселый смех продлевает твою чудесную, интересную прекрасную жизнь! Желаю частых поводов для радости и хороших шуток.

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