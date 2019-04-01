С Днем смеха: подборка поздравлений с 1 апреля

День смеха, День дураков — всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих государствах и странах.
Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними. Традиционно в таких государствах и странах, как Новая Зеландия, Ирландия, Великобритания, Австралия и Южная Африка, розыгрыши устраиваются только до полудня, а тех, кто шутит после этого времени, называют "апрельскими дураками".
У вас сегодня белая спина,
Ботинок в глине, нос такой БОЛЬШОЙ.
Сегодня много шуток, старина,
Все много шутят, просто день такой:
День смеха, дурака, шута - всего,
Что вызывает этот самый смех,
И первое апреля для того,
Чтобы улыбки радовали всех!
День смеха - первое апреля,
Отметь сегодня от души!
А лучше - целую неделю
Ты развлекайся и пляши.
А главное - сегодня шутки
Никак нельзя не понимать,
И лучше ни одной минутки
Серьезно не воспринимать!
Нужно громко посмеяться,
Или хотя бы улыбнуться,
На развод можно попасться,
Даже можно захлебнуться,
если пить и сразу же смеяться,
Потому что День смеха отмечаем,
С этим днем нам не расстаться,
Все друг друга поздравляем!
С Днем смеха. Желаю смеяться от души и дурачиться с друзьями, никогда не терять чувства юмора и всегда находить прекрасный повод для улыбки, шутки, веселья и чудного настроения! Пусть в каждом дне присутствуют высокие нотки "хи-хи" и "ха-ха".
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С Днем смеха! Желаю ярких улыбок, веселых курьезов, добрых шуток, причудливых идей, незанудных друзей, нескучных дней и побольше поводов для настоящего искреннего смеха, который не только прибавит годков жизни, но и заполнит память радостными, счастливыми, крутыми моментами!
Поздравляем всех с замечательным праздником, когда настроение повышается от удачной шутки или улыбки, с днем смеха! Пусть каждый день Вашей жизни дарит Вам повод для радости, а веселый заливистый смех способствует продлению жизни!
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С днем смеха! Желаю всегда быть на позитиве и хохотать от души. И пусть твой добрый, искренний, веселый смех продлевает твою чудесную, интересную прекрасную жизнь! Желаю частых поводов для радости и хороших шуток.