1 апреля, День смеха: прикольные поздравления в стихах

Неожиданно подкрался апрель, а это значит, что в первый день этого месяца отмечается День дурака или 1 апреля.

День смеха и юмора отмечается 1 апреля. В этот день принято шутить и разыгрывать друзей, коллег по работе, домашних, словом всех, с кем Вам предстоит увидеться в этот праздник – первое апреля. Первоапрельские розыгрыши, приколы на 1 апреля, первоапрельские шутки должны быть веселыми и безобидными. Приколы на 1 апреля, как правило, удаются в том случае, если человек забыл какой сегодня месяц и день, словом, забыл про 1 апреля – день смеха, шуток, день дурака.

Сегодня будем улыбаться,

Смеяться громко и шутить.

День смеха — Первое апреля,

Пора друг друга веселить.

Пусть будут добрыми все шутки

И не обидят никого.

Всем чувства юмора желаем,

Нет ничего важней его!

Пожелания в День смеха:

Счастья, радости, успеха.

Пусть сбываются мечты.

Здоровья, мира, теплоты!

Пусть улыбки будут чаще,

А дорога жизни — слаще.

Пусть тоска уходит прочь,

Веселье будет день и ночь!

Добрых шуток вам по жизни,

Юмор — средство от тоски,

Пусть он счастье к вам приблизит.

Пусть же будут дни легки!

Вам в День смеха пожелаю

Позитив в душе хранить.

Пусть мечты вас окрыляют,

Чтоб огромный мир любить.

Улыбаться утром ранним,

Веселиться день-деньской,

Радость хлещет пусть фонтаном,

В сердце пусть живёт покой.

От души всегда смеяться,

Хохотать на зависть всем.

Так, чтоб по полу валяться,

Чтобы тьму спугнуть проблем!

В этот день совсем не грех

Рассыпать повсюду смех

И над кем-то подшутить,

Чтоб народ развеселить.

Так что смейтесь дружно, люди.

Шутка пусть не злобной будет,

Чтоб — улыбка до ушей,

Хоть завязочки пришей.

Поздравления сегодня просты:

Отставь в сторону вазы, цветы,

Звонким смехом и шутками всех

Днем апрельским поздравить не грех.

Раз начальник не хочет шутить,

А работу продлил до пяти,

Вы кричите погромче: "Ура!

О, как счастлив от этого я!"

Как и вы, он смеяться начнет.

Работенку, глядишь, и свернет.

Улыбайтесь! И вам повезет.

Пусть ярким будет настроение,

Желаю радостных минут!

Пока вокруг царит веселье,

Смешинки в воздухе живут!

Желаю вам смеяться много,

Чтоб аж болели животы!

Всего вам светлого, смешного,

Улыбок, шуток, доброты!