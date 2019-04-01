Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 01.04.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: текстовая трансляция
Главные изменения с апреля: Доплаты многодетным семьям, цена на газ, заплата снайперам
Главные изменения с 1 апреля в Украине
Второй тур выборов-2019 в Украине: когда он состоится
Второй тур выборов-2019 в Украине: когда он состоится
Настя Каменских рассказала о своей самой заветной мечте
Настя Каменских рассказала о своей самой заветной мечте

1 апреля, День смеха: прикольные поздравления в стихах

Смотрите фото (6)
1 апреля, День смеха: прикольные поздравления в стихах
11:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Неожиданно подкрался апрель, а это значит, что в первый день этого месяца отмечается День дурака или 1 апреля.

День смеха и юмора отмечается 1 апреля. В этот день принято шутить и разыгрывать друзей, коллег по работе, домашних, словом всех, с кем Вам предстоит увидеться в этот праздник – первое апреля. Первоапрельские розыгрыши, приколы на 1 апреля, первоапрельские шутки должны быть веселыми и безобидными. Приколы на 1 апреля, как правило, удаются в том случае, если человек забыл какой сегодня месяц и день, словом, забыл про 1 апреля – день смеха, шуток, день дурака.

 

Сегодня будем улыбаться,

Смеяться громко и шутить.

День смеха — Первое апреля,

Пора друг друга веселить.

 

Пусть будут добрыми все шутки

И не обидят никого.

Всем чувства юмора желаем,

Нет ничего важней его!

Пожелания в День смеха:

Счастья, радости, успеха.

Пусть сбываются мечты.

Здоровья, мира, теплоты!

 

Пусть улыбки будут чаще,

А дорога жизни — слаще.

Пусть тоска уходит прочь,

Веселье будет день и ночь!

Позитивные поздравления и розыгрыши на День смеха 1 апреля

Добрых шуток вам по жизни,

Юмор — средство от тоски,

Пусть он счастье к вам приблизит.

Пусть же будут дни легки!

 

Вам в День смеха пожелаю

Позитив в душе хранить.

Пусть мечты вас окрыляют,

Чтоб огромный мир любить.

 

Улыбаться утром ранним,

Веселиться день-деньской,

Радость хлещет пусть фонтаном,

В сердце пусть живёт покой.

 

От души всегда смеяться,

Хохотать на зависть всем.

Так, чтоб по полу валяться,

Чтобы тьму спугнуть проблем!

В этот день совсем не грех

Рассыпать повсюду смех

И над кем-то подшутить,

Чтоб народ развеселить.

 

Так что смейтесь дружно, люди.

Шутка пусть не злобной будет,

Чтоб — улыбка до ушей,

Хоть завязочки пришей.

С Днем смеха: подборка поздравлений с 1 апреля

Поздравления сегодня просты:

Отставь в сторону вазы, цветы,

Звонким смехом и шутками всех

Днем апрельским поздравить не грех.

Раз начальник не хочет шутить,

А работу продлил до пяти,

Вы кричите погромче: "Ура!

О, как счастлив от этого я!"

Как и вы, он смеяться начнет.

Работенку, глядишь, и свернет.

Улыбайтесь! И вам повезет.

Пусть ярким будет настроение,

Желаю радостных минут!

Пока вокруг царит веселье,

Смешинки в воздухе живут!

 

Желаю вам смеяться много,

Чтоб аж болели животы!

Всего вам светлого, смешного,

Улыбок, шуток, доброты!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, Смех, Приколы, День смеха, День дурака, Поздравления с 1 апреля, 1 апреля, Смешные поздравления.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 1 апреля – День Дарьи, День Домового
03 С Днем смеха: подборка поздравлений с 1 апреля
04 Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину пришло весеннее тепло
05 Последний бой Гвоздика (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину пришло весеннее тепло
Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину пришло весеннее тепло
Итоги 1 апреля: Президентские выборы-2019 в Украине и победа Гвоздика
Главные новости 1 апреля
С 1 апреля украинцев ждет небольшое снижение цен на газ
С 1 апреля украинцев ждет небольшое снижение цен на газ
Эмилия Кларк рассказала о своих идолах и секретах ухода за кожей
Эмилия Кларк рассказала о своих идолах и секретах ухода за кожей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь