1 апреля, День смеха: прикольные поздравления в стихах

День смеха и юмора отмечается 1 апреля. В этот день принято шутить и разыгрывать друзей, коллег по работе, домашних, словом всех, с кем Вам предстоит увидеться в этот праздник – первое апреля. Первоапрельские розыгрыши, приколы на 1 апреля, первоапрельские шутки должны быть веселыми и безобидными. Приколы на 1 апреля, как правило, удаются в том случае, если человек забыл какой сегодня месяц и день, словом, забыл про 1 апреля – день смеха, шуток, день дурака.
Сегодня будем улыбаться,
Смеяться громко и шутить.
День смеха — Первое апреля,
Пора друг друга веселить.
Пусть будут добрыми все шутки
И не обидят никого.
Всем чувства юмора желаем,
Нет ничего важней его!
Пожелания в День смеха:
Счастья, радости, успеха.
Пусть сбываются мечты.
Здоровья, мира, теплоты!
Пусть улыбки будут чаще,
А дорога жизни — слаще.
Пусть тоска уходит прочь,
Веселье будет день и ночь!
Добрых шуток вам по жизни,
Юмор — средство от тоски,
Пусть он счастье к вам приблизит.
Пусть же будут дни легки!
Вам в День смеха пожелаю
Позитив в душе хранить.
Пусть мечты вас окрыляют,
Чтоб огромный мир любить.
Улыбаться утром ранним,
Веселиться день-деньской,
Радость хлещет пусть фонтаном,
В сердце пусть живёт покой.
От души всегда смеяться,
Хохотать на зависть всем.
Так, чтоб по полу валяться,
Чтобы тьму спугнуть проблем!
В этот день совсем не грех
Рассыпать повсюду смех
И над кем-то подшутить,
Чтоб народ развеселить.
Так что смейтесь дружно, люди.
Шутка пусть не злобной будет,
Чтоб — улыбка до ушей,
Хоть завязочки пришей.
Поздравления сегодня просты:
Отставь в сторону вазы, цветы,
Звонким смехом и шутками всех
Днем апрельским поздравить не грех.
Раз начальник не хочет шутить,
А работу продлил до пяти,
Вы кричите погромче: "Ура!
О, как счастлив от этого я!"
Как и вы, он смеяться начнет.
Работенку, глядишь, и свернет.
Улыбайтесь! И вам повезет.
Пусть ярким будет настроение,
Желаю радостных минут!
Пока вокруг царит веселье,
Смешинки в воздухе живут!
Желаю вам смеяться много,
Чтоб аж болели животы!
Всего вам светлого, смешного,
Улыбок, шуток, доброты!