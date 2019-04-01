День смеха: веселые поздравление в стихах

День дурака или День смеха - это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля.

В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними. Откуда именно родом этот праздник - из Франции, Англии, Мексики или Швеции - тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Предлагаем вам подборку стихов, которыми вы можете поздравить всех и рассмешить в этот добрый день.

Апрель начнем мы с шутки и потехи,

Отметим как положено День смеха

И сразу станет наша жизнь чудна.

Да, кстати. у вас белая спина!

О, как же он весел и как же хорош,

Пришедший на смену метелям,

Тот праздник, во смех превращающий ложь!

Сограждане, с первым апреля!

Доброй шуткой, милой шуткой

Начинайте день, друзья!

Шуткой мудрой, шуткой чуткой,

Без которой жить нельзя!

С Днем смеха поздравляем всех,

Кому знакомо слово "смех",

Кто в ситуации любой

Смеяться может над собой.

Первого апреля - в счастье поверим!

Первого апреля к нам весна стучится,

Первого апреля открываем двери

К солнцу, свету, небу, где летают птицы!

Что в первое апреля пожелать?

Конечно, только радости и смеха!

С улыбкой каждый новый день встречать,

И ожидать великого успеха.