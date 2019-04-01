День смеха: веселые поздравление в стихах

В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними. Откуда именно родом этот праздник - из Франции, Англии, Мексики или Швеции - тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Предлагаем вам подборку стихов, которыми вы можете поздравить всех и рассмешить в этот добрый день.
Апрель начнем мы с шутки и потехи,
Отметим как положено День смеха
И сразу станет наша жизнь чудна.
Да, кстати. у вас белая спина!
О, как же он весел и как же хорош,
Пришедший на смену метелям,
Тот праздник, во смех превращающий ложь!
Сограждане, с первым апреля!
Доброй шуткой, милой шуткой
Начинайте день, друзья!
Шуткой мудрой, шуткой чуткой,
Без которой жить нельзя!
С Днем смеха поздравляем всех,
Кому знакомо слово "смех",
Кто в ситуации любой
Смеяться может над собой.
Первого апреля - в счастье поверим!
Первого апреля к нам весна стучится,
Первого апреля открываем двери
К солнцу, свету, небу, где летают птицы!
Конечно, только радости и смеха!
С улыбкой каждый новый день встречать,
И ожидать великого успеха.