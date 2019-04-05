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Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке
Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке

Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке

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Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке
18:29 Сегодня Телеграф

Благовещение Пресвятой Богородицы - это один из крупнейших праздников православной церкви, дата которого не меняется.

По старому стилю праздник выпадает на 25 марта, а по новому - 7 апреля. Как поздравить с Благовещением в стихах и прозе на украинском языке - читайте дальше.

Благовещение Пресвятой Богородицы 2019 - один из главных праздников в христианстве, который относится к двенадцати важнейшим после Пасхи. В этот день Архангел Гавриил сошел к Деве Марии с благой вестью о том, что вскоре она родит Иисуса Христа. Этот праздник имеет в себе глубокий символизм, так как означает избавление от грехов Евы, воплощенное в непорочном зачатии Марии. Праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы началось приблизительно в III веке. Однако во время советской власти праздник Благовещения усиленно искоренялся правительством, а его сторонников преследовали.

Поздравления с Благовещением в стихах на украинском языке

Пречиста Діво, радуйся, Маріє!

Небесну радість ангел сповістив:

Ти світу принесеш живу Надію,

Щоб Бог Всевишній кожного простив.

Пречиста Діво, радуйся, Маріє!

До Тебе Божа ласка нині лине.

Ісус Христос, Син Божий, наш Месія

З небес зійде на землю Палестини.

Пречиста Діво, радуйся, блаженна,

Ти - Божа Мати, Пресвята Маріє,

Ти серед всіх жінок благословенна.

Хай Твоя милість всіх людей зігріє.

Благовещение 2019: история и приметы праздника

Гнізд не звивають, любо лиш співають

Птахи у цей благословенний день,

Пречисту Діву лунко прославляють

Наспівом теплих трелей та пісень.

Пройшли зима, метілі, хуртовини,

Ось і настала історична мить -

Час поєднання Бога та людини

Архангел Гавриїл благовістить

Пречистій Діві з міста Назарету,

Що стане Вона Матір’ю Христа,

Який здолає, верх візьме над смертю

І Його Царству не буде кінця.

Лише одна Така на цілім світі

Пречиста Діва, Матір Пресвята.

Нас всиновила, ми для Неї діти,

Що народила Господа Христа.

Матір Божа - наш захист,

Ми до тебе звертаємося завжди,

Допомагаєш ти у важких справах,

Ти приходиш, коли біда.

В цей день великий, святий,

Моє серце з тобою.

Я бажаю своїй родині,

Звернути свої душі до тебе.

Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день

Хай як до Богородиці святою

Прилітає Ангел до вас додому.

І благу звістку з собою несе,

Радість напророкують наперед.

Нехай пообіцяє вас зберігати,

У важку хвилину поруч бути.

Мужності нехай додасть, багато сил,

Щастя всім, кого ти кохаєш!

З благовіщенням православним!

Зі святом одним з головних!

Нехай у цей день Господь вас береже

Від дурної заздрості і тяжких турбот.

Здоров’я і терпіння хочу вам побажати,

Щоб залишилися сили сподіватися, мріяти.

Сім’я нехай буде міцна і дружна завжди,

Щоб сварки в вашій хаті не було ніколи!

Поздравления с Благовещением в прозе на украинском языке

Вітаю з великим християнським святом - Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім наповниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли і дії. Щастя вам, добрих звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитною!

Благовещение 2019: когда отмечают, традиции и приметы праздника

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці і щиро бажаю завжди сподіватися на світле і добре, ніколи не відпускати від душі своєї віри, жити тільки з благими намірами і відкривати двері в новий день з великим натхненням і почуттям радості.

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, з святом доброї надії і світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірна любов.

* * *

З прекрасним святом - Благовіщення! Хай буде удача, гармонія, спокій у душі, мудрість в голові, любов, почуття до близьких. Сумніви геть, адже життя - прекрасне, і треба жити з відкритою душею. Творити добро, молитися, бути щирим, і слідувати своїм мріям.

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці і від щирого серця хочу побажати цінувати своє життя і бути вдячним Богові за все хороше, що він послав, дорожити кожним світлим моментом щастя і до кінця вірити в свої сили, з кожним днем отримувати добру звістку, ніколи не втратити своєї віри і справжньої любові.

* * *

В таке прекрасне християнське свято - Благовіщення Пресвятої Богородиці, хочемо вам побажати умиротворення, очищення душі та думок від негативу і зла. Хай біда обходить ваш дім стороною, і він наповнюється тільки любов’ю, розумінням і щастям.

Благовещение 2019 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике

Вітаю з Великим святом Благовіщення Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб для кожної душі основами з’явилися: відданість Богові, чистота, непорочність. Любові, здоров’я, розуміння, благих вістей, добрих справ, миру в серці, терпимості до оточуючих, сили духу.

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