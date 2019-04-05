Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке

По старому стилю праздник выпадает на 25 марта, а по новому - 7 апреля. Как поздравить с Благовещением в стихах и прозе на украинском языке - читайте дальше.
Благовещение Пресвятой Богородицы 2019 - один из главных праздников в христианстве, который относится к двенадцати важнейшим после Пасхи. В этот день Архангел Гавриил сошел к Деве Марии с благой вестью о том, что вскоре она родит Иисуса Христа. Этот праздник имеет в себе глубокий символизм, так как означает избавление от грехов Евы, воплощенное в непорочном зачатии Марии. Праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы началось приблизительно в III веке. Однако во время советской власти праздник Благовещения усиленно искоренялся правительством, а его сторонников преследовали.
Поздравления с Благовещением в стихах на украинском языке
Пречиста Діво, радуйся, Маріє!
Небесну радість ангел сповістив:
Ти світу принесеш живу Надію,
Щоб Бог Всевишній кожного простив.
Пречиста Діво, радуйся, Маріє!
До Тебе Божа ласка нині лине.
Ісус Христос, Син Божий, наш Месія
З небес зійде на землю Палестини.
Пречиста Діво, радуйся, блаженна,
Ти - Божа Мати, Пресвята Маріє,
Ти серед всіх жінок благословенна.
Хай Твоя милість всіх людей зігріє.
Гнізд не звивають, любо лиш співають
Птахи у цей благословенний день,
Пречисту Діву лунко прославляють
Наспівом теплих трелей та пісень.
Пройшли зима, метілі, хуртовини,
Ось і настала історична мить -
Час поєднання Бога та людини
Архангел Гавриїл благовістить
Пречистій Діві з міста Назарету,
Що стане Вона Матір’ю Христа,
Який здолає, верх візьме над смертю
І Його Царству не буде кінця.
Лише одна Така на цілім світі
Пречиста Діва, Матір Пресвята.
Нас всиновила, ми для Неї діти,
Що народила Господа Христа.
Матір Божа - наш захист,
Ми до тебе звертаємося завжди,
Допомагаєш ти у важких справах,
Ти приходиш, коли біда.
В цей день великий, святий,
Моє серце з тобою.
Я бажаю своїй родині,
Звернути свої душі до тебе.
Хай як до Богородиці святою
Прилітає Ангел до вас додому.
І благу звістку з собою несе,
Радість напророкують наперед.
Нехай пообіцяє вас зберігати,
У важку хвилину поруч бути.
Мужності нехай додасть, багато сил,
Щастя всім, кого ти кохаєш!
З благовіщенням православним!
Зі святом одним з головних!
Нехай у цей день Господь вас береже
Від дурної заздрості і тяжких турбот.
Здоров’я і терпіння хочу вам побажати,
Щоб залишилися сили сподіватися, мріяти.
Сім’я нехай буде міцна і дружна завжди,
Щоб сварки в вашій хаті не було ніколи!
Поздравления с Благовещением в прозе на украинском языке
Вітаю з великим християнським святом - Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім наповниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли і дії. Щастя вам, добрих звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитною!
Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці і щиро бажаю завжди сподіватися на світле і добре, ніколи не відпускати від душі своєї віри, жити тільки з благими намірами і відкривати двері в новий день з великим натхненням і почуттям радості.
Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, з святом доброї надії і світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірна любов.
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З прекрасним святом - Благовіщення! Хай буде удача, гармонія, спокій у душі, мудрість в голові, любов, почуття до близьких. Сумніви геть, адже життя - прекрасне, і треба жити з відкритою душею. Творити добро, молитися, бути щирим, і слідувати своїм мріям.
Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці і від щирого серця хочу побажати цінувати своє життя і бути вдячним Богові за все хороше, що він послав, дорожити кожним світлим моментом щастя і до кінця вірити в свої сили, з кожним днем отримувати добру звістку, ніколи не втратити своєї віри і справжньої любові.
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В таке прекрасне християнське свято - Благовіщення Пресвятої Богородиці, хочемо вам побажати умиротворення, очищення душі та думок від негативу і зла. Хай біда обходить ваш дім стороною, і він наповнюється тільки любов’ю, розумінням і щастям.
Вітаю з Великим святом Благовіщення Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб для кожної душі основами з’явилися: відданість Богові, чистота, непорочність. Любові, здоров’я, розуміння, благих вістей, добрих справ, миру в серці, терпимості до оточуючих, сили духу.