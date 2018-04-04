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Благовещение 2018: что можно и нельзя делать в этот праздник

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Благовещение 2018
08:44 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости Украины: В Благовещение "птица гнезда не вьет, девица косы не плетет", то есть всякая работа считается грехом.

Каждый год 7 апреля отмечается день Благовещения Пресвятой Богородицы. Это праздник является одним из 12 главных в православном календаре.

Благовещение означает "благая", то есть хорошая весть. Именно в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сказал ей о грядущем рождении Иисуса Христа.

История праздника

Согласно предсказаниям, Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а по наступлению 14 лет она должна была оставить храм и либо вернуться к родителям, либо выйти замуж. Когда священники захотели выдать ее замуж, Мария возразила им и заявила, что обещала Богу остаться навсегда девою.

Тогда священники обручили ее с дальним родственником, восьмидесятилетним старцем Иосифом, чтобы он заботился о Марии. Они жили в Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа и вели очень скромную и уединенную жизнь.

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Через четыре месяца после обручении к Марии явился ангел и, когда она читала Священное Писание, сказал: "радуйся Благодатная! (то есть исполненная благодати Божией – даров Святого Духа). Господь с тобою! Благословенна ты между женами".

Таким образом Архангел Гавриил возвестил ей, что она обрела величайшую благодать у Бога – стать материю сына Божия.

На возражения Марии о том, как может родиться сын у той, которая не знает мужа, Архангел открыл ей истину, которую он принес от Бога: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: "Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему".

В народе с Благовещением связаны различные обычаи. Говорят, что в Благовещение "птица гнезда не вьет, девица косы не плетет" – в этот день любая работа считается грехом.

Благовещение: что нельзя делать

Итак, отвечая на вопрос о том, можно ли работать на Благовещение, отвечаем: как и в любой другой большой церковный праздник, не следует заниматься тяжелым трудом или выполнять домашнюю работу. Лучше по максимуму посвятить день самообразованию и духовному развитию.

Из того, что нельзя делать на Благовещение, стоит помнить, что нежелательно уезжать из дому (лучше отсрочить поездку), нельзя работать на земле или подрезать деревья. Считается, что именно в этот день Господь благословляет все растущее, и растения идут в рост и начинают зеленеть.

Ни в коем случае нельзя девушкам 7 апреля заплетать косы. Считалось, что из-за этого можно перепутать свои нити судьбы и вся жизнь пойдет наперекосяк.

Что можно делать на Благовещение-2018

Многие верят, что именно на Благовещения можно попросить себе у Бога славу, счастье и богатство. Для этого нужно вечером на Благовещение найти в небе самую большую звезду и загадать желание, после чего и сказать: "Боже, дай мне великую славу!"

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Новости Украины, 7 апреля, Благовещение 2018, Благовещения, Праздник, Что можно делать, Что нельзя делать.
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