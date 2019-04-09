Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 9 апреля

Человека в день его рождения называют новорождённым, виновником торжества, именинником.

Творческие способности, предприимчивость, внутренняя сила и гордость — вот ваши отличительные качества. Чуткий, восприимчивый и не лишенный интуиции, вы в то же время обладаете динамичным характером и задатками лидера. Вы предпочитаете быть членом команды и способны играть в ней важную роль.

Вы родились 9 апреля, знак зодиака Овен. Вы артистичны, усердны, заслуживаете доверия, решительны и гордитесь своей работой. Это означает, что потребность в надежности часто оказывается для вас самой главной.

Окружающие считают вас великодушным, человечным и здравомыслящим. Тем не менее, поглощенность материальными заботами может стать для вас источником беспокойства. Поэтому одна из ваших задач — научиться планировать.

Ваша любознательность и глубина мысли говорят о склонности к научным изысканиям, способности проникать в самую суть вещей и быть педантичным и точным. Трудолюбивый и методичный, вы способны упорядочивать, формулировать и четко излагать свои идеи или мгновенно разрешать проблемы.

В возрасте около семи лет в вашей жизни начнется период подчеркнутого внимания к материальной стабильности, положению в обществе и финансовой надежности.

Следующий поворотный момент наступит около 41 года, когда вы захотите расширить круг своих интересов и уделять больше внимания знаниям, контактам и учебе. После 71 года на первый план выйдут эмоциональные потребности, дом и семья.

Среди всех праздников созданных богом и людьми, самым важным во все века остается день рождение. День, когда человек является на свет божий, чтобы возвестить миру о своем рождении. Сегодня, твой главный день! И мы спешим порадоваться вместе с тобой рождению твоему. Порадоваться и пожелать добра, яркого солнечного тепла. Пожелать любви и нежности близких тебе людей. Самого невероятного счастья и долголетия. Пусть исполнится твоя самая заветная мечта, и ты обретешь все то, о чем грезилось на протяжении долгих дней и ночей. С днем рождения!

От всей души – счастья, исполнения желаний! Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости, незабываемых событий, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение!

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Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть любой день твоей жизни будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и приятными встречами. Здоровье тебя пусть никогда не подводит и дарит бодрое настроение. Пусть удача и успех будут твоими постоянными спутниками, а любые малочисленные трудности легко преодолеваются. Счастья, везенья в твой день рожденья!

С Днём Рождения! Пусть в твоей жизни всегда светит Солнце! Пусть оно прогонит все тучи и грозы! Никогда не забывай о своих друзьях и родных! Пусть всё плохое забудется, а хорошее умножится! Живи, люби, мечтай, сегодня твой день! Пусть исполнятся все твои мечты!

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Пусть жизнь станет долгим путешествием, полным приключений и открытий, каждый день обещает праздник, а ночь — волшебную сказку!

В этот прекрасный радостный день — день твоего рождения — желаем тебе море подарков, красивых цветов, море признаний и улыбок, море приятных встреч и чудесных минут, а в дни отпуска — теплого песчаного пляжа Черного или Средиземного моря.

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Желаю тебе быть всегда красивой, любить и быть любимой, кому-то раны залечить, кого-то к жизни возвратить, быть для кого-то неповторимой, весёлой, нежной, славной, милой! И чтобы у тебя на все хватило силы!