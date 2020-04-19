Душевные поздравления с Днем рождения: СМС и открытки

Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!
Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и радужного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!
Пусть море радости и счастья
Тебя повсюду окружит,
Обходят стороной ненастья,
Дорогу радость озарит!
Пускай удаче непременно
С тобою будет по пути,
Пускай сбываются мгновенно
Желанья и мечты твои!
Здоровья, сил, терпения,
Желаний исполнения,
Признанья, уважения,
В карьере продвижения.
В семье благополучия,
Друзья чтоб были лучшие,
Во всех делах порядка,
Во всём всегда достатка!
От всей души желаю счастья
И много долгих светлых лет,
Сил для борьбы с любой напастью,
Побольше радостных побед.
Желаю больше улыбаться,
Года бегут вперед — и пусть:
В душе — навеки восемнадцать,
И сердце не затронет грусть.
Мгновений — восхитительных,
Эмоций — положительных,
Настроения — чудесного,
Жизни — не скучной, интересной!
Вдохновения — постоянного,
Везения — невероятного,
Счастья тебе, с днем рожденья,
Желаю желаний исполненья!
Сердце пусть согреет радость,
Процветание в жизнь ворвётся,
Все дела придут в порядок
И везение подкрадётся!
Пусть в глазах сияет счастье,
Мир подарит вдохновение
И всё сложится прекрасно —
Поздравляю с днем рождения!
У тебя сегодня день рождения.
Я хочу тебя поздравить с этим днем,
Пожелать удачи и везения,
И, конечно, радости во всем!
Пусть исполнятся твои желания,
И сбываются заветные мечты.
Огорченья и печали позабудутся,
Будет все, как только хочешь ты!
Здоровья лет на сто вперед,
Удачи и больших высот,
Новых свершений и побед,
Живи, не зная зла и бед!
Пусть счастье накрывает с головой,
Пусть ангел твой всегда будет с тобой!
Заветные пусть сбудутся мечты,
И в жизни сложится все так, как хочешь ты!