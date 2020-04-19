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Душевные поздравления с Днем рождения: СМС и открытки

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Душевные поздравления с Днем рождения: СМС и открытки
08:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

День рождения обязан быть удивительно радостным для виновника торжества.

  • 1

    Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

  • 2

    Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и радужного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

  • 3

  • 4

    Пусть море радости и счастья

    Тебя повсюду окружит,

    Обходят стороной ненастья,

    Дорогу радость озарит!

     

    Пускай удаче непременно

    С тобою будет по пути,

    Пускай сбываются мгновенно

    Желанья и мечты твои!

  • 5

  • 6

    Здоровья, сил, терпения,

    Желаний исполнения,

    Признанья, уважения,

    В карьере продвижения.

     

    В семье благополучия,

    Друзья чтоб были лучшие,

    Во всех делах порядка,

    Во всём всегда достатка!

  • 7

  • 8

    От всей души желаю счастья

    И много долгих светлых лет,

    Сил для борьбы с любой напастью,

    Побольше радостных побед.

     

    Желаю больше улыбаться,

    Года бегут вперед — и пусть:

    В душе — навеки восемнадцать,

    И сердце не затронет грусть.

  • 9

  • 10

    Мгновений — восхитительных,

    Эмоций — положительных,

    Настроения — чудесного,

    Жизни — не скучной, интересной!

     

    Вдохновения — постоянного,

    Везения — невероятного,

    Счастья тебе, с днем рожденья,

    Желаю желаний исполненья!

  • 11

  • 12

    Сердце пусть согреет радость,

    Процветание в жизнь ворвётся,

    Все дела придут в порядок

    И везение подкрадётся!

     

    Пусть в глазах сияет счастье,

    Мир подарит вдохновение

    И всё сложится прекрасно —

    Поздравляю с днем рождения!

  • 13

    У тебя сегодня день рождения.

    Я хочу тебя поздравить с этим днем,

    Пожелать удачи и везения,

    И, конечно, радости во всем!

     

    Пусть исполнятся твои желания,

    И сбываются заветные мечты.

    Огорченья и печали позабудутся,

    Будет все, как только хочешь ты!

  • 14

    Здоровья лет на сто вперед,

    Удачи и больших высот,

    Новых свершений и побед,

    Живи, не зная зла и бед!

     

    Пусть счастье накрывает с головой,

    Пусть ангел твой всегда будет с тобой!

    Заветные пусть сбудутся мечты,

    И в жизни сложится все так, как хочешь ты!

Теплые поздравления с Днем рождения

С Днем рождения: душевные поздравления и открытки

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