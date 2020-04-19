Душевные поздравления с Днем рождения: СМС и открытки

1 Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

2 Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и радужного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

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4 Пусть море радости и счастья Тебя повсюду окружит, Обходят стороной ненастья, Дорогу радость озарит! Пускай удаче непременно С тобою будет по пути, Пускай сбываются мгновенно Желанья и мечты твои!

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6 Здоровья, сил, терпения, Желаний исполнения, Признанья, уважения, В карьере продвижения. В семье благополучия, Друзья чтоб были лучшие, Во всех делах порядка, Во всём всегда достатка!

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8 От всей души желаю счастья И много долгих светлых лет, Сил для борьбы с любой напастью, Побольше радостных побед. Желаю больше улыбаться, Года бегут вперед — и пусть: В душе — навеки восемнадцать, И сердце не затронет грусть.

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10 Мгновений — восхитительных, Эмоций — положительных, Настроения — чудесного, Жизни — не скучной, интересной! Вдохновения — постоянного, Везения — невероятного, Счастья тебе, с днем рожденья, Желаю желаний исполненья!

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12 Сердце пусть согреет радость, Процветание в жизнь ворвётся, Все дела придут в порядок И везение подкрадётся! Пусть в глазах сияет счастье, Мир подарит вдохновение И всё сложится прекрасно — Поздравляю с днем рождения!

13 У тебя сегодня день рождения. Я хочу тебя поздравить с этим днем, Пожелать удачи и везения, И, конечно, радости во всем! Пусть исполнятся твои желания, И сбываются заветные мечты. Огорченья и печали позабудутся, Будет все, как только хочешь ты!