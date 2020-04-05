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Теплые поздравления с Днем рождения 5 апреля своими словами, открытки

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Теплые поздравления с Днем рождения 5 апреля своими словами, открытки
07:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления.

  • 1

    Поздравляю с днем рождения! Желаю огромного всепоглощающего счастья! Широко распахнутых восторженных глаз. Чувств, которые наполняют теплом и радостью. Постоянного прогресса в делах, взлетов и достижений!

  • 2

  • 3

    Поздравляю с днем рождения и от чистого сердца хочу пожелать всегда держаться стороны счастья в жизни, идти по ветру удачи, искренне улыбаться, наслаждаться каждым чудесным мгновением и превращать любую обыденность в праздник для души.

  • 4

  • 5

    Всем сердцем я поздравляю тебя с днем рождения! Желаю невероятной жизненной силы, положительно заряженной энергии, уверенности в себе и несомненного благополучия в жизни. Пусть успех тебя ожидает и в работе, и в творчестве, пусть искренность имеет место и в отношениях, и в чувствах!

  • 6

  • 7

    С днем рождения тебя! Желаю побольше новых возможностей, интересных проектов и успешной их реализации. Пусть жизнь приносит тебе любовь и вдохновение. Пусть у тебя будет достаточно сил, чтобы принять их в полной мере, а главное, использовать во благо. Ну и счастья, конечно, в качестве основы всего вышеперечисленного!

  • 8

  • 9

    Поздравляем с днем рожденья! Пусть всегда преследуют тебя в жизни любовь, удача и большие мечты. Ко всем ситуациям относись с позитивом, ведь то, что с тобой происходит, ведет только к победе. Желай невозможного, делай сумасшедшие вещи, будь благодарным за всё, и ты увидишь, какой головокружительной и захватывающей может быть эта жизнь. Люби ее, и она отдаст тебе всё самое замечательное!

  • 10

  • 11

    В этот значимый день примите мои искренние пожелания: пусть в жизни случается только прекрасное и лучшее, вас окружают только верные и надежные люди и друзья, спутниками будут счастье и везение, а живительная энергия, крепкое здоровье и бодрость духа сохранятся на долгие годы!

  • 12

  • 13

    Поздравляю с днём рождения. Желаю, чтобы жизнь для тебя рисовала чудесные картины, показывала весёлые фильмы, сочиняла романтические стихи, играла красивую музыку, писала увлекательные рассказы, вела дорогами успеха и дарила мгновения счастья.

  • 14

  • 15

    С днем рождения! В этот торжественный день хочу пожелать, чтобы глаза от счастья всегда светились, пусть жизнь заискрится всеми цветами радуги, чтобы всегда сопутствовала удача во всех делах, а также крепкого здоровья, семейного благополучия и верных друзей.

  • 16

  • 17

    Сегодня самый лучший праздник на Земле - сегодня твой день рождения! Прими мои поздравления, наставления и восхищения! Человек ты золотой, и я тебе желаю оставаться и дальше таким же жизнерадостным, позитивным, добродушным, активным человеком! Пусть твой ангел-хранитель тебя оберегает и всячески защищает от недобрых людей и печалей. Пусть для тебя ярко светит солнце и звонко поют птицы, а твои энтузиазм и оптимизм никогда не угасают.

  • 18

  • 19

    С ярким праздником детских мечтаний! Пусть будет шикарное настроение, гармония в душе, тепло и светло в сердце. Не нужно смотреть высоко, ведь все самое лучшее и хорошее рядом. Успехов в работе, взаимопонимания на работе. Пусть все мечты сбываются, плохое пусть забудется, а самое хорошее - случается.

Знаменательные события в истории: 5 апреля 2020 года

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