Теплые поздравления с Днем рождения 5 апреля своими словами, открытки

1 Поздравляю с днем рождения! Желаю огромного всепоглощающего счастья! Широко распахнутых восторженных глаз. Чувств, которые наполняют теплом и радостью. Постоянного прогресса в делах, взлетов и достижений!

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3 Поздравляю с днем рождения и от чистого сердца хочу пожелать всегда держаться стороны счастья в жизни, идти по ветру удачи, искренне улыбаться, наслаждаться каждым чудесным мгновением и превращать любую обыденность в праздник для души.

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5 Всем сердцем я поздравляю тебя с днем рождения! Желаю невероятной жизненной силы, положительно заряженной энергии, уверенности в себе и несомненного благополучия в жизни. Пусть успех тебя ожидает и в работе, и в творчестве, пусть искренность имеет место и в отношениях, и в чувствах!

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7 С днем рождения тебя! Желаю побольше новых возможностей, интересных проектов и успешной их реализации. Пусть жизнь приносит тебе любовь и вдохновение. Пусть у тебя будет достаточно сил, чтобы принять их в полной мере, а главное, использовать во благо. Ну и счастья, конечно, в качестве основы всего вышеперечисленного!

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9 Поздравляем с днем рожденья! Пусть всегда преследуют тебя в жизни любовь, удача и большие мечты. Ко всем ситуациям относись с позитивом, ведь то, что с тобой происходит, ведет только к победе. Желай невозможного, делай сумасшедшие вещи, будь благодарным за всё, и ты увидишь, какой головокружительной и захватывающей может быть эта жизнь. Люби ее, и она отдаст тебе всё самое замечательное!

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11 В этот значимый день примите мои искренние пожелания: пусть в жизни случается только прекрасное и лучшее, вас окружают только верные и надежные люди и друзья, спутниками будут счастье и везение, а живительная энергия, крепкое здоровье и бодрость духа сохранятся на долгие годы!

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13 Поздравляю с днём рождения. Желаю, чтобы жизнь для тебя рисовала чудесные картины, показывала весёлые фильмы, сочиняла романтические стихи, играла красивую музыку, писала увлекательные рассказы, вела дорогами успеха и дарила мгновения счастья.

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15 С днем рождения! В этот торжественный день хочу пожелать, чтобы глаза от счастья всегда светились, пусть жизнь заискрится всеми цветами радуги, чтобы всегда сопутствовала удача во всех делах, а также крепкого здоровья, семейного благополучия и верных друзей.

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17 Сегодня самый лучший праздник на Земле - сегодня твой день рождения! Прими мои поздравления, наставления и восхищения! Человек ты золотой, и я тебе желаю оставаться и дальше таким же жизнерадостным, позитивным, добродушным, активным человеком! Пусть твой ангел-хранитель тебя оберегает и всячески защищает от недобрых людей и печалей. Пусть для тебя ярко светит солнце и звонко поют птицы, а твои энтузиазм и оптимизм никогда не угасают.

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