Поздравления с пятидесятилетием в стихах и прозе на 10 апреля

Юбилей 50 лет - нельзя пропустить. Юбиляру стоит пожелать всего самого наилучшего: и здоровья, и долгих лет. Мы подготовили для Вас лучшие поздравления с этим праздником.
50 - это время рассвета
Женской новой, большой красоты.
Время счастья, улыбок и света.
И простой, но красивой мечты.
50 - это время начала,
Время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным ее руки нужны.
Поздравляем тебя с юбилеем.
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей.
Поздравляю с 50-летием и желаю, чтобы в жизни было 50 на 50 счастья и благополучия. Пусть 5 будет твоей оценкой в любом деле, а 0 - количество проблем в твоей жизни. Желаю неугасаемого оптимизма и вдохновения, бодрости и любви, невероятной силы и энергии!
Говорят, что в сорок пять
Баба - ягодка опять.
Но скажу я, в пятьдесят
Баба - настоящий клад!
Знает, как построить мужа,
Приготовить вкусный ужин,
Детям даст совет толковый,
Дом в ее руках - как новый.
Пусть бережет тебя семья,
И уважают все друзья.
От всей души поздравляю с юбилеем, с важным событием, с 50-летием. Пусть эта дата ознаменуется радостью и новым вдохновением, пусть этот возраст принесёт гармонию души и спокойствие сердца. Желаю добра на пути и благополучия в доме, мирного неба и счастья вокруг.
Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью
Пусть обходят бури и гроза.
Долгих лет и крепкого здоровья!
Поздравляю с чудесным юбилеем, с прекрасным 50-летием. Хочу от души пожелать крепкого здоровья и невероятного оптимизма, уважения и любви родных, верной поддержки друзей, замечательных идей, доброго благополучия и светлой удачи.
Вот и стукнуло полвека...
Ты не бойся цифр и дат:
Что внутри у человека,
Только тем он и богат.
Не года твое богатство,
Не финансовый расклад,
А души твоей убранство,
Сердца трепетный наряд.
Пусть растут твои доходы,
Пусть сбываются мечты,
Если главный самородок -
Это ты! И только ты.
И здоровьем, и любовью
Будь сполна наделена.
Оставайся лишь собою
Ты в любые времена.