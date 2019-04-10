Поздравления с пятидесятилетием в стихах и прозе на 10 апреля

50 лет - важная дата в жизни любого человека.

Юбилей 50 лет - нельзя пропустить. Юбиляру стоит пожелать всего самого наилучшего: и здоровья, и долгих лет. Мы подготовили для Вас лучшие поздравления с этим праздником.

50 - это время рассвета

Женской новой, большой красоты.

Время счастья, улыбок и света.

И простой, но красивой мечты.

50 - это время начала,

Время старта для женской души,

Что порой даже не замечает,

Как родным ее руки нужны.

Поздравляем тебя с юбилеем.

Ты прекрасна, учтива, добра.

И желаем успехов, везения

И душевного близких тепла.

Счастья в жизни, покрепче здоровья

И побольше безоблачных дней.

Поздравляем тебя мы с любовью

В пятидесятый твой юбилей.

Поздравляю с 50-летием и желаю, чтобы в жизни было 50 на 50 счастья и благополучия. Пусть 5 будет твоей оценкой в любом деле, а 0 - количество проблем в твоей жизни. Желаю неугасаемого оптимизма и вдохновения, бодрости и любви, невероятной силы и энергии!

Говорят, что в сорок пять

Баба - ягодка опять.

Но скажу я, в пятьдесят

Баба - настоящий клад!

Знает, как построить мужа,

Приготовить вкусный ужин,

Детям даст совет толковый,

Дом в ее руках - как новый.

Пусть бережет тебя семья,

И уважают все друзья.

От всей души поздравляю с юбилеем, с важным событием, с 50-летием. Пусть эта дата ознаменуется радостью и новым вдохновением, пусть этот возраст принесёт гармонию души и спокойствие сердца. Желаю добра на пути и благополучия в доме, мирного неба и счастья вокруг.

Поздравляем с юбилеем Вас,

С этой важной и красивой датой.

Пожелать хотелось бы сейчас

Жизни беззаботной и богатой.

Чтоб искрились радостью глаза,

Близкие делились чтоб любовью

Пусть обходят бури и гроза.

Долгих лет и крепкого здоровья!

Поздравляю с чудесным юбилеем, с прекрасным 50-летием. Хочу от души пожелать крепкого здоровья и невероятного оптимизма, уважения и любви родных, верной поддержки друзей, замечательных идей, доброго благополучия и светлой удачи.

Вот и стукнуло полвека...

Ты не бойся цифр и дат:

Что внутри у человека,

Только тем он и богат.

Не года твое богатство,

Не финансовый расклад,

А души твоей убранство,

Сердца трепетный наряд.

Пусть растут твои доходы,

Пусть сбываются мечты,

Если главный самородок -

Это ты! И только ты.

И здоровьем, и любовью

Будь сполна наделена.

Оставайся лишь собою

Ты в любые времена.