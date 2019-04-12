Скачать
Пятница, 12.04.2019
Итоги 11 апреля: присяга судей Антикорсуда, Украина в Совбезе ООН, арест Ассанжа
Итоги 11 апреля: присяга судей Антикорсуда, Украина в Совбезе ООН, арест Ассанжа
Порошенко и Зеленский впервые пообщались в прямом эфире
Порошенко и Зеленский впервые пообщались в прямом эфире
Лига Европы: результаты первых матчей 1/4 финала
Лига Европы: результаты первых матчей 1/4 финала
Space X успешно запустила Falcon Heavy со спутником на борту
Space X успешно запустила Falcon Heavy со спутником на борту

Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 12 апреля

Смотрите фото (4)
Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 12 апреля
09:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы родились 12 апреля, знак зодиака Овен. Вы честолюбивы и предприимчивы, но в то же время великодушны и добры.

Ваш динамичным характер и непосредственность говорят о том, что ваша жизнь полна действия. Будучи идеалистом и оптимистом, вы, тем не менее, обладаете сильным стремлением к материальным цен­ностям.

Вы любите путешествовать и способны до­биться успеха за границей. Для поддержания душевного подъема или заинтересованности вам необходим постоянный материальный или духовный рост.

Благодаря самодисциплине и трудолю­бию вы легко зарабатываете деньги, однако столь же щедро расточаете их. Временами вы бываете невероятно удачливым, но порой ваша сильная интуиция подводит вас и счас­тье ускользает прямо из рук.

Вы умны и объективны, обладаете широ­кими взглядами и с помощью своей изобретательности способны превращать безнадеж­ные ситуации в благоприятные. Не позволяй­те другим подрывать ваш высокий дух, однако прислушивайтесь к мнению окружа­ющих и старайтесь избегать безрассудства и рискованных затей.

Когда вам исполнится 8 лет, в вашей жизни начнется период особого внимания к практичности, материальной стабильности и финансовой надежности. Следующая смена приоритетов произойдет в возрасте около 38 лет, когда вы решите расширить круг своих интересов и уделить больше внимания знани­ям, учебе и контактам с окружающими.

Пос­ле 60 лет главными для вас станут эмоци­ональные потребности и забота об окружаю­щих, доме и семье.

 

Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

СМС поздравления с днем рождения в стихах

Чудесный, солнечный человечек, я поздравляю тебя с днем рождения! Пусть в любой день и в любую погоду у тебя все будет замечательно, пусть всегда буду те, кому можно подарить свои крепкие объятия, пусть всегда будут те, кто наполнит твою жизнь светом счастья.

***

Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный светлый день хочу пожелать чтоб в сердце всегда жили любовь, тепло и нежность, чтоб разум наполняли только хорошие мысли и идеи, чтоб в теле всегда присутствовало здоровье, а на лице улыбка. Пусть каждый день будет в радость, вместе с приятными и любимыми сердцу людьми.

С днем рождения! Я желаю тебе, чтобы все, на что направлены твои мысли и старания, непременно исполнялось! Люби, и пускай тебя любят! Энергия пусть бьет в тебе ключом, и пусть каждый момент и каждая встреча будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми красками! Хочу пожелать триумфа, смелости, благосклонности фортуны, истинных друзей и невероятных событий!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

Лучшие поздравления с днем рождения в прозе и открытках

Поздравляю с днем рождения! Пусть счастье сопровождает вас на каждом шагу, здоровье оберегает при любых обстоятельствах, удача и везение станут вашими надежными спутниками по жизни. Желаю вдохновения во всем, позитивного настроения и исполнения всех планов.

***

Поздравляю с днем рождения! В этот чудный и красочный день я желаю тебе здоровья, веселья, чтоб беды прошли, отступили ненастья, а в дом твой вошло огромное счастье! Любовь пусть в душе поселится навсегда. Желаю, чтоб мечты все твои исполнялись. Желаю надежды, терпения. Пусть прекрасным будет каждое мгновение. А еще щедрого тепла, изобилия во всем! Чтобы гармоничной жизнь была, а хлебосольным и уютным — дом. Прибыль, радость и везение пусть идут рядом с тобою день за днем. Доброта и верность пусть насыщают всегда дом. Улыбок тебе, радости, успеха, вдохновения, взлетов без падений и желаний исполнения!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в прозе, Поздравления с Днем рождения, Проза, 12 апреля, Поздравления в картинках, Поздравления в прозу с днем рождения, День рождения в прозе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В МВД определили наказание Ляшко за демонстрацию бюллетеня
02 Экс-посол США: Украина должна благодарить господина Путина
03 Украина в Совбезе ООН призывает начать миротворческую миссию на Донбассе
04 Депутаты в Раде проголосуют за "языковый закон" уже после выборов
05 Глава МИД Климкин о резолюции ПАСЕ: И здесь Россия просчиталась
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
Погода на выходные: дожди и холод накроют Украину
Аласания назвал все возможные варианты для дебатов
Аласания назвал все возможные варианты для дебатов
Курс НБУ на 12 апреля: доллар и евро снова прибавили в цене
Курс НБУ на 12 апреля: доллар и евро снова прибавили в цене
Рецепт дня: цукаты из моркови
Рецепт дня: цукаты из моркови
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь