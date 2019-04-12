Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 12 апреля

Вы родились 12 апреля, знак зодиака Овен. Вы честолюбивы и предприимчивы, но в то же время великодушны и добры.

Ваш динамичным характер и непосредственность говорят о том, что ваша жизнь полна действия. Будучи идеалистом и оптимистом, вы, тем не менее, обладаете сильным стремлением к материальным цен­ностям.

Вы любите путешествовать и способны до­биться успеха за границей. Для поддержания душевного подъема или заинтересованности вам необходим постоянный материальный или духовный рост.

Благодаря самодисциплине и трудолю­бию вы легко зарабатываете деньги, однако столь же щедро расточаете их. Временами вы бываете невероятно удачливым, но порой ваша сильная интуиция подводит вас и счас­тье ускользает прямо из рук.

Вы умны и объективны, обладаете широ­кими взглядами и с помощью своей изобретательности способны превращать безнадеж­ные ситуации в благоприятные. Не позволяй­те другим подрывать ваш высокий дух, однако прислушивайтесь к мнению окружа­ющих и старайтесь избегать безрассудства и рискованных затей.

Когда вам исполнится 8 лет, в вашей жизни начнется период особого внимания к практичности, материальной стабильности и финансовой надежности. Следующая смена приоритетов произойдет в возрасте около 38 лет, когда вы решите расширить круг своих интересов и уделить больше внимания знани­ям, учебе и контактам с окружающими.

Пос­ле 60 лет главными для вас станут эмоци­ональные потребности и забота об окружаю­щих, доме и семье.

Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

Чудесный, солнечный человечек, я поздравляю тебя с днем рождения! Пусть в любой день и в любую погоду у тебя все будет замечательно, пусть всегда буду те, кому можно подарить свои крепкие объятия, пусть всегда будут те, кто наполнит твою жизнь светом счастья.

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Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный светлый день хочу пожелать чтоб в сердце всегда жили любовь, тепло и нежность, чтоб разум наполняли только хорошие мысли и идеи, чтоб в теле всегда присутствовало здоровье, а на лице улыбка. Пусть каждый день будет в радость, вместе с приятными и любимыми сердцу людьми.

С днем рождения! Я желаю тебе, чтобы все, на что направлены твои мысли и старания, непременно исполнялось! Люби, и пускай тебя любят! Энергия пусть бьет в тебе ключом, и пусть каждый момент и каждая встреча будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми красками! Хочу пожелать триумфа, смелости, благосклонности фортуны, истинных друзей и невероятных событий!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

Поздравляю с днем рождения! Пусть счастье сопровождает вас на каждом шагу, здоровье оберегает при любых обстоятельствах, удача и везение станут вашими надежными спутниками по жизни. Желаю вдохновения во всем, позитивного настроения и исполнения всех планов.

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Поздравляю с днем рождения! В этот чудный и красочный день я желаю тебе здоровья, веселья, чтоб беды прошли, отступили ненастья, а в дом твой вошло огромное счастье! Любовь пусть в душе поселится навсегда. Желаю, чтоб мечты все твои исполнялись. Желаю надежды, терпения. Пусть прекрасным будет каждое мгновение. А еще щедрого тепла, изобилия во всем! Чтобы гармоничной жизнь была, а хлебосольным и уютным — дом. Прибыль, радость и везение пусть идут рядом с тобою день за днем. Доброта и верность пусть насыщают всегда дом. Улыбок тебе, радости, успеха, вдохновения, взлетов без падений и желаний исполнения!