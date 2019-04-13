Поздравления с 45-летием на 13 апреля: стихи и открытки

Юбилей 45 лет - день, который невозможно пропустить.

В этом возрасте вновь появляется время, которое можно уделить себе. У мужчин этот возраст ассоциируется с другой, менее оптимистической поговоркой: "Седина в бороду – бес в ребро!". В этом возрасте наступает кризис среднего возраста, который не всегда проходит безболезненно. Однако не всегда эта особенность проявляется. В 45 лет можно отправиться в путешествие, начать новое хобби, открыть новое дело – главное, не сидеть на месте!

Задор Ваш юный не унять!

Кто скажет, что Вам 45?!

Глаза горят, во взгляде - солнце.

Как не стареть Вам удается?

Все дело в доброте душевной,

В работе честной, ежедневной,

В любви, из сердца что исходит,

В уменье выглядеть по моде.

У Вас нам надо всем учиться:

От скуки чахнуть не годится!

Желаем Вам везенья, блеска

И жизни яркой, интересной.

Не знать проблем в семье любимой!

Пусть радость не проходит мимо.

И счастья - без конца и краю!

Вас с юбилеем поздравляем!

Сорок пять - юбилейная дата.

Словно важная веха в пути.

есть здоровье, и нажит достаток,

А полжизни еще впереди.

Я желаю успехов, удачи,

Верить в чудо, в людей и любовь,

Быть всегда на коне, а в придачу

Всех друзей повести за собой.

Огонька, боевого настроя

Я желаю тебе на года.

Нужно планы уверенно строить

И душой не стареть никогда!

45 удивительных лет -

Это опыт, уверенность, зрелость.

Пожелаю тебе я побед.

Пусть сбывается все, что хотелось.

Лишь грибными пусть будут дожди,

Только верными будут дороги,

Только лучшее ждет впереди,

Лишь приятными будут тревоги.

Лишь с любимыми встретить восход,

Только звезд обнаружить падение,

Лишь приятных хлопот и забот.

С юбилеем тебя! С днем рождения!

Вот тебе и сорок пять.

Как же тут не отмечать?

Как же рюмку не поднять?

Слушай, будем поздравлять:

Пусть тебе всегда везет,

Стороной болезнь пройдет,

А вот счастье в дом зайдет

И богатство занесет.

Никогда не унывай,

О хорошем вспоминай.

Летом на морях бывай,

Там купайся, загорай.

Что еще бы пожелать?

Лишь друзей не забывать.

За столом их собирать,

Одиночества не знать!

Сорок пять... Кому? Тебе?

Аж не верю я себе...

Да такого быть не может -

Ты значительно моложе.

Чтоб успех не покидал -

Сохрани в душе запал,

Это движущая сила,

Чтоб судьба добро дарила.

И, надеюсь, то же снова,

Помяни ты мое слово,

Я скажу тебе опять

Ровно через сорок пять.