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Поздравления с 45-летием на 13 апреля: стихи и открытки

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Поздравления с 45-летием на 13 апреля: стихи и открытки
16:07 Сегодня Телеграф

Юбилей 45 лет - день, который невозможно пропустить.

В этом возрасте вновь появляется время, которое можно уделить себе. У мужчин этот возраст ассоциируется с другой, менее оптимистической поговоркой: "Седина в бороду – бес в ребро!". В этом возрасте наступает кризис среднего возраста, который не всегда проходит безболезненно. Однако не всегда эта особенность проявляется. В 45 лет можно отправиться в путешествие, начать новое хобби, открыть новое дело – главное, не сидеть на месте!

Задор Ваш юный не унять!

Кто скажет, что Вам 45?!

Глаза горят, во взгляде - солнце.

Как не стареть Вам удается?

Все дело в доброте душевной,

В работе честной, ежедневной,

В любви, из сердца что исходит,

В уменье выглядеть по моде.

У Вас нам надо всем учиться:

От скуки чахнуть не годится!

Желаем Вам везенья, блеска

И жизни яркой, интересной.

Не знать проблем в семье любимой!

Пусть радость не проходит мимо.

И счастья - без конца и краю!

Вас с юбилеем поздравляем!

Сорок пять - юбилейная дата.

Словно важная веха в пути.

есть здоровье, и нажит достаток,

А полжизни еще впереди.

Я желаю успехов, удачи,

Верить в чудо, в людей и любовь,

Быть всегда на коне, а в придачу

Всех друзей повести за собой.

Огонька, боевого настроя

Я желаю тебе на года.

Нужно планы уверенно строить

И душой не стареть никогда!

45 удивительных лет -

Это опыт, уверенность, зрелость.

Пожелаю тебе я побед.

Пусть сбывается все, что хотелось.

Лишь грибными пусть будут дожди,

Только верными будут дороги,

Только лучшее ждет впереди,

Лишь приятными будут тревоги.

Лишь с любимыми встретить восход,

Только звезд обнаружить падение,

Лишь приятных хлопот и забот.

С юбилеем тебя! С днем рождения!

Вот тебе и сорок пять.

Как же тут не отмечать?

Как же рюмку не поднять?

Слушай, будем поздравлять:

Пусть тебе всегда везет,

Стороной болезнь пройдет,

А вот счастье в дом зайдет

И богатство занесет.

Никогда не унывай,

О хорошем вспоминай.

Летом на морях бывай,

Там купайся, загорай.

Что еще бы пожелать?

Лишь друзей не забывать.

За столом их собирать,

Одиночества не знать!

Поздравления с днем рождения в стихах и открытках

Сорок пять... Кому? Тебе?

Аж не верю я себе...

Да такого быть не может -

Ты значительно моложе.

Чтоб успех не покидал -

Сохрани в душе запал,

Это движущая сила,

Чтоб судьба добро дарила.

И, надеюсь, то же снова,

Помяни ты мое слово,

Я скажу тебе опять

Ровно через сорок пять.

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