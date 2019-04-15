Поздравление с 25-летием на 15 апреля: стихи и открытки

Четверть века - один из главных "рубежей" в человеческой жизни!

Юбилей 25 лет - это уникальный день, какой очень важен для любого человека. Это время, когда желания совпадают с возможностями на 100%. Впереди так много свершений и побед, и так много уже сделано, чтобы все это действительно свершилось и "победилось".

Красивая дата - тебе 25.

И можно искать, стартовать и менять.

Куда ни посмотришь - открыты пути,

А главное в жизни - себя обрести.

Пусть счастье твой путь освещает лучами

И крылья подарит тебе за плечами.

Пусть добрые встречи и светлые чувства

Тебя оградят от шагов безрассудства.

Поставленных целей всегда добиваться

И в жизни семейной тебе состояться.

Удачи, желанных высот покорения

И помнить заветные жизни мгновения.

25 - отличный возраст.

Еще столько впереди!

"Вау! - разнесется возглас, -

Юбилей, как ни крути!"

Пожелаю много счастья,

Достижений и побед,

А друзей - так настоящих.

Тех, что вытащат из бед.

Береги свое здоровье,

Силу воли упражняй,

Верь в мечту и, безусловно,

Жизнь будет не жизнь, а рай!

Прекрасный возраст - двадцать пять,

Когда не страшно все менять,

Когда приходит в жизнь мечта,

А миром правит - красота!

И в этот славный день, любя,

Поздравлю с праздником тебя,

Бокал любви испей до дна

И счастье получи сполна!

Тебе сегодня 25!

Хочу так много пожелать:

Горящих глаз, веселых дней,

Побольше искренних друзей.

Работу, чтоб не уставать,

А много денег получать.

Любовь без ссор, обид, измен,

Не знать лишений и проблем.

Во всех делах твоих успех,

И начинаний без помех.

Удачи, радости, тепла

Пусть будет жизнь к тебе добра.

Вот и праздник на пороге,

Ты скорей его встречай,

С юбилеем поздравляю,

Никогда не унывай!

25 тебе сегодня,

Четверть века позади,

Поздравлений будет много,

Пусть сбываются мечты!

Счастья я тебе желаю,

Без него ведь никуда,

И богатства и успеха,

Не сдавайся никогда!

Двадцать пятый юбилей…

Ни о чем не сожалей!

Жизнь проходит так, как надо, -

Каждый день тому наградой!

Счастья я тебе желаю!

С днем отличным поздравляю!