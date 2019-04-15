Поздравление с 25-летием на 15 апреля: стихи и открытки

Юбилей 25 лет - это уникальный день, какой очень важен для любого человека. Это время, когда желания совпадают с возможностями на 100%. Впереди так много свершений и побед, и так много уже сделано, чтобы все это действительно свершилось и "победилось".
Красивая дата - тебе 25.
И можно искать, стартовать и менять.
Куда ни посмотришь - открыты пути,
А главное в жизни - себя обрести.
Пусть счастье твой путь освещает лучами
И крылья подарит тебе за плечами.
Пусть добрые встречи и светлые чувства
Тебя оградят от шагов безрассудства.
Поставленных целей всегда добиваться
И в жизни семейной тебе состояться.
Удачи, желанных высот покорения
И помнить заветные жизни мгновения.
25 - отличный возраст.
Еще столько впереди!
"Вау! - разнесется возглас, -
Юбилей, как ни крути!"
Пожелаю много счастья,
Достижений и побед,
А друзей - так настоящих.
Тех, что вытащат из бед.
Береги свое здоровье,
Силу воли упражняй,
Верь в мечту и, безусловно,
Жизнь будет не жизнь, а рай!
Прекрасный возраст - двадцать пять,
Когда не страшно все менять,
Когда приходит в жизнь мечта,
А миром правит - красота!
И в этот славный день, любя,
Поздравлю с праздником тебя,
Бокал любви испей до дна
И счастье получи сполна!
Тебе сегодня 25!
Хочу так много пожелать:
Горящих глаз, веселых дней,
Побольше искренних друзей.
Работу, чтоб не уставать,
А много денег получать.
Любовь без ссор, обид, измен,
Не знать лишений и проблем.
Во всех делах твоих успех,
И начинаний без помех.
Удачи, радости, тепла
Пусть будет жизнь к тебе добра.
Вот и праздник на пороге,
Ты скорей его встречай,
С юбилеем поздравляю,
Никогда не унывай!
25 тебе сегодня,
Четверть века позади,
Поздравлений будет много,
Пусть сбываются мечты!
Счастья я тебе желаю,
Без него ведь никуда,
И богатства и успеха,
Не сдавайся никогда!
Двадцать пятый юбилей…
Ни о чем не сожалей!
Жизнь проходит так, как надо, -
Каждый день тому наградой!
Счастья я тебе желаю!
С днем отличным поздравляю!