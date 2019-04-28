Поздравления с Пасхой 2019 в открытках для близких и друзей

Поздравить в Пасху стоит абсолютно всех, поприветствовав словами: "Христос воскресе". Встречный ответит "Воистину воскресе". Тройной поцелуй – тоже относится к обрядовым приветствиям. Традиционно православные угощают знакомых куличами, яркими крашеными яйцами, конфетами. Если у вас нет возможности поздравить человека в живую, то отправьте ему открытку с поздравлениями.