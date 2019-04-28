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Воскресенье, 28.04.2019
Поздравления с Пасхой 2019 в открытках для близких и друзей
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Поздравления с Пасхой 2019 в открытках для близких и друзей

Поздравить в Пасху стоит абсолютно всех, поприветствовав словами: "Христос воскресе". Встречный ответит "Воистину воскресе". Тройной поцелуй – тоже относится к обрядовым приветствиям. Традиционно православные угощают знакомых куличами, яркими крашеными яйцами, конфетами. Если у вас нет возможности поздравить человека в живую, то отправьте ему открытку с поздравлениями.
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